KurtulmuÅŸ: Ã–zÃ¼r dileme noktasÄ±na gelecekler

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ± tarafÄ±ndan HaliÃ§ Kongre Merkezi'nde bu yÄ±l Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ dÃ¼zenlenenÂ UluslararasÄ± Ä°yilik Ã–dÃ¼lleriÂ tÃ¶reninde, Habil'le Kabil arasÄ±nda baÅŸlayan iyilerle kÃ¶tÃ¼ler arasÄ±ndaki mÃ¼cadelenin bugÃ¼n de devam ettiÄŸini sÃ¶yledi.Â
KurtulmuÅŸ, Avrupa'da aÃ§Ä±k bir mÃ¼lteci dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktararak, "AÃ§Ä±k bir Ä°slamofobi ve onlarÄ±n ortaya Ã§Ä±karmÄ±ÅŸ olduÄŸu Ã¶rgÃ¼tlÃ¼ bir Ä°slam karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Bunun tezahÃ¼rÃ¼ olarak bu oyunlarÄ± bozacak gÃ¼Ã§lÃ¼ bir TÃ¼rkiye olmasÄ±n diye, TÃ¼rkiye dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± ortaya koyduklarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Bunlara karÅŸÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ bir lider olmasÄ±n diye Recep Tayyip ErdoÄŸan karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± Ã¼zerinden siyaset yaptÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
DÃ¼n ve Ã¶nceki gÃ¼n Avrupa'da yaÅŸananlarÄ±n tam da kÃ¶tÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼n, Ä°slam, TÃ¼rkiye, yabancÄ± ve ErdoÄŸan dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± Ã¼zerinden Ã¶rgÃ¼tlenmiÅŸ ÅŸekli olduÄŸunu belirten KurtulmuÅŸ, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"SayÄ±n DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±mÄ±zÄ±n uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n indirilmemesi, ardÄ±ndan Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ±mÄ±zÄ±n maalesef konsolosluÄŸumuza 30 metre kala durdurulmasÄ± ve sonunda Hollanda'dan Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±, sadece yolunu ÅŸaÅŸÄ±rmÄ±ÅŸ, mantÄ±ksÄ±z birkaÃ§ siyasetÃ§inin ortaya koyduÄŸu bir iÅŸ deÄŸildir. Ã–rgÃ¼tlÃ¼, planlÄ± MÃ¼slÃ¼man, gÃ¶Ã§men ve TÃ¼rkiye dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¼zerine oturan bir zihinsel alt yapÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸa vurumudur. GÃ¼Ã§lÃ¼ olan, mazlum milletlere Ã¶nderlik yapan bir TÃ¼rkiye olmasÄ±n istiyorlar. Ne yaparsa yapsÄ±nlar, TÃ¼rkiye mazlum milletlere Ã¶nderlik yapmaya devam edecek. BirkaÃ§ gÃ¼ndÃ¼r AvrupalÄ± dostlarÄ±mÄ±za tersinden sÃ¶ylÃ¼yoruz, dÃ¼zÃ¼nden sÃ¶ylÃ¼yoruz ancak bir tÃ¼rlÃ¼ anlamÄ±yorlar. En yakÄ±n zamanda anlayÄ±p, mahcup olacaklarÄ±ndan, bizlerden ve TÃ¼rkiye'den Ã¶zÃ¼r dileme noktasÄ±na geleceklerinden de eminiz."
Avrupa'daki siyasetÃ§ilere seslenen Numan KurtulmuÅŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Bu gittiÄŸiniz yol, yol deÄŸildir. TÃ¼rk siyasetÃ§ilerinin, bakanlarÄ±nÄ±n TÃ¼rk toplumuyla buluÅŸmasÄ±na mÃ¼saade etmiyorsunuz. Bu, Ä°slamofobi ve ayak seslerini tÃ¼m Avrupa'da duyuran yeni faÅŸizmin yÃ¼kselen sesidir. EÄŸer bÃ¶yle yapmaya devam ederseniz, aklÄ±nÄ±zÄ± baÅŸÄ±nÄ±za alÄ±p, uluslararasÄ± siyasetin, hukukun kurallarÄ±na uymamaya devam ederseniz, yÃ¼kselen bu faÅŸizmin etkisi altÄ±nda kalmaya devam ederseniz, inanÄ±n ki birkaÃ§ sene sonra Avrupa'da mutedil siyasetÃ§ilerin bile siyaset yapma zemini kalmayacak. FaÅŸistler, saÄŸcÄ±lar, aÅŸÄ±rÄ± Ä±rkÃ§Ä±lar, dÃ¼nyanÄ±n her yerinde olduÄŸu gibi Avrupa'nÄ±n her tarafÄ±ndan baÅŸÄ±nÄ± Ã§Ä±kartacak mutedil, barÄ±ÅŸ yanlÄ±sÄ± sÃ¶z sÃ¶yleyen, insan haklarÄ±, demokrasi ve eÅŸitlikten bahseden bÃ¼tÃ¼n AvrupalÄ± siyasetÃ§ileri de baskÄ± altÄ±na alacaklardÄ±r. Hollanda'daki mutedil siyasetÃ§ilere, Almanya'daki, Fransa'daki, Avusturya'daki bÃ¼tÃ¼n siyasetÃ§ilere sesleniyorum; zihninizin arkasÄ±nda var olan o geleneksel Ä°slam dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ÅŸark karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, o geleneksel gÃ¶Ã§men karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir tarafa bÄ±rakÄ±n. Ä°nsanlÄ±ÄŸÄ±n iyilik deÄŸerlerini yeniden Ã¶zÃ¼mseyin, demokrasinin, insan haklarÄ±nÄ±n, barÄ±ÅŸÄ±n ve eÅŸitliÄŸin kurallarÄ±nÄ± tahkim edin. Aksini yapar, bugÃ¼n devam ettiÄŸiniz gibi devam ederseniz birkaÃ§ sene sonra Avrupa'da siyasetin zemini kalmaz, Ã§ok ciddi birtakÄ±m geri gidiÅŸleri hep beraber yaÅŸarsÄ±nÄ±z."
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MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, "Hollanda, soÄŸanÄ±n virÃ¼s yemiÅŸ hali olan laleyi soldurmuÅŸ, insanlÄ±ÄŸÄ±n yÃ¼z karasÄ± bir tutum takÄ±narak hasÄ±m Ã¼lke haline gelmiÅŸtir." dedi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, Hollanda'da yaÅŸananlara iliÅŸkin, "Ne yaparsa yapsÄ±nlar, TÃ¼rkiye mazlum milletlere Ã¶nderlik yapmaya devam edecek.En yakÄ±n zamanda anlayÄ±p, mahcup olacaklarÄ±ndan, bizlerden ve TÃ¼rkiye'den Ã¶zÃ¼r dileme noktasÄ±na geleceklerinden de eminiz" dedi.
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