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Çavuşoğlu: Özür dilesen de dilemesen de hesabını soracağız
Çavuşoğlu: Özür dilesen de dilemesen de hesabını soracağız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollanda'daki diplomatik skandalına ilişkin "Biz bunun hesabını soracağız. Özür dilesen de dilemesen de biz bunun hesabını soracağız" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa’nın Metz kentinde bulunan Metz Kongre Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların salona sığmaması üzerine üç ayrı yerde konuşma yapan Çavuşoğlu, gündemdeki gelişmeler ve Türkiye’de yapılacak referandum ve başkanlık sistemi ile ilgili bilgi verdi.

Salona girdiği anda vatandaşların “Vur vur inlesin, Hollanda dinlesin” şeklinde slogan atmaları üzerine, sözlerine Hollanda ile dün akşam yaşanan kriz hakkında açıklamalarda bulunarak başlayan Çavuşoğlu, “Bu sloganın vur kısmına katılmıyorum ama dinlesin kısmına katılıyorum. İyi dinlesinler de Avrupa’nın ortak değerlerinin ne olduğunu hatırlasınlar. Can kulağıyla dinlesinler de Türkiye’ye ve Türklere diz çöktüremeyeceklerini öğrensinler” dedi.

"BUNUN KARŞILIĞINI VERECEĞİZ"

Hollanda yönetiminin, kendisi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın ülkeye girişini ve vatandaşlarla buluşmasını engellediğini kaydeden Çavuşoğlu, “Viyana Sözleşmesi'ne göre büyükelçilikler ve başkonsolosluklar o ülkenin kendi toprağıdır. Benin bakanımın, benim toprağıma girmesini engelliyorsun. Hem de büyükelçilik aracında. Diplomatik plakalı bir araçta. Biz bunun altında kalır mıyız? Biz bunun hesabını soracağız. Özür dilesen de dilemesen de biz bunun hesabını soracağız. Bunun karşılığını vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

Hollanda ve Avrupa’da bazı ülkelerin son dönemde Türkiye hakkında takındıkları tavırların ardında Türk ve İslam karşıtlığı olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, “Direkt Türkiye ile ilgili, Türklerle ilgili, İslam karşıtlığı, Türkiye karşıtlığı, Avrupa’da yaşayan, Hollanda’da yaşayan Türklere karşı sistematik baskının bir göstergesidir.” şeklinde konuştu.

"BUGÜN AVRUPA'DA TARİH SAYFALARI AÇILSA KİMSE KİMSENİN YÜZÜNE BAKAMAZ"

Çavuşoğlu, Hollanda yönetiminin açıklamalarına da tepki göstererek, “Bir başbakan bu kadar küçülür mü? Bu kadar acziyet içinde olur mu? 'Wilders’in elinden biraz oy alacağım' diye bu kadar aciz duruma düşer mi?” dedi.

Hollanda Başbakanı Marc Rutte’nin Hollanda aşırı sağ lideri Geert Wilders’in söylemine teslim olduğunu belirten Çavuşoğlu, Avrupa’nın eski karanlık günlerine doğru gittiğini vurguladı. Çavuşoğlu, “Irkçılık artıyor, yabancı düşmanlığı artıyor, İslamofobi artıyor. Bugün Avrupa’da tarih sayfaları açılırsa kimse kimsenin yüzüne bakamaz.” ifadelerini kullandı.

 



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