16:18, 12 Mart 2017 Pazar

Ãœniversite sÄ±navÄ±na 36. kez girdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Samsun'nun Bafra ilÃ§esindeki Bafra Ä°mam Hatip Ortaokulunda YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ±'na (YGS) girenÂ 54 yaÅŸÄ±ndaki Adem TopÃ§uoÄŸlu, 1980'de Bafra Lisesinden mezun olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Bu yÄ±l 36. kez sÄ±nav heyecanÄ± yaÅŸayan TopÃ§uoÄŸlu, "Allah nasip etti, 36. kez YGS'ye girmiÅŸ olduk. SÄ±navdaki sorular benim anlayamayacaÄŸÄ±m zorlukta sorular deÄŸildi. SÄ±nava girmekten evliliÄŸi unuttum. 4 Ã¼niversite okudum. SÄ±nav Ã¼niversite, sÄ±nav Ã¼niversite derken yaÅŸ geldi 54â€™e ama ne yazÄ±k ki evlenmeyi unuttuk. Bu sÄ±navlarÄ±n bana en bÃ¼yÃ¼k maÄŸduriyeti de bu oldu." diye konuÅŸtu.

"KENDÄ°MÄ° HER YIL LÄ°SEDEN MEZUN OLMUÅž GÄ°BÄ° HÄ°SSEDÄ°YORUM"

Anadolu Ãœniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek YÃ¼ksek Okulu, Anadolu Ãœniversitesi Ä°ÅŸletme FakÃ¼ltesi, Anadolu Ãœniversitesi Ä°ktisat FakÃ¼ltesi ve DumlupÄ±nar Ãœniversitesi KÃ¼tahya Meslek YÃ¼ksekokulu OtobÃ¼s ÅžofÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ BÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ bitiren TopÃ§uoÄŸlu, "SÄ±nava girerek kendimi her yÄ±l liseden mezun olmuÅŸ gibi hissediyorum. Ã–mrÃ¼m oldukÃ§a sÄ±nava girmeye devam edeceÄŸim." ifadelerini kullandÄ±.