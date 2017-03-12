'KÄ±rmÄ±zÄ± et sektÃ¶rÃ¼ KDV indirimi bekliyor'

TÃ¼rkiye Kasaplar Federasyonu BaÅŸkanÄ± ve TÃ¼rkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi FazlÄ± YalÃ§Ä±ndaÄŸ, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, hÃ¼kÃ¼metin, son dÃ¶nemde bazÄ± sektÃ¶rlerde KDV ve Ã–TV indirimine gittiÄŸini hatÄ±rlatarak, bu kararlarÄ±n piyasalara olumlu yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve canlÄ±lÄ±k getirdiÄŸini ifade etti.
KÄ±rmÄ±zÄ± et sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n 2009'dan beri olumsuz bir tablo ve algÄ± ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bulunduÄŸunu belirten YalÃ§Ä±ndaÄŸ, perakendeci kasaplar olarak hÃ¼kÃ¼metten KDV indirimi beklentilerinin olduÄŸunu sÃ¶yledi.
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DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Hollanda'daki diplomatik skandalÄ±na iliÅŸkin "Biz bunun hesabÄ±nÄ± soracaÄŸÄ±z. Ã–zÃ¼r dilesen de dilemesen de biz bunun hesabÄ±nÄ± soracaÄŸÄ±z" dedi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine karÅŸÄ± mÃ¼cadele ettiÄŸini ileri sÃ¼ren Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± 2. BaÅŸkan Koruma MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde gÃ¶revli eski Astsubay BingÃ¼l, 15 Temmuz gecesi elleri ve gÃ¶zleri baÄŸlÄ± bir askeri gÃ¶tÃ¼rÃ¼rken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, "Hollanda, soÄŸanÄ±n virÃ¼s yemiÅŸ hali olan laleyi soldurmuÅŸ, insanlÄ±ÄŸÄ±n yÃ¼z karasÄ± bir tutum takÄ±narak hasÄ±m Ã¼lke haline gelmiÅŸtir." dedi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, Hollanda'da yaÅŸananlara iliÅŸkin, "Ne yaparsa yapsÄ±nlar, TÃ¼rkiye mazlum milletlere Ã¶nderlik yapmaya devam edecek.En yakÄ±n zamanda anlayÄ±p, mahcup olacaklarÄ±ndan, bizlerden ve TÃ¼rkiye'den Ã¶zÃ¼r dileme noktasÄ±na geleceklerinden de eminiz" dedi.
TÃ¼rkiye Kasaplar Federasyonu BaÅŸkanÄ± ve TESK YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi YalÃ§Ä±ndaÄŸ, perakendeci kasaplar olarak hÃ¼kÃ¼metten perakende kÄ±rmÄ±zÄ± et satÄ±ÅŸÄ±ndaki yÃ¼zde 8 KDV'nin yÃ¼zde 1'e Ã§ekilmesini talep ettiklerini sÃ¶yledi
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez, "BaÅŸta Papa Franciscus olmak Ã¼zere batÄ±daki bÃ¼tÃ¼n din adamlarÄ±nÄ±, kilise mensuplarÄ±nÄ±, Ä°slamofobik kin, Ã¶fke ve nefrete karÅŸÄ± ses vermeye davet ediyorum" dedi
Manisa'da, FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, bir komiser yardÄ±mcÄ±sÄ± ile 15 polis gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Hollanda hÃ¼kÃ¼metinin sergilediÄŸi diplomatik skandal, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya'nÄ±n Ã¼Ã§ ayrÄ± ÅŸehirde gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi programlarÄ±n iptal edilmesiyle baÅŸladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Hollanda'da yaÅŸanan olaylara iliÅŸkin, "Hollanda, Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak bir seÃ§ime sen TÃ¼rkiye-Hollanda iliÅŸkilerini feda ediyorsan, bunun bedelini Ã¶deyeceksin." dedi.
CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu hÃ¼kÃ¼mete Hollanda ile iliÅŸkileri askÄ±ya alma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Milyonlarca adayÄ±n merakla beklediÄŸi 2017 YGS soru kitapÃ§Ä±klarÄ± ve cevap anahtarlarÄ± yayÄ±mlandÄ±.
KapÄ±kule'de 12, Hamzabeyli'de 10 kilometrelik tÄ±r kuyruÄŸu oluÅŸtu
Ä°sveÃ§'te bulunan AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehdi Eker, Stockholm'Ã¼n TyrÃ¶se bÃ¶lgesinde dÃ¼zenlenen kahvaltÄ±da TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±yla bir araya geldi.
Maltepe Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Hollanda ile yaÅŸanan diplomatik kriz nedeniyle Erasmus ve Exchange anlaÅŸmalarÄ±nÄ± iptal edeceklerini duyurdu
Gazi Mahallesi'ndeki olaylarÄ±n yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla sosyal medyada terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±klarÄ± ve halkÄ± provoke etmek istedikleri iddia edilen 10 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±