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Hollanda'daki diplomatik skandalda neler yaÅŸandÄ±?
Hollanda'daki diplomatik skandalda neler yaÅŸandÄ±?

Hollanda hÃ¼kÃ¼metinin sergilediÄŸi diplomatik skandal, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya'nÄ±n Ã¼Ã§ ayrÄ± ÅŸehirde gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi programlarÄ±n iptal edilmesiyle baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

HollandaÂ veÂ AlmanyaÂ programlarÄ± gÃ¼nler Ã¶ncesinden belli olan Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ±Â Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya'nÄ±n Hollanda hÃ¼kÃ¼metince Ã§eÅŸitli gerekÃ§elerle TÃ¼rk toplumuyla bir araya gelmesi engellenerek diplomatik bir skandala imza atÄ±ldÄ±.

Bakan Kaya'nÄ±n, 10 Mart Cuma gÃ¼nÃ¼ Hollanda'nÄ±n Hengelo, Enschede, Wehl kentlerinde Ã¼Ã§ ayrÄ± programa katÄ±lmasÄ± planlanÄ±yordu. Kaya, buralarda gerÃ§ekleÅŸtirilecek halk buluÅŸmalarÄ±nda TÃ¼rk toplumuyla bir araya gelecekti.

Bu kapsamda bÃ¼tÃ¼n hazÄ±rlÄ±klar tamamlanmÄ±ÅŸ, programlarÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸi salonlar da tutulmuÅŸtu ancak Hollanda'dan Bakan Kaya'nÄ±n yolculuÄŸuna sadece saatler iptal haberleri geldi. SÃ¶z konusu programlar, salon sahiplerince iptal edildi.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun Rotterdam'daki programÄ±nÄ± Ã§eÅŸitli gerekÃ§elerle iptal eden Hollanda, bu kez Bakan Kaya'ya da salon vermeyerek konuÅŸmasÄ±nÄ± engelleme yoluna gitti.

"SALONUN PAZAR GÃœNÃœ AÃ‡IK OLMADIÄžI" BAHANESÄ°

Bu geliÅŸmelerin Ã¼zerine Kaya'nÄ±n Almanya'da gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi programlara devam edilmesi kararÄ± alÄ±ndÄ±. Ancak Almanya'nÄ±n Essen kentinde de daha Ã¶nceden planlanan salondaki program, "Salonun pazar gÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±k olmadÄ±ÄŸÄ±" bahanesiyle son anda iptal edildi.

Bakan Kaya, bu olaylar sonrasÄ±nda Duisburg kentinde TÃ¼rk esnafÄ±nÄ± ziyaret ederek, aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

POLÄ°SLER BAÅžÃ–RTÃœLÃœ KADINLARIN ÃœZERÄ°NÄ° ARADI

Bu geliÅŸmeler sÃ¼rerken, Hollanda'dan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun uÃ§aÄŸÄ±na iniÅŸ izni verilmemesine yÃ¶nelik yeni bir skandal daha yaÅŸandÄ±. Bakan Kaya, bunun Ã¼zerine dÃ¼n akÅŸam Ã¼zeri Almanya'dan Hollanda'nÄ±n Rotterdam kentine karayolu ile geÃ§erek, buradaki baÅŸkonsoloslukta TÃ¼rk toplumu ile buluÅŸma kararÄ± aldÄ±.

Kaya'nÄ±n, karayoluyla Rotterdam'a gideceÄŸinin aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Hollanda polisi Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸu rezidansÄ± Ã¶nÃ¼ndeki yolu trafiÄŸe kapattÄ±.Â 

Bununla da yetinmeyen Hollanda polisi, ellerinde Bakan Kaya'nÄ±n fotoÄŸraflarÄ±yla Rotterdam'a gelen araÃ§larda bulunan baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ kadÄ±nlarÄ±n Ã¼zerini tek tek aradÄ±. AyrÄ±ca AA ve TRT ekipleri ile bazÄ± bakanlÄ±k yetkilileri de yaklaÅŸÄ±k bir saat sorguya Ã§ekilerek Ã¼lke dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karÄ±lmaya zorlandÄ±.

Bakan Kaya'nÄ±n aracÄ± da Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸuna sadece 30 metre mesafede polis tarafÄ±ndan durduruldu. TÃ¼m bu geliÅŸmelere tepki gÃ¶steren TÃ¼rk toplumu, ellerinde TÃ¼rk bayraklarÄ±yla BaÅŸkonsolosluÄŸun bulunduÄŸu alana akÄ±n ederken, Ankara ve Ä°stanbul'da da protesto dÃ¼zenlendi.

Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸu Ã§evresinde toplanan kalabalÄ±k, Hollanda polisinin sert mÃ¼dahalesi ile daÄŸÄ±tÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±.

Bakan Kaya da bu esnada Twitter hesabÄ± Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlar ve TÃ¼rkiye'de canlÄ± yayÄ±nlara baÄŸlanarak yaÅŸanan olaylarÄ± kÄ±nadÄ± ve gÃ¼ncel durum hakkÄ±nda bilgi paylaÅŸÄ±mlarÄ±nda bulundu.

ALMANYA'YA POLÄ°S ESKORTU EÅžLÄ°ÄžÄ°NDE GÃ–TÃœRÃœLDÃœ

Bu olaylar yaÅŸanÄ±rken Hollanda polisi, Kaya'nÄ±n danÄ±ÅŸmanÄ± Bilal TopÃ§u ve bazÄ± korumalarÄ±nÄ± gÃ¶zaltÄ±na alarak sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etti.

YaklaÅŸÄ±k 5 saat boyunca BaÅŸkonsolosluk civarÄ±nda toplanan binlerce kiÅŸi ile buluÅŸmayÄ± bekleyen Bakan Kaya, aracÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±larak, baÅŸka bir araca bindirildi ve Almanya'ya polis eskortu eÅŸliÄŸinde gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

YaÅŸanan olaylara tepkisini bir kez daha Twitter Ã¼zerinden aktaran Kaya, "Demokratik ve insani deÄŸerler ayaklar altÄ±na alÄ±narak Nijmegen sÄ±nÄ±rÄ±ndan Almanya'ya gÃ¶tÃ¼rÃ¼lÃ¼yorum. TÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z adÄ±na bunu kÄ±nÄ±yorum. Bu faÅŸist uygulama karÅŸÄ±sÄ±nda demokrasi adÄ±na dÃ¼nyanÄ±n tavÄ±r almasÄ± gerekiyor! Bir kadÄ±n bakana yapÄ±lan bu muamele asla kabul edilemez." ifadesini kullandÄ±.

OlaylarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± sÃ¼reÃ§te gerek yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan gerekse TÃ¼rkiye'den siyasetÃ§i ve vatandaÅŸlar da yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamalar ve paylaÅŸÄ±mlarla Hollanda'nÄ±n Ã§irkin tavrÄ±nÄ± sert bir dille kÄ±nadÄ±.

Hollanda'da TÃ¼rk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacÄ±yla yapacaÄŸÄ± ziyaretler engellenen Bakan Kaya, Almanya'dan Ã¶zel uÃ§akla bugÃ¼n sabah saatlerinde Ä°stanbul'a geldi.



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