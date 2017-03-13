GÃ¼ncelleme: 03:20, 13 Mart 2017 Pazartesi

Åžehitler Abidesi'nde 'asÄ±rlÄ±k Ã¼niformalarla' duygulandÄ±ran provalar

Ã‡anakkale Deniz Zaferi'nin 102. yÄ±lÄ± tÃ¶renlerinde, savaÅŸ dÃ¶nemine ait askeri Ã¼niformalarÄ± giyerek Åžehitler Abidesi Ã§evresinde ''saygÄ± nÃ¶beti" tutacak askerler, ilgi odaÄŸÄ± oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi 18 Mart Åžehitleri Anma GÃ¼nÃ¼Â veÂ Ã‡anakkale Deniz Zaferi'ninÂ 102. yÄ±lÄ±Â tÃ¶renlerinde,Â savaÅŸ dÃ¶nemine aitÂ askeri Ã¼niformalarÄ± giyerekÂ Åžehitler AbidesiÂ Ã§evresinde ''saygÄ± nÃ¶beti" tutacak askerler,Â provalarÂ sÄ±rasÄ±nda ilgi odaÄŸÄ± oldu. Gelibolu Tarihi AlanÄ±'nda Ã‡anakkale 18. Mekanize Piyade Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda vatani gÃ¶revlerini yapan askerleri asÄ±rlÄ±k Ã¼niformayla gÃ¶ren vatandaÅŸlar duygusal anlar yaÅŸÄ±yor. Askerlerle sohbet edip hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§eken ziyaretÃ§iler,Â TÃ¼rk askerinin savaÅŸÄ±rken taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±Â kÄ±yafetÂ veÂ teÃ§hizatÄ± yakÄ±ndan tanÄ±ma imkanÄ± buluyor. Åžehitler Abidesi Ã§evresinde o dÃ¶neme ait Ã¼niformalar ve savaÅŸta kullanÄ±lan tÃ¼feklerin benzeriyle provalar gerÃ§ekleÅŸtiren 20 asker, 18 Mart'taki tÃ¶renlerde belirlenen 10 bÃ¶lgede ''saygÄ± nÃ¶beti" tutacak. ''ÃœNÄ°FORMA, BU VATANIN NE ÅžARTLAR ALTINDA KAZANILDIÄžINI GÃ–STERÄ°YOR" Almanya'dan Ã‡anakkale'ye gelen Muhittin Korkmaz, Åžehitler Abidesi'ni ilk kez ziyaret ettiÄŸini sÃ¶yledi. Hep tarih kitaplarÄ±nda okuduÄŸu bÃ¶lgeyi yakÄ±ndan gÃ¶rmek iÃ§in geldiÄŸini anlatan Korkmaz, "Buradaki ÅŸehitlerimiz bu vatan iÃ§in savaÅŸtÄ±. OnlarÄ±n ne ÅŸartlarda savaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± daha iyi anlÄ±yoruz. Burada savaÅŸ dÃ¶nemine ait Ã¼niformalarÄ± giyen askerleri gÃ¶rÃ¼nce duygulanÄ±yoruz. Bu vatanÄ±n ne ÅŸartlar altÄ±nda kazanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bu Ã¼niformalarla daha iyi anlÄ±yoruz." ifadelerini kullandÄ±.

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