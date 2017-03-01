Fransa'dan 'gerginliÄŸin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

FransaÂ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±Â Jean-Marc Ayrault, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Fransa olarak,Â TÃ¼rkiyeÂ ve bazÄ±Â AB Ã¼lkeleriÂ arasÄ±nda yaÅŸanan son gerginliÄŸin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyoruz. AyrÄ±ca TÃ¼rkiyeâ€™ye tahriklerden kaÃ§Ä±nmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yoruz." ifadesini kullandÄ±.
FransÄ±z bakan, sorumlu davranmanÄ±n ve gereksiz polemiklerden kaÃ§Ä±nÄ±lmasÄ±nÄ±n gerekli olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ vurguladÄ±.
Almanyaâ€™nÄ±n ardÄ±ndan Hollanda, TÃ¼rk yetkililerin anayasa referandumu ile ilgili Ã¼lkelerinde toplantÄ± yapmasÄ±na yasak getirmiÅŸti.
Ã–te yandan merkez saÄŸÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± FranÃ§ois Fillon, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸluâ€™nun bugÃ¼n Fransaâ€™da yaptÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±yÄ± engellemediÄŸi gerekÃ§esiyle CumhurbaÅŸkanÄ± FranÃ§ois Hollandaâ€™Ä± eleÅŸtirdi.
Fillon, sosyal paylaÅŸÄ±m hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Hollandeâ€™Ä±n toplantÄ±yÄ± engellemeyerek diÄŸer AB Ã¼lkeleri ile dayanÄ±ÅŸmayÄ± kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±" iddia etti.
Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ayrault, bazÄ± AB Ã¼lkeleri ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda yaÅŸanan gerginliÄŸin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Ä°srail mahkemesi, 12 Åžubat'tan beri gÃ¶zaltÄ±nda tutulan TÄ°KA Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Filistin uyruklu Muhammed Murteca'nÄ±n gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resini perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ne kadar uzattÄ±
Hollanda'da dÃ¼n yaÅŸanan diplomatik skandallar, Avrupa basÄ±nÄ±nda da ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±kla karÅŸÄ±landÄ±
Hollanda'nÄ±n Ä±rkÃ§Ä± lideri Wilders, gece boyunca attÄ±ÄŸÄ± tahrik edici tweetlerle hÃ¼kÃ¼metin ve yerel yetkililerin skandal kararlarÄ±nda belirleyici kiÅŸi oldu
Fas gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin Ã¼lkenin gÃ¼ney sÄ±nÄ±rÄ±nda durdurduÄŸu iki kamyonda 7,5 ton uyuÅŸturucu madde ele geÃ§irdiÄŸi bildirildi.
SilahlÄ± kiÅŸilerce dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da bir polis Ã¶ldÃ¼, 2 saldÄ±rgan etkisiz hale getirildi
Filistinli gÃ¼l yetiÅŸtiricileri bÃ¶lgedeki kÄ±sÄ±tlÄ± imkanlara raÄŸmen Ä°srailli Ã¼reticilerle rekabet etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor
Azerbaycan ordusu, cephe hattÄ±ndaki Ermenistan ordusuna ait mevzilere top atÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.
Namaz kÄ±larken kendisini taciz eden 7 Ä°srail vatandaÅŸÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in 20 yÄ±l hapis yatan ÃœrdÃ¼n askeri tahliye edildi
DOST BirliÄŸi adayÄ± Ä°brahim'in parti afiÅŸlerini astÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada darp edildiÄŸi, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi
Ã‡in'de KaÅŸgar bÃ¶lgesine baÄŸlÄ± TaÅŸkorgan Tacik Ã–zerk ilÃ§esindeki TaÅŸkorgan kalÄ±ntÄ±sÄ±nda 2 bin yÄ±l Ã¶ncesine ait toplu mezarlÄ±k bulundu
Almanya PKK sembollerinin yanÄ± sÄ±ra Ã–calan posterleri de kamuda yasakladÄ±
Makedonya Devlet BakanÄ± Ä°lyas, Hollanda'nÄ±n, Bakan Kaya'ya gÃ¶sterdiÄŸi Ä±rkÃ§Ä± ve antidemokratik yaklaÅŸÄ±mÄ± ÅŸiddetle kÄ±nadÄ± ve "Biz Hollanda'yÄ± Srebrenitsa'da tanÄ±dÄ±k." dedi.
Etiyopya'nÄ±n baÅŸkenti Addis Ababa'da bir Ã§Ã¶p toplama alanÄ±nda Ã§Ã¶p ve toprak yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶kmesi nedeniyle 10 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Ä°ran asÄ±llÄ± TÃ¼rk iÅŸadamÄ± Reza Zarrab'Ä±n soruÅŸturmasÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ten Bharara dÃ¼n akÅŸam Twitter'dan kovulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi BaÅŸkanÄ± Agramunt, TÃ¼rkiye ve AvrupalÄ± ortaklarÄ± arasÄ±nda artan gerilimin endiÅŸe yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti