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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
19:29, 12 Mart 2017 Pazar
Filistin
17:04, 12 Mart 2017 Pazar

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Ä°srail TÄ°KA Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resini uzattÄ±
Ä°srail TÄ°KA Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resini uzattÄ±

Ä°srail mahkemesi, 12 Åžubat'tan beri gÃ¶zaltÄ±nda tutulan TÄ°KA Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Filistin uyruklu Muhammed Murteca'nÄ±n gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resini perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ne kadar uzattÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srailÂ mahkemesi, 12 Åžubat'tan beri gÃ¶zaltÄ±nda tutulan TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (TÄ°KA) Gazze Åžeridi'ndeki Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Filistin uyrukluÂ Muhammed Murteca'nÄ±n gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resini perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ne kadar uzattÄ±.

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Biru's-Seba ÅŸehrinde bugÃ¼n gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmada savcÄ±nÄ±n talebi Ã¼zerine gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resi 16 Mart PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ne kadar uzatÄ±ldÄ±. PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ yeniden gÃ¶rÃ¼lecek duruÅŸmaya kadar savcÄ±nÄ±n, Murteca hakkÄ±ndaki iddianameyi tamamlamasÄ± bekleniyor.

Murteca hakkÄ±ndaki davayla ilgili yayÄ±n yasaÄŸÄ±nÄ±n da 14 Mart'a kadar devam edeceÄŸi belirtiliyor.

BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± TÄ°KA'nÄ±n Ankara'daki toplantÄ±sÄ±na katÄ±lmak Ã¼zere Beyt Hanun (Erez) SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'na gelen Murteca, Ä°srail makamlarÄ±ndan seyahat izni verilmiÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen "Hamas ile Ã§alÄ±ÅŸmak, dÃ¼ÅŸman bir Ã¶rgÃ¼te Ã¼ye olmak, yabancÄ± casuslarla iletiÅŸim halinde olmak, devlet gÃ¼venliÄŸine zarar vermeyi amaÃ§layan komplo hazÄ±rlamakla" suÃ§lanarak burada gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

DIÅžÄ°ÅžLERÄ° BAKANLIÄžI VE BÃœYÃœKELÃ‡Ä°LÄ°ÄžÄ°N TEMASLARI SÃœRÃœYOR

Tel Aviv ve Ankara arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin normalleÅŸme sÃ¼recine girmesine raÄŸmen Ä°srail'in, BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± bir kurum olan TÄ°KA'nÄ±n Filistin uyruklu Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Murteca'yÄ± TÃ¼rkiye'ye gitmek Ã¼zereyken gÃ¶zaltÄ±na almasÄ± dikkati Ã§ekiyor.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼rkiye'nin Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin, yaklaÅŸÄ±k bir aydÄ±r gÃ¶zaltÄ±nda tutulan Murteca'yla ilgili Ä°srailli yetkililerle temaslarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ve gÃ¶zaltÄ± sÃ¼reciyle ilgili geliÅŸmeleri yakÄ±ndan takip ettiÄŸi bildirildi.

Murteca'ya yÃ¶neltilen suÃ§lamalarÄ±n ÅŸahsÄ±na yÃ¶nelik olduÄŸu, TÄ°KA'nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± bir suÃ§lamada bulunulmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.



Ä°lgili Konular Ä°srail TÄ°KA Muhammed Murteca
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