DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
16:35, 12 Mart 2017 Pazar
Afrika
15:34, 12 Mart 2017 Pazar

  • PaylaÅŸ
Fas'ta 7,5 ton uyuÅŸturucu ele geÃ§irildi
Fas'ta 7,5 ton uyuÅŸturucu ele geÃ§irildi

Fas gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin Ã¼lkenin gÃ¼ney sÄ±nÄ±rÄ±nda durdurduÄŸu iki kamyonda 7,5 ton uyuÅŸturucu madde ele geÃ§irdiÄŸi bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fas Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Moritanya sÄ±nÄ±rÄ±ndaki El-Kerkerat kentinde durdurulan iki kamyonda 7 ton 425 kilogram esrar bulunduÄŸu belirtildi.

TarÄ±mda kullanÄ±lan gÃ¼brelerin arasÄ±na gizlenen uyuÅŸturucunun Fas'Ä±n Agadir kentinden yÃ¼klenerek ismi belirtilmeyen bir Afrika Ã¼lkesine gÃ¶nderilmek Ã¼zere gÃ¼mrÃ¼klendiÄŸi kaydedildi.

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸofÃ¶rlerin polis sorgusundan sonra mahkemeye sevk edileceÄŸi ifade edildi.

Temmuz 2016'dan bu yana uyuÅŸturucuyla mÃ¼cadele kapsamÄ±nda bÃ¶lgedeki operasyonlarÄ±nÄ± arttÄ±ran Fas gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, geÃ§en ay da aynÄ± noktada 3 ton 134 kilogram esrar ele geÃ§irmiÅŸti.



Ä°lgili Konular Fas
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Afrika Haberleri
Hollanda'nÄ±n skandal kararlarÄ±nÄ± Ä±rkÃ§Ä± lider Wilders belirledi
Hollanda'nÄ±n skandal kararlarÄ±nÄ± Ä±rkÃ§Ä± lider Wilders belirledi

Hollanda'nÄ±n Ä±rkÃ§Ä± lideri Wilders, gece boyunca attÄ±ÄŸÄ± tahrik edici tweetlerle hÃ¼kÃ¼metin ve yerel yetkililerin skandal kararlarÄ±nda belirleyici kiÅŸi oldu
Fas'ta 7 5 ton uyuÅŸturucu ele geÃ§irildi
Fas'ta 7,5 ton uyuÅŸturucu ele geÃ§irildi

Fas gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin Ã¼lkenin gÃ¼ney sÄ±nÄ±rÄ±nda durdurduÄŸu iki kamyonda 7,5 ton uyuÅŸturucu madde ele geÃ§irdiÄŸi bildirildi.
Tunus'ta gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine saldÄ±rÄ±
Tunus'ta gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine saldÄ±rÄ±

SilahlÄ± kiÅŸilerce dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da bir polis Ã¶ldÃ¼, 2 saldÄ±rgan etkisiz hale getirildi
BatÄ± Åžeria'da direniÅŸin diÄŸer adÄ± quot GÃ¼l yetiÅŸtiriciliÄŸi quot
BatÄ± Åžeria'da direniÅŸin diÄŸer adÄ±: "GÃ¼l yetiÅŸtiriciliÄŸi"

Filistinli gÃ¼l yetiÅŸtiricileri bÃ¶lgedeki kÄ±sÄ±tlÄ± imkanlara raÄŸmen Ä°srailli Ã¼reticilerle rekabet etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor
Azerbaycan Ermenistan'a ait mevzileri top atÄ±ÅŸÄ±yla vurdu
Azerbaycan, Ermenistan'a ait mevzileri top atÄ±ÅŸÄ±yla vurdu

Azerbaycan ordusu, cephe hattÄ±ndaki Ermenistan ordusuna ait mevzilere top atÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.
Ä°sraillileri Ã¶ldÃ¼ren ÃœrdÃ¼n askerine 20 yÄ±l sonra tahliye
Ä°sraillileri Ã¶ldÃ¼ren ÃœrdÃ¼n askerine 20 yÄ±l sonra tahliye

Namaz kÄ±larken kendisini taciz eden 7 Ä°srail vatandaÅŸÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in 20 yÄ±l hapis yatan ÃœrdÃ¼n askeri tahliye edildi
Bulgaristan'da DOST BirliÄŸi adayÄ±na saldÄ±rÄ± ve gÃ¶zaltÄ±
Bulgaristan'da DOST BirliÄŸi adayÄ±na saldÄ±rÄ± ve gÃ¶zaltÄ±

DOST BirliÄŸi adayÄ± Ä°brahim'in parti afiÅŸlerini astÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada darp edildiÄŸi, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi
Sincan Uygur Ã–zerk BÃ¶lgesi'nde 2 bin yÄ±llÄ±k tarih ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Sincan Uygur Ã–zerk BÃ¶lgesi'nde 2 bin yÄ±llÄ±k tarih ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Ã‡in'de KaÅŸgar bÃ¶lgesine baÄŸlÄ± TaÅŸkorgan Tacik Ã–zerk ilÃ§esindeki TaÅŸkorgan kalÄ±ntÄ±sÄ±nda 2 bin yÄ±l Ã¶ncesine ait toplu mezarlÄ±k bulundu
Almanya'da Ã–calan posterleri yasaklandÄ±
Almanya'da Ã–calan posterleri yasaklandÄ±

Almanya PKK sembollerinin yanÄ± sÄ±ra Ã–calan posterleri de kamuda yasakladÄ±
quot Biz Hollanda'yÄ± Srebrenitsa'da tanÄ±dÄ±k quot
"Biz Hollanda'yÄ± Srebrenitsa'da tanÄ±dÄ±k"

Makedonya Devlet BakanÄ± Ä°lyas, Hollanda'nÄ±n, Bakan Kaya'ya gÃ¶sterdiÄŸi Ä±rkÃ§Ä± ve antidemokratik yaklaÅŸÄ±mÄ± ÅŸiddetle kÄ±nadÄ± ve "Biz Hollanda'yÄ± Srebrenitsa'da tanÄ±dÄ±k." dedi.
Etiyopya'da gÃ¶Ã§Ã¼k 10 Ã¶lÃ¼
Etiyopya'da gÃ¶Ã§Ã¼k: 10 Ã¶lÃ¼

Etiyopya'nÄ±n baÅŸkenti Addis Ababa'da bir Ã§Ã¶p toplama alanÄ±nda Ã§Ã¶p ve toprak yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶kmesi nedeniyle 10 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Zarrab'Ä±n savcÄ±sÄ± Bharara kovuldu
Zarrab'Ä±n savcÄ±sÄ± Bharara kovuldu

Ä°ran asÄ±llÄ± TÃ¼rk iÅŸadamÄ± Reza Zarrab'Ä±n soruÅŸturmasÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ten Bharara dÃ¼n akÅŸam Twitter'dan kovulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.
Avrupa Konseyi'nden ses geldi EndiÅŸeliyiz
Avrupa Konseyi'nden ses geldi: EndiÅŸeliyiz

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi BaÅŸkanÄ± Agramunt, TÃ¼rkiye ve AvrupalÄ± ortaklarÄ± arasÄ±nda artan gerilimin endiÅŸe yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
Ege'deki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± geÃ§iÅŸlerinde rekor dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ
Ege'deki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± geÃ§iÅŸlerinde rekor dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ

UluslararasÄ± GÃ¶Ã§ Ã–rgÃ¼tÃ¼ SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Joel Millman, geÃ§en yÄ±l 1 Ocak-8 Mart arasÄ±nda deniz yoluyla Yunanistan'a 134 bin 48 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n geÃ§tiÄŸini, 2017'de ise bu sayÄ±nÄ±n sadece 2 bin 724'te kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Hollanda polisi TÃ¼rk gÃ¶stericilere coplarla saldÄ±rdÄ±
Hollanda polisi TÃ¼rk gÃ¶stericilere coplarla saldÄ±rdÄ±

Hollanda polisi, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya'nÄ±n aracÄ±nÄ±n tutulduÄŸu yerde toplanan TÃ¼rk gÃ¶stericilere coplarla saldÄ±rdÄ±
Hollanda'dan ikinci skandal karar Bakan'Ä±n konvoyu durduruldu
Hollanda'dan ikinci skandal karar; Bakan'Ä±n konvoyu durduruldu

Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya'nÄ±n, Almanya'dan kara yoluyla Rotterdam'a gideceÄŸinin aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸu RezidansÄ± Ã¶nÃ¼ndeki yolu trafiÄŸe kapatan Hollanda polisi, birkaÃ§ saat sonra Aile BakanÄ± Kayan'Ä±n aracÄ±nÄ±n bulunduÄŸu konvoyu ikinci defa durdurdu

Haberler

Fas'ta 3 ton uyuÅŸturucu madde ele geÃ§irildi
Fas'ta 3 ton uyuÅŸturucu madde ele geÃ§irildi

Fas'ta 'burka' yasaÄŸÄ± protestosu
Fas'ta 'burka' yasaÄŸÄ± protestosu

'Fas'taki FETÃ– okullarÄ± kapatÄ±lacak'
Fas'taki FETÃ– okullarÄ± kapatÄ±lacak'

Fas'ta yolsuzluk karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steri
Fas'ta yolsuzluk karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steri

Fas'ta kamyon ve yolcu otobÃ¼sÃ¼ Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±: 10 Ã¶lÃ¼
Fas'ta kamyon ve yolcu otobÃ¼sÃ¼ Ã§arpÄ±ÅŸtÄ± 10 Ã¶lÃ¼

TÃ¼rkiye Fas'Ä±n FETÃ– kararÄ±ndan memnun
TÃ¼rkiye Fas'Ä±n FETÃ– kararÄ±ndan memnun

KadÄ±nÄ±n valizinden kaÃ§ak gÃ¶Ã§men Ã§Ä±ktÄ±
KadÄ±nÄ±n valizinden kaÃ§ak gÃ¶Ã§men Ã§Ä±ktÄ±

Fasâ€™ta faizsiz bankacÄ±lÄ±k iÃ§in ilk lisans
Fas ta faizsiz bankacÄ±lÄ±k iÃ§in ilk lisans






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi
e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 