18:27, 12 Mart 2017 Pazar

BahÃ§eli: Hollanda hasÄ±m Ã¼lke haline geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, "Avrupa'da dÃ¼ÅŸÃ¼nce ve ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne, insani ve vicdani taleplere, izleri uzun seneler Ã§Ä±kmayacak kara bir leke sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Hollanda, soÄŸanÄ±n virÃ¼s yemiÅŸ hali olan laleyi soldurmuÅŸ, insanlÄ±ÄŸÄ±n yÃ¼z karasÄ± bir tutum takÄ±narak hasÄ±m Ã¼lke haline gelmiÅŸtir." dedi.

"BEKLENTÄ°MÄ°Z GEREKLÄ° CEVABIN HER DÃœZEYDE VERÄ°MESÄ°DÄ°R"

"Beklentimiz, Hollanda'nÄ±n gayri hukuki ve gayri ahlaki mÃ¼dahalelerinin yanÄ±na bÄ±rakÄ±lmamasÄ±, bu Ã¼lkeye gerekli cevabÄ±n her dÃ¼zeyde verilmesidir." diyen BahÃ§eli, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"TÃ¼rkiye Cumhuriyetiâ€™nin tarihsel hak ve Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± korkusuzca savunmak bizlerin, tÃ¼m vatan evlatlarÄ±nÄ±n en temel haysiyet gÃ¶revidir. Ä°ktidarÄ± ve muhalefetiyle TÃ¼rkiye yÄ±kÄ±lmaz, aÅŸÄ±lmaz, geÃ§ilmez bir kaledir. TÃ¼rk milleti zulme karÅŸÄ± dayanÄ±ÅŸma iÃ§indedir."

"AZÄ°Z MÄ°LLETÄ°MÄ°Z 16 NÄ°SAN'DA BÃœTÃœN Ã‡ÃœRÃœMÃœÅž ODAKLARA DERSÄ°NÄ° VERECEK"

MilliyetÃ§i Hareket Partisi olarak Hollanda'yÄ± lanetlediklerini belirten BahÃ§eli, "Bilinmelidir ki aziz milletimiz 16 Nisan'da Avrupa'ya, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine, TÃ¼rkiye'nin kuyusunu kazmaya Ã§alÄ±ÅŸan bÃ¼tÃ¼n Ã§Ã¼rÃ¼mÃ¼ÅŸ odaklara dersini verecek, sandÄ±kta 'evet' diyecektir." ifadesini kullandÄ±.