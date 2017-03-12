Ä°srail TÄ°KA Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resini uzattÄ±

Ä°srailÂ mahkemesi, 12 Åžubat'tan beri gÃ¶zaltÄ±nda tutulan TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (TÄ°KA) Gazze Åžeridi'ndeki Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Filistin uyrukluÂ Muhammed Murteca'nÄ±n gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resini perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ne kadar uzattÄ±.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Biru's-Seba ÅŸehrinde bugÃ¼n gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmada savcÄ±nÄ±n talebi Ã¼zerine gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resi 16 Mart PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ne kadar uzatÄ±ldÄ±. PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ yeniden gÃ¶rÃ¼lecek duruÅŸmaya kadar savcÄ±nÄ±n, Murteca hakkÄ±ndaki iddianameyi tamamlamasÄ± bekleniyor.
Murteca hakkÄ±ndaki davayla ilgili yayÄ±n yasaÄŸÄ±nÄ±n da 14 Mart'a kadar devam edeceÄŸi belirtiliyor.
BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± TÄ°KA'nÄ±n Ankara'daki toplantÄ±sÄ±na katÄ±lmak Ã¼zere Beyt Hanun (Erez) SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'na gelen Murteca, Ä°srail makamlarÄ±ndan seyahat izni verilmiÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen "Hamas ile Ã§alÄ±ÅŸmak, dÃ¼ÅŸman bir Ã¶rgÃ¼te Ã¼ye olmak, yabancÄ± casuslarla iletiÅŸim halinde olmak, devlet gÃ¼venliÄŸine zarar vermeyi amaÃ§layan komplo hazÄ±rlamakla" suÃ§lanarak burada gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.
Tel Aviv ve Ankara arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin normalleÅŸme sÃ¼recine girmesine raÄŸmen Ä°srail'in, BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± bir kurum olan TÄ°KA'nÄ±n Filistin uyruklu Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Murteca'yÄ± TÃ¼rkiye'ye gitmek Ã¼zereyken gÃ¶zaltÄ±na almasÄ± dikkati Ã§ekiyor.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼rkiye'nin Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin, yaklaÅŸÄ±k bir aydÄ±r gÃ¶zaltÄ±nda tutulan Murteca'yla ilgili Ä°srailli yetkililerle temaslarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ve gÃ¶zaltÄ± sÃ¼reciyle ilgili geliÅŸmeleri yakÄ±ndan takip ettiÄŸi bildirildi.
Murteca'ya yÃ¶neltilen suÃ§lamalarÄ±n ÅŸahsÄ±na yÃ¶nelik olduÄŸu, TÄ°KA'nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± bir suÃ§lamada bulunulmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ayrault, bazÄ± AB Ã¼lkeleri ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda yaÅŸanan gerginliÄŸin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Ä°srail mahkemesi, 12 Åžubat'tan beri gÃ¶zaltÄ±nda tutulan TÄ°KA Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Filistin uyruklu Muhammed Murteca'nÄ±n gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resini perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ne kadar uzattÄ±
Hollanda'da dÃ¼n yaÅŸanan diplomatik skandallar, Avrupa basÄ±nÄ±nda da ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±kla karÅŸÄ±landÄ±
Hollanda'nÄ±n Ä±rkÃ§Ä± lideri Wilders, gece boyunca attÄ±ÄŸÄ± tahrik edici tweetlerle hÃ¼kÃ¼metin ve yerel yetkililerin skandal kararlarÄ±nda belirleyici kiÅŸi oldu
Fas gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin Ã¼lkenin gÃ¼ney sÄ±nÄ±rÄ±nda durdurduÄŸu iki kamyonda 7,5 ton uyuÅŸturucu madde ele geÃ§irdiÄŸi bildirildi.
SilahlÄ± kiÅŸilerce dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da bir polis Ã¶ldÃ¼, 2 saldÄ±rgan etkisiz hale getirildi
Filistinli gÃ¼l yetiÅŸtiricileri bÃ¶lgedeki kÄ±sÄ±tlÄ± imkanlara raÄŸmen Ä°srailli Ã¼reticilerle rekabet etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor
Azerbaycan ordusu, cephe hattÄ±ndaki Ermenistan ordusuna ait mevzilere top atÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.
Namaz kÄ±larken kendisini taciz eden 7 Ä°srail vatandaÅŸÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in 20 yÄ±l hapis yatan ÃœrdÃ¼n askeri tahliye edildi
DOST BirliÄŸi adayÄ± Ä°brahim'in parti afiÅŸlerini astÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada darp edildiÄŸi, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi
Ã‡in'de KaÅŸgar bÃ¶lgesine baÄŸlÄ± TaÅŸkorgan Tacik Ã–zerk ilÃ§esindeki TaÅŸkorgan kalÄ±ntÄ±sÄ±nda 2 bin yÄ±l Ã¶ncesine ait toplu mezarlÄ±k bulundu
Almanya PKK sembollerinin yanÄ± sÄ±ra Ã–calan posterleri de kamuda yasakladÄ±
Makedonya Devlet BakanÄ± Ä°lyas, Hollanda'nÄ±n, Bakan Kaya'ya gÃ¶sterdiÄŸi Ä±rkÃ§Ä± ve antidemokratik yaklaÅŸÄ±mÄ± ÅŸiddetle kÄ±nadÄ± ve "Biz Hollanda'yÄ± Srebrenitsa'da tanÄ±dÄ±k." dedi.
Etiyopya'nÄ±n baÅŸkenti Addis Ababa'da bir Ã§Ã¶p toplama alanÄ±nda Ã§Ã¶p ve toprak yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶kmesi nedeniyle 10 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Ä°ran asÄ±llÄ± TÃ¼rk iÅŸadamÄ± Reza Zarrab'Ä±n soruÅŸturmasÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ten Bharara dÃ¼n akÅŸam Twitter'dan kovulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi BaÅŸkanÄ± Agramunt, TÃ¼rkiye ve AvrupalÄ± ortaklarÄ± arasÄ±nda artan gerilimin endiÅŸe yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti