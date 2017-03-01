18:32, 12 Mart 2017 Pazar

Fransa'dan 'gerginliÄŸin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±





Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ayrault, bazÄ± AB Ã¼lkeleri ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda yaÅŸanan gerginliÄŸin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FransaÂ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±Â Jean-Marc Ayrault, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Fransa olarak,Â TÃ¼rkiyeÂ ve bazÄ±Â AB Ã¼lkeleriÂ arasÄ±nda yaÅŸanan son gerginliÄŸin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyoruz. AyrÄ±ca TÃ¼rkiyeâ€™ye tahriklerden kaÃ§Ä±nmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yoruz." ifadesini kullandÄ±. FransÄ±z bakan, sorumlu davranmanÄ±n ve gereksiz polemiklerden kaÃ§Ä±nÄ±lmasÄ±nÄ±n gerekli olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ vurguladÄ±. Almanyaâ€™nÄ±n ardÄ±ndan Hollanda, TÃ¼rk yetkililerin anayasa referandumu ile ilgili Ã¼lkelerinde toplantÄ± yapmasÄ±na yasak getirmiÅŸti. Ã–te yandan merkez saÄŸÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± FranÃ§ois Fillon, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸluâ€™nun bugÃ¼n Fransaâ€™da yaptÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±yÄ± engellemediÄŸi gerekÃ§esiyle CumhurbaÅŸkanÄ± FranÃ§ois Hollandaâ€™Ä± eleÅŸtirdi. Fillon, sosyal paylaÅŸÄ±m hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Hollandeâ€™Ä±n toplantÄ±yÄ± engellemeyerek diÄŸer AB Ã¼lkeleri ile dayanÄ±ÅŸmayÄ± kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±" iddia etti.

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