18:43, 12 Mart 2017 Pazar

'Darbeye karÅŸÄ± mÃ¼cadele ettim' yalanÄ± tutmadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± 2. BaÅŸkan Koruma MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde gÃ¶revli eskiÂ Astsubay Murat BingÃ¼l, FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimine iliÅŸkin Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlerle ilgili 221 sanÄ±k hakkÄ±nda hazÄ±rlananÂ Ã§atÄ± iddianamesinde yer alan ifadesinde, 15 Temmuz gÃ¼nÃ¼ nÃ¶betÃ§i olduÄŸunu ve Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki mesaisine baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â

BingÃ¼l, dÃ¶neminÂ Genelkurmay 2. BaÅŸkanÄ± Orgeneral YaÅŸar GÃ¼ler'in odasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde nÃ¶betÃ§i olduÄŸu sÄ±rada GÃ¼ler'in odasÄ±na eski Korgeneral Ä°lhan Talu'nun girdiÄŸini sÃ¶yledi.

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na saat 20.00 sÄ±ralarÄ±nda Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± tam teÃ§hizatlÄ± yaklaÅŸÄ±k 30 askerin geldiÄŸini aktaran BingÃ¼l, askerlerin bir kÄ±smÄ±nÄ±nÂ Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'Ä±n, bir kÄ±smÄ±nÄ±n ise GÃ¼ler'in odasÄ±na yÃ¶neldiÄŸini kaydetti.

GÃ¼ler'in emir subayÄ± BinbaÅŸÄ± Mehmet Akkurt'un "Tatbikat yapÄ±yoruz, 2. BaÅŸkan'Ä± alÄ±p Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z." ÅŸeklinde baÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve askerlerin odaya geÃ§tiÄŸini anlatan BingÃ¼l, baÄŸrÄ±ÅŸma sesleri Ã¼zerine odaya girdiÄŸinde GÃ¼ler'in yere yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

BingÃ¼l, GÃ¼ler'i kurtarmak iÃ§in hamle yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada ensesine silah dipÃ§iÄŸiyle vurulduÄŸunu, askerlerin kendisini kollarÄ±ndan tutarak dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±karttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.

ZEKAÄ° AKSAKALLI "DARBE YAPAN Ä°SYANCILARIN HEPSÄ°NÄ° Ã–LDÃœRÃœN" EMRÄ°NÄ° VERMÄ°Åž

Kendisinin daha sonra emir astsubaylÄ±ÄŸÄ± odasÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, burada da plastik kelepÃ§eyle ellerinin baÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan BingÃ¼l, eski BinbaÅŸÄ± Abdurrahim Aksoy'un kendisiyle odada bulunanlarÄ±n ellerini Ã§Ã¶zdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iddia etti.

Gece saatlerinde odada bulunan yaklaÅŸÄ±k 9 tabancayÄ± alarak darbeyi Ã¶nlemek iÃ§in daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼ren BingÃ¼l, Ã–zel Kuvvetler KomutanÄ± Zekai AksakallÄ± ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve AksakallÄ±'nÄ±n kendisine "Darbe yapan isyancÄ±larÄ±n hepsini Ã¶ldÃ¼rÃ¼n." emrini verdiÄŸini savundu.

BingÃ¼l, 16 Temmuz sabahÄ± Ã–zel Kuvvetler askerlerinin olmadÄ±ÄŸÄ± bir anda diÄŸer odada bulunan rehinelerin ellerini Ã§Ã¶zdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ileri sÃ¼rdÃ¼.

GÃ–RÃœNTÃœLER Ä°FADEYÄ° YALANLADI

Bir sÃ¼re sonra koruma araÃ§larÄ±ndan uzun namlulu silahlarÄ± alarak karÅŸÄ± taarruza geÃ§tiklerini iddia eden BingÃ¼l'Ã¼n bazÄ± darbecileri teslim ettiÄŸi ve darbeye karÅŸÄ± mÃ¼cadelede bulunduÄŸunu anlattÄ±ÄŸÄ± ifadesini ise iddianameye giren gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler yalanladÄ±.

Darbecilerin imha ettiklerini sandÄ±klarÄ± ancak Bilgi Ä°ÅŸlem Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yedekleme sisteminden ulaÅŸÄ±lan gÃ¼venlik kamerasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine gÃ¶re, BingÃ¼l, sivil kÄ±yafetli olarak saat 20.41'de karargah binasÄ± katÄ±na giriÅŸ yaptÄ±.

KayÄ±tlarda BingÃ¼l, saat 22.33'te elleri ve gÃ¶zleri baÄŸlÄ± bir askeri karargah giriÅŸinde yere yatÄ±rÄ±lan diÄŸer askerlerin yanÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼rken gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. BingÃ¼l'Ã¼n, saat 23.19, 23.31 ve 23.53'te karargahÄ±n iÃ§inde rahatÃ§a dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, saat 02.52'de ise komuta katÄ±nda bir askerle konuÅŸtuÄŸu anlar da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere yansÄ±dÄ±.

SanÄ±k BingÃ¼l, Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± bahÃ§esinde en son 16 Temmuz gÃ¼nÃ¼ saat 10.00 sÄ±ralarÄ±nda elinde piyade tÃ¼feÄŸiyle gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â