17:29, 12 Mart 2017 Pazar

'KÄ±rmÄ±zÄ± et sektÃ¶rÃ¼ KDV indirimi bekliyor'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye Kasaplar Federasyonu BaÅŸkanÄ± ve TÃ¼rkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi FazlÄ± YalÃ§Ä±ndaÄŸ, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, hÃ¼kÃ¼metin, son dÃ¶nemde bazÄ± sektÃ¶rlerde KDV ve Ã–TV indirimine gittiÄŸini hatÄ±rlatarak, bu kararlarÄ±n piyasalara olumlu yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve canlÄ±lÄ±k getirdiÄŸini ifade etti.

KÄ±rmÄ±zÄ± et sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n 2009'dan beri olumsuz bir tablo ve algÄ± ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bulunduÄŸunu belirten YalÃ§Ä±ndaÄŸ, perakendeci kasaplar olarak hÃ¼kÃ¼metten KDV indirimi beklentilerinin olduÄŸunu sÃ¶yledi.

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