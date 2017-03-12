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Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez'den Papa'ya Ã§aÄŸrÄ±
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez'den Papa'ya Ã§aÄŸrÄ±

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez, "BaÅŸta Papa Franciscus olmak Ã¼zere batÄ±daki bÃ¼tÃ¼n din adamlarÄ±nÄ±, kilise mensuplarÄ±nÄ±, Ä°slamofobik kin, Ã¶fke ve nefrete karÅŸÄ± ses vermeye davet ediyorum" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Mehmet GÃ¶rmez, TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ± tarafÄ±ndan HaliÃ§ Kongre Merkezi'nde bu yÄ±l Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ dÃ¼zenlenen UluslararasÄ± Ä°yilik Ã–dÃ¼lleri tÃ¶reninde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Ã¶dÃ¼l alacak iyilik kahramanlarÄ±yla birlikte yÃ¼kseltecekleri iyiliklerin, baÅŸta Hollanda olmak Ã¼zere, batÄ± muhitlerinde akÄ±l tutulmasÄ±na yol aÃ§an Ä°slamofobik nefretlerin doÄŸurduÄŸu bÃ¼tÃ¼n kÃ¶tÃ¼lÃ¼klerin ortadan kalkmasÄ±na vesile olmasÄ±nÄ± diledi.

"PAPA FRANCÄ°SCUS OLMAK ÃœZERE TÃœM DÄ°N ADAMLARINI Ä°SLAMOFOBÄ°K NEFRETE KARÅžI SES VERMEYE DAVET EDÄ°YORUM"

Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya'nÄ±nÂ Hollanda'da maruz kaldÄ±ÄŸÄ± tutumu hukuksuzluk ve nezaketsizlik olarak niteleyen GÃ¶rmez, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Bunu, bir din gÃ¶nÃ¼llÃ¼sÃ¼ olarak reddediyorum. Daha dÃ¼n aynÄ± hukuksuzluk, 40 yÄ±ldÄ±r yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki millet varlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n dini ve manevi hayatÄ±na hizmet eden, her biri aynÄ± zamanda birer barÄ±ÅŸ elÃ§isi olarak birlikte yaÅŸama ahlak ve hukukundan taviz vermeyen din gÃ¶nÃ¼llÃ¼lerimize karÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±. Akla hayale gelmeyecek yalan ve iftiralarla casus ilan edilip evlerine baskÄ±nlar dÃ¼zenlendi. Daha birkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce bu nefrete Ã¶ncÃ¼lÃ¼k yapan siyasetÃ§i, 'eÄŸer Ä°slam Peygamberi hayatta olsa, Hollandaâ€™dan vize istese vermezdim' diyecek kadar ileri giden bu insanlara, Ä°slamâ€™Ä±n rahmet Peygamberinin insanlÄ±ÄŸa takdim ettiÄŸi rahmet eczanesinden nasip alarak ÅŸifayab olmasÄ±nÄ± yÃ¼ce Allahâ€™tan niyaz ediyorum. Buradan, bu iyilik salonundan, iyilik toplantÄ±sÄ±ndan, baÅŸta Papa Franciscus olmak Ã¼zere, batÄ±daki bÃ¼tÃ¼n din adamlarÄ±nÄ±, kilise mensuplarÄ±nÄ±Â Ä°slamofobik kin, Ã¶fke ve nefrete karÅŸÄ± ses vermeye davet ediyorum."

ULUSLARARASl Ä°YÄ°LÄ°K Ã–DÃœLLERÄ°

TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ±nca dÃ¼zenlenen "UluslararasÄ± Ä°yilik Ã–dÃ¼lleri" kapsamÄ±nda bu yÄ±l 4'Ã¼Â TÃ¼rkiye'den, 3â€™Ã¼ de baÅŸka Ã¼lkelerden olmak Ã¼zere 7 kiÅŸiye iyilik Ã¶dÃ¼lÃ¼ verildi.

Ã–dÃ¼le layÄ±k gÃ¶rÃ¼lenler, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± HaliÃ§ Kongre Merkezi'ndeki tÃ¶rende Ã¶dÃ¼llerini aldÄ±.

Bu kapsamda, Amerika'dan Suzanne Barakat, PakistanlÄ± Muhammed EyÃ¼p, Filistinli Janna Jihad, TÃ¼rkiye'den de Cavit ve Hafize EtleÃ§ Ã§ifti, Merve Ã‡iriÅŸoÄŸlu, Yahya KamÃ§Ä±, Mustafa GÃ¶Ã§er, Ã¶dÃ¼le layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Bu arada, "Filistin'in en kÃ¼Ã§Ã¼k gazetecisi" olarak bilinen Janna Jihad Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n elinden aldÄ±.

Ã–dÃ¼lÃ¼ almasÄ±ndan dolayÄ± "Ã–zgÃ¼r Filistin" mesajÄ± veren Jihad, zafer iÅŸareti yaptÄ±. Bunun Ã¼zerine ErdoÄŸan kendisine eliyle gÃ¶stererek, "Ã–yle deÄŸil, Rabia iÅŸareti yapacaksÄ±n" dedi. ArdÄ±ndan ErdoÄŸan ve Jihad birlikte bu iÅŸareti yaptÄ±.Â 



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