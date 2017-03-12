15:34, 12 Mart 2017 Pazar

Fas'ta 7,5 ton uyuÅŸturucu ele geÃ§irildi





Fas gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin Ã¼lkenin gÃ¼ney sÄ±nÄ±rÄ±nda durdurduÄŸu iki kamyonda 7,5 ton uyuÅŸturucu madde ele geÃ§irdiÄŸi bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Fas Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Moritanya sÄ±nÄ±rÄ±ndaki El-Kerkerat kentinde durdurulan iki kamyonda 7 ton 425 kilogram esrar bulunduÄŸu belirtildi. TarÄ±mda kullanÄ±lan gÃ¼brelerin arasÄ±na gizlenen uyuÅŸturucunun Fas'Ä±n Agadir kentinden yÃ¼klenerek ismi belirtilmeyen bir Afrika Ã¼lkesine gÃ¶nderilmek Ã¼zere gÃ¼mrÃ¼klendiÄŸi kaydedildi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸofÃ¶rlerin polis sorgusundan sonra mahkemeye sevk edileceÄŸi ifade edildi. Temmuz 2016'dan bu yana uyuÅŸturucuyla mÃ¼cadele kapsamÄ±nda bÃ¶lgedeki operasyonlarÄ±nÄ± arttÄ±ran Fas gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, geÃ§en ay da aynÄ± noktada 3 ton 134 kilogram esrar ele geÃ§irmiÅŸti.

Ä°lgili Konular Fas

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.