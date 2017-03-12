Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez'den Papa'ya Ã§aÄŸrÄ±

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Mehmet GÃ¶rmez, TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ± tarafÄ±ndan HaliÃ§ Kongre Merkezi'nde bu yÄ±l Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ dÃ¼zenlenen UluslararasÄ± Ä°yilik Ã–dÃ¼lleri tÃ¶reninde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Ã¶dÃ¼l alacak iyilik kahramanlarÄ±yla birlikte yÃ¼kseltecekleri iyiliklerin, baÅŸta Hollanda olmak Ã¼zere, batÄ± muhitlerinde akÄ±l tutulmasÄ±na yol aÃ§an Ä°slamofobik nefretlerin doÄŸurduÄŸu bÃ¼tÃ¼n kÃ¶tÃ¼lÃ¼klerin ortadan kalkmasÄ±na vesile olmasÄ±nÄ± diledi.
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya'nÄ±nÂ Hollanda'da maruz kaldÄ±ÄŸÄ± tutumu hukuksuzluk ve nezaketsizlik olarak niteleyen GÃ¶rmez, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Bunu, bir din gÃ¶nÃ¼llÃ¼sÃ¼ olarak reddediyorum. Daha dÃ¼n aynÄ± hukuksuzluk, 40 yÄ±ldÄ±r yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki millet varlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n dini ve manevi hayatÄ±na hizmet eden, her biri aynÄ± zamanda birer barÄ±ÅŸ elÃ§isi olarak birlikte yaÅŸama ahlak ve hukukundan taviz vermeyen din gÃ¶nÃ¼llÃ¼lerimize karÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±. Akla hayale gelmeyecek yalan ve iftiralarla casus ilan edilip evlerine baskÄ±nlar dÃ¼zenlendi. Daha birkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce bu nefrete Ã¶ncÃ¼lÃ¼k yapan siyasetÃ§i, 'eÄŸer Ä°slam Peygamberi hayatta olsa, Hollandaâ€™dan vize istese vermezdim' diyecek kadar ileri giden bu insanlara, Ä°slamâ€™Ä±n rahmet Peygamberinin insanlÄ±ÄŸa takdim ettiÄŸi rahmet eczanesinden nasip alarak ÅŸifayab olmasÄ±nÄ± yÃ¼ce Allahâ€™tan niyaz ediyorum. Buradan, bu iyilik salonundan, iyilik toplantÄ±sÄ±ndan, baÅŸta Papa Franciscus olmak Ã¼zere, batÄ±daki bÃ¼tÃ¼n din adamlarÄ±nÄ±, kilise mensuplarÄ±nÄ±Â Ä°slamofobik kin, Ã¶fke ve nefrete karÅŸÄ± ses vermeye davet ediyorum."
TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ±nca dÃ¼zenlenen "UluslararasÄ± Ä°yilik Ã–dÃ¼lleri" kapsamÄ±nda bu yÄ±l 4'Ã¼Â TÃ¼rkiye'den, 3â€™Ã¼ de baÅŸka Ã¼lkelerden olmak Ã¼zere 7 kiÅŸiye iyilik Ã¶dÃ¼lÃ¼ verildi.
Ã–dÃ¼le layÄ±k gÃ¶rÃ¼lenler, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± HaliÃ§ Kongre Merkezi'ndeki tÃ¶rende Ã¶dÃ¼llerini aldÄ±.
Bu kapsamda, Amerika'dan Suzanne Barakat, PakistanlÄ± Muhammed EyÃ¼p, Filistinli Janna Jihad, TÃ¼rkiye'den de Cavit ve Hafize EtleÃ§ Ã§ifti, Merve Ã‡iriÅŸoÄŸlu, Yahya KamÃ§Ä±, Mustafa GÃ¶Ã§er, Ã¶dÃ¼le layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
Bu arada, "Filistin'in en kÃ¼Ã§Ã¼k gazetecisi" olarak bilinen Janna Jihad Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n elinden aldÄ±.
Ã–dÃ¼lÃ¼ almasÄ±ndan dolayÄ± "Ã–zgÃ¼r Filistin" mesajÄ± veren Jihad, zafer iÅŸareti yaptÄ±. Bunun Ã¼zerine ErdoÄŸan kendisine eliyle gÃ¶stererek, "Ã–yle deÄŸil, Rabia iÅŸareti yapacaksÄ±n" dedi. ArdÄ±ndan ErdoÄŸan ve Jihad birlikte bu iÅŸareti yaptÄ±.Â
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Hollanda'daki diplomatik skandalÄ±na iliÅŸkin "Biz bunun hesabÄ±nÄ± soracaÄŸÄ±z. Ã–zÃ¼r dilesen de dilemesen de biz bunun hesabÄ±nÄ± soracaÄŸÄ±z" dedi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine karÅŸÄ± mÃ¼cadele ettiÄŸini ileri sÃ¼ren Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± 2. BaÅŸkan Koruma MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde gÃ¶revli eski Astsubay BingÃ¼l, 15 Temmuz gecesi elleri ve gÃ¶zleri baÄŸlÄ± bir askeri gÃ¶tÃ¼rÃ¼rken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, "Hollanda, soÄŸanÄ±n virÃ¼s yemiÅŸ hali olan laleyi soldurmuÅŸ, insanlÄ±ÄŸÄ±n yÃ¼z karasÄ± bir tutum takÄ±narak hasÄ±m Ã¼lke haline gelmiÅŸtir." dedi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, Hollanda'da yaÅŸananlara iliÅŸkin, "Ne yaparsa yapsÄ±nlar, TÃ¼rkiye mazlum milletlere Ã¶nderlik yapmaya devam edecek.En yakÄ±n zamanda anlayÄ±p, mahcup olacaklarÄ±ndan, bizlerden ve TÃ¼rkiye'den Ã¶zÃ¼r dileme noktasÄ±na geleceklerinden de eminiz" dedi.
TÃ¼rkiye Kasaplar Federasyonu BaÅŸkanÄ± ve TESK YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi YalÃ§Ä±ndaÄŸ, perakendeci kasaplar olarak hÃ¼kÃ¼metten perakende kÄ±rmÄ±zÄ± et satÄ±ÅŸÄ±ndaki yÃ¼zde 8 KDV'nin yÃ¼zde 1'e Ã§ekilmesini talep ettiklerini sÃ¶yledi
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez, "BaÅŸta Papa Franciscus olmak Ã¼zere batÄ±daki bÃ¼tÃ¼n din adamlarÄ±nÄ±, kilise mensuplarÄ±nÄ±, Ä°slamofobik kin, Ã¶fke ve nefrete karÅŸÄ± ses vermeye davet ediyorum" dedi
Manisa'da, FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, bir komiser yardÄ±mcÄ±sÄ± ile 15 polis gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Hollanda hÃ¼kÃ¼metinin sergilediÄŸi diplomatik skandal, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya'nÄ±n Ã¼Ã§ ayrÄ± ÅŸehirde gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi programlarÄ±n iptal edilmesiyle baÅŸladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Hollanda'da yaÅŸanan olaylara iliÅŸkin, "Hollanda, Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak bir seÃ§ime sen TÃ¼rkiye-Hollanda iliÅŸkilerini feda ediyorsan, bunun bedelini Ã¶deyeceksin." dedi.
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