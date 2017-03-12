ErdoÄŸan'dan Hollanda'ya: Bunun bedelini Ã¶deyeceksin

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, HaliÃ§ Kongre Merkezi'nde dÃ¼zenlenenÂ UluslararasÄ± Ä°yilik Ã–dÃ¼lleri TÃ¶reni'ne katÄ±ldÄ±.
ErdoÄŸan, konuÅŸmasÄ±nda, "Åžu an birkaÃ§ gÃ¼ndÃ¼r yaÅŸanan olaylar, gÃ¶rdÃ¼klerimiz, dikkat edin tamamen Ä°slamofobik bir geliÅŸmenin tezahÃ¼rleridir. BatÄ± gerÃ§ek yÃ¼zÃ¼nÃ¼ ÅŸu son birkaÃ§ gÃ¼ndÃ¼r Ã§ok aÃ§Ä±k ve net ortaya koymuÅŸtur." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Hollanda'nÄ±n Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ seÃ§ime gideceÄŸini anÄ±msatarak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Hollanda, Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak bir seÃ§ime sen TÃ¼rkiye-Hollanda iliÅŸkilerini feda ediyorsan, bunun bedelini Ã¶deyeceksin. Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Hollanda'da yapÄ±lacak seÃ§imden sonra, Ã¶ncesinde, sonrasÄ±nda, gerekli deÄŸerlendirmeleri yapacaÄŸÄ±z ve nasÄ±l bir tavÄ±r takÄ±nacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± ortaya koyacaÄŸÄ±z. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu cevapsÄ±z bÄ±rakÄ±lamaz."
ErdoÄŸan, Avrupa BirliÄŸine seslenerek, "Åžuraya bak ya, Avrupa Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa gidiyor. Ne demek Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k? Bu bÃ¶lÃ¼cÃ¼lÃ¼k nedir, bu ayrÄ±mcÄ±lÄ±k nedir? Neredesin Avrupa BirliÄŸi? Ondan sonra Tayyip ErdoÄŸan Avrupa BirliÄŸine Ã§attÄ±ÄŸÄ± zaman rahatsÄ±z oluyorlar. RahatsÄ±z olacaksÄ±nÄ±z." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 'Ben Nazizmin bittiÄŸini zannediyordum ama aldanmÄ±ÅŸÄ±m.' sÃ¶zlerini hatÄ±rlatarak, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
Â "Olaylar baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda bunlarÄ±n faÅŸizan birer baskÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledim. 'Nazizim yeniden hortladÄ±' dedim. ArkasÄ±na da ÅŸunu ilave ettim. MeÄŸerse Nazizim BatÄ±'da ayakta. RahatsÄ±z oldu beyefendiler. Åžimdi soruyorum, dÃ¼n gece bizim Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ±mÄ±z Fatma Sayan kardeÅŸime, bir bayan, kalkÄ±p da kendi baÅŸkonsolosluk binasÄ±na, maslahatgÃ¼zarÄ± ile ve diplomatik bir araÃ§la gitmesini engelleyen zihniyet bunu uluslararasÄ± diplomaside ve dÃ¼nyaya acaba nasÄ±l anlatacak? ÅžÃ¶yle mi anlatacak? 'Biz davet etmedik ki?' Nereden Ã§Ä±ktÄ± bu ya? Ben istediÄŸim Ã¼lkeye elimde pasaportum her ÅŸeyim varsa, istediÄŸim gibi giderim. UluslararasÄ± seyahat Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§erÃ§evesinde de giderim, bir diplomat olarak da giderim, nereden Ã§Ä±ktÄ± bu adet? Ama Nazizim olduÄŸu zaman, faÅŸizm olduÄŸu zaman 'Benim dediÄŸim doÄŸrudur, benim yaptÄ±ÄŸÄ±m doÄŸrudur, istediÄŸime mÃ¼saade ederim, istediÄŸime etmem' anlayÄ±ÅŸÄ±yla bunlar orada konsolosluk kapÄ±sÄ±nÄ± Â kilitleyecek kadar ileri gitmiÅŸlerdir, konsolosumuzu dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±karmayacak kadar ileri gitmiÅŸlerdir." Â
Fransa'ya teÅŸekkÃ¼r eden ErdoÄŸan, "Fransa bu oyunlarÄ±n iÃ§ine hiÃ§ girmedi, bu sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± bÃ¶lgelerde bu tavÄ±rlarÄ±, Ã§irkef tavÄ±rlarÄ± takÄ±nan Ã¼lkelerde yaÅŸayan kardeÅŸlerime diyorum ki, 'KomÅŸularÄ±nÄ±zÄ± alÄ±n, gelin TÃ¼rkiye'ye ve misafirperverlik nedir gÃ¶rsÃ¼nler, ev sahipliÄŸi nedir gÃ¶rsÃ¼nler. Ä°nanÄ±yorum ki bunu da gÃ¶receÄŸiz ve gelen misafirlerimiz de burada misafirperverliÄŸi gÃ¶recekler, bu Ã¼lkenin yaklaÅŸÄ±m tarzÄ±nÄ± gÃ¶recekler." ifadelerini kullandÄ±.Â
Avrupa'da son bir haftadÄ±r sergilenen tavÄ±rlarÄ±n hiÃ§ ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"HaydutluÄŸa varan tavÄ±rlarÄ±, Avrupa'da yÃ¼kselen faÅŸizmin, Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±n, Ä°slam dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sadece birer iÅŸaretidir. BatÄ±'da yaÅŸayan kardeÅŸlerim sizlere sesleniyorum. Åžu anda ekranlarÄ±nÄ±zÄ±n baÅŸÄ±nda bizi izliyorsunuz biliyorum. UnutmayÄ±n, dik durun, bunlarÄ±n bu olumsuz yaklaÅŸÄ±mlarÄ± Allah'Ä±n izniyle gelip geÃ§icidir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bunlarÄ±n yaktÄ±klarÄ± veyahut attÄ±klarÄ± bu bumerang dÃ¶nÃ¼p kendilerini vuracaktÄ±r."
"UluslararasÄ± diplomasi nedir onu Ã¶ÄŸrenecekler" diyen ErdoÄŸan, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:
"Ã‡Ä±kmÄ±ÅŸ bir tanesi ne diyor? 'TÃ¼rkler burayÄ± terk edecek...' Terk etmeyecekler. Bunlar oranÄ±n vatandaÅŸÄ± artÄ±k, terk etmeyecekler. Bu, daha da geliÅŸecek ve geniÅŸleyecek. Bunun bedelini her tÃ¼rlÃ¼ Ã¶deyecekler, kusura bakmasÄ±nlar, Ã¶deyecekler ve diplomasi nedir onu da Ã¶ÄŸrenecekler."
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye gÃ¼Ã§lendikÃ§e Avrupa'nÄ±n ezildiÄŸini belirterek, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:
"Daha da ezilecekler ve bunlarÄ± aslÄ±nda kendi silahlarÄ± neyse o silahlar vuracak. Bunlar Ã§ok yalancÄ±... Åžu anda bÃ¼tÃ¼n OrtadoÄŸu'daki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin silahÄ± bunlardan geliyor, baÅŸka yerden deÄŸil. Ellerinde bunlarÄ±n, BatÄ±'nÄ±n silahlarÄ± var, hepsi elimizde belgeli ve yalan sÃ¶ylÃ¼yorlar. 'BÃ¶yle bir ÅŸey yok.' diyorlar. Ä°ÅŸte belgeler, resimler... TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n bunlar formalarÄ±yla, elbiseleriyle ortadalar. Kimi aldatacaksÄ±nÄ±z, biz sizi biliyoruz."Â
ErdoÄŸan, kimi Ã¼lkelerde birilerinin ellerinde silahlarla mÃ¼lteci avÄ±na Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±na ÅŸahit olunduÄŸunu sÃ¶yleyerek, "TÃ¼m bu yÄ±kÄ±m, 6 yÄ±ldÄ±r devam eden katliam, maalesef milyarlarca dolar bÃ¼tÃ§esi olan uluslararasÄ± kuruluÅŸlar tarafÄ±ndan sadece seyrediliyor. Halepli Ã§ocuklarÄ±n, kadÄ±nlarÄ±n, doktor aranÄ±rken tekerlekli sandalyede son nefesini veren analarÄ±n acÄ±larÄ± Avrupa'nÄ±n nasÄ±rlaÅŸmÄ±ÅŸ kalbine dokunmadÄ±. CanlarÄ±nÄ± tehlikeye atÄ±p azgÄ±n dalgalarla boÄŸuÅŸarak vardÄ±klarÄ± sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nda Suriyeli kardeÅŸlerimizi, dikenli tel Ã¶rgÃ¼ler ve yÃ¼ksek duvarlar karÅŸÄ±ladÄ±." dedi.
16 Nisan'Ä±n , bir kez daha oyunun bozulduÄŸu bir gÃ¼n olacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± aktardÄ±:
"BatÄ±lÄ±lar ne yaparsa yapsÄ±n geÃ§miÅŸlerindeki kanÄ±, zulmÃ¼ ve utancÄ± temizleyemeyeceklerdir. Biz Suriye'de, Yemen'de, Irak'ta insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± vazifemizi yapmanÄ±n gururuyla yolumuza devam edeceÄŸiz. Biz onlarÄ±n sadece sÃ¶mÃ¼rgeyle, katliamla anÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Afrika'ya tarihimizde hiÃ§bir leke olmadan, baÅŸÄ±mÄ±z dik, alnÄ±mÄ±z ak gitmeye devam edeceÄŸiz."
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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Hollanda'da yaÅŸanan olaylara iliÅŸkin, "Hollanda, Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak bir seÃ§ime sen TÃ¼rkiye-Hollanda iliÅŸkilerini feda ediyorsan, bunun bedelini Ã¶deyeceksin." dedi.
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