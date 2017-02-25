Manisa'daki FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 16 polis gÃ¶zaltÄ±nda

Ã‡avuÅŸoÄŸlu: Ã–zÃ¼r dilesen de dilemesen de hesabÄ±nÄ± soracaÄŸÄ±z

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Hollanda'daki diplomatik skandalÄ±na iliÅŸkin "Biz bunun hesabÄ±nÄ± soracaÄŸÄ±z. Ã–zÃ¼r dilesen de dilemesen de biz bunun hesabÄ±nÄ± soracaÄŸÄ±z" dedi