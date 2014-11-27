Hollanda'nÄ±n skandal kararlarÄ±nÄ± Ä±rkÃ§Ä± lider Wilders belirledi

Hollanda'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ã–zgÃ¼rlÃ¼k Partisi'nin (PVV) lideri Geert Wilders, bÃ¼yÃ¼k bir diplomatik skandala neden olan uygulamalara attÄ±ÄŸÄ± tahrik edici twitler ile yÃ¶n vererek, seÃ§ime birkaÃ§ gÃ¼n kala Ä±rkÃ§Ä± zihniyetinin ÅŸimdiden Hollanda Ã¼zerinde artÄ±k belirleyici olduÄŸunu gÃ¶sterdi.
Ã–nce DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'na iniÅŸ izni verilmemesi iÃ§in Ã§aba gÃ¶steren Ä±rkÃ§Ä± Wilders, isteÄŸinin yerine getirilmesi Ã¼zerine, Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun Ã¼lkeye sokulmamasÄ±nda payÄ± olduÄŸunu sÃ¶ylemekten Ã§ekinmedi. Wilders, sosyal medya hesabÄ±ndaki aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "PVV'nin aÅŸÄ±rÄ± baskÄ±sÄ± sayesinde, seÃ§imlerden birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce hÃ¼kÃ¼metimiz TÃ¼rk bakanÄ±n inmesine izin vermedi. ErdoÄŸan'la aynÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ncedeki tÃ¼m TÃ¼rklere, 'TÃ¼rkiye'ye gidin ve asla geri gelmeyin' diyorum." ifadelerini kullandÄ±.
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya'nÄ±n Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸuna gitmesine izin verilmemesi sonrasÄ±, tepki iÃ§in TÃ¼rk kÃ¶kenli vatandaÅŸlarÄ±n toplanmasÄ± sonrasÄ± bir dizi twit atan Wilders, kÄ±sa sÃ¼re iÃ§erisinde hem yerel hem de merkezi hÃ¼kÃ¼meti etkilemeyi bildi.Â
Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte ve Rotterdam Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmed Aboutaleb'e yÃ¶nelik Ä±rkÃ§Ä± Ã§aÄŸrÄ±da bulunan Wilders, "Rutte ve Aboutaleb neredesiniz? 500 TÃ¼rk Rotterdam'da Allah'u Ekber diyerek baÄŸÄ±rÄ±yor. BurasÄ± bizim Ã¼lkemiz. MeydanÄ± hÄ±zlÄ±ca temizleyin." ifadelerini kullandÄ±.
Sosyal medya hesabÄ±nda baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ ve elinde TÃ¼rk bayraÄŸÄ± olan bir TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± yorumda Wilders, "On yÄ±llarca aÃ§Ä±k sÄ±nÄ±rlar, kitlesel gÃ¶Ã§, kÃ¼ltÃ¼rÃ¼n muhafaza edilmesi, sÄ±fÄ±r entegrasyon ve Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±k. Ä°ÅŸte sonucu bu." mesajÄ± attÄ±.
Konsolosluk Ã¶nÃ¼ndeki gÃ¶sterilerle ilgili kÄ±sa bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ de paylaÅŸan Wilders, "GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere bakÄ±n, ErdoÄŸan Hollanda'ya faÅŸist diyor ve TÃ¼rkler neÅŸeyle Rotterdam'da TÃ¼rk bayraklarÄ±nÄ± sallÄ±yorlar. Ä°ÄŸrenÃ§. Bu bizim Ã¼lkemiz." ifadelerini kullandÄ±.
HollandalÄ± yetkililer, Wilders'in Ä±rkÃ§Ä± twitlerine kÄ±sa sÃ¼re iÃ§erisinde olumlu yanÄ±t vererek, bu konuda kendisinden daha geride olmadÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶sterdiler. Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸu Ã¶nÃ¼nde toplanan binlerce kiÅŸiye atlÄ± polisler ve kÃ¶pekler ile mÃ¼dahale eden polis, en az 7 kiÅŸinin yaralanmasÄ±na neden oldu.
Bakan Kaya'nÄ±n polis zoruyla Almanya'ya gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmesi sonrasÄ± tahrik edici twitlerine devam eden Wilders, Bakan'Ä±n sosyal medyadaki adresini de etiketleyerek, "TÃ¼rk hayranlarÄ±nÄ±z ile birlikte gidin ve asla geri dÃ¶nmeyin, gÃ¼le gÃ¼le" mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. Bu mesaja CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n'dan sert tepki geldi. KalÄ±n, Wilders'in mesajÄ±nÄ± da kopyalayarak, "Hollanda hÃ¼kÃ¼metinin skandal kararÄ±, Ä°slam dÃ¼ÅŸmanÄ± Ä±rkÃ§Ä±-faÅŸist partiye ve zihniyetine boyun eÄŸdiÄŸinin en aÃ§Ä±k delili" mesajÄ±nÄ± gÃ¶nderdi.
Hollanda 15 Mart'ta seÃ§ime gidiyor ve Wilders'in Ã–zgÃ¼rlÃ¼k Partisi'nin seÃ§imi kazanma ihtimali bulunuyor.
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