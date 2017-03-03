ErdoÄŸan'dan Hollanda'ya yaptÄ±rÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â Kocaeli'nde dÃ¼zenlenen toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde halka hitap etti.Â
KonuÅŸmasÄ± sÄ±k sÄ±k tezahÃ¼ratlarla kesilen ErdoÄŸan, "GenÃ§ler fazla kalmadÄ± 36 gÃ¼n... Ona gÃ¶re." ifadelerini kullandÄ±.Â
"16 Nisan referandumu pek Ã§ok konuda bir turnusol kaÄŸÄ±dÄ±." diyerek konuÅŸmasÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, tezahÃ¼ratlar Ã¼zerine, "KÄ±zlar, ana muhalefetin baÅŸÄ±ndaki zat ne zannediyor biliyor musun? 18 yaÅŸÄ±nda sadece erkekler girecek parlamentoya, kÄ±zlarÄ±n gireceÄŸini bilmiyor. Bak onu da Ã¶ÄŸrensin. Niye? BakÄ±yorum hesabÄ± yaparken hep erkekler Ã¼zerinden yapÄ±yor. Sorarsan bunlar kadÄ±n haklarÄ±ndan da iyi anlarlarmÄ±ÅŸ. Anlamazlar. Bilmezler. Ä°nÅŸallah kÄ±zlarÄ±mÄ±z da erkeklerle beraber genÃ§, 18-25 yaÅŸ arasÄ± parlamento sÄ±ralarÄ±nda yerlerini alacaklar." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â
ErdoÄŸan, dÃ¼n Hollanda'nÄ±n DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya'ya yÃ¶nelik tavrÄ±na iliÅŸkin ise ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"DÃ¼n Hollanda'da yaÅŸanan kepazeliÄŸi izlediniz deÄŸil mi? Bir yandan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±mÄ±zÄ±n uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ iznini iptal ediyorlar, diÄŸer taraftan Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ±mÄ±zÄ±n bir hanÄ±m, Ã¶nÃ¼nÃ¼ kesip, yanÄ±nda maslahatgÃ¼zar ve ablasÄ± konsolosluk binamÄ±za girmesini engelliyorlar. UluslararasÄ± hukukta bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilikler, konsolosluklar kendi topraklarÄ±dÄ±r o Ã¼lkelerin. Yani ÅŸu anda Hollanda'daki bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik de konsolosluk da bizim topraÄŸÄ±mÄ±zdÄ±r. DÃ¼ÅŸÃ¼nebiliyor musunuz? KapÄ±yÄ± aÃ§mÄ±yorlar. Ä°Ã§eriden konsolosu dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kartmÄ±yorlar ve BakanÄ±mÄ±zÄ± oraya gÃ¶ndermiyorlar. Bunu yapan kim? Hollanda. Kim bu? Avrupa BirliÄŸi Ã¼yesi. Yahu senin her yerin Avrupa BirliÄŸi Ã¼yesi olsa ne yazar? Sen Ã¶nce uluslararasÄ± hukuku Ã¶ÄŸren. Demokrasi nedir onu Ã¶ÄŸren. Yeri geldiÄŸi zaman TÃ¼rkiye'ye demokrasi dersi vermek isteyenler Ã¶nce bunu Ã¶ÄŸrenin, bunu."
ErdoÄŸan, Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Hollanda'da seÃ§im yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, "SeÃ§imden dolayÄ±, beyler, Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k yapmak suretiyle, oy toplayacaklarÄ±nÄ± zannediyorlar. Ben ÅŸimdi buradan Hollanda'daki Hollanda vatandaÅŸÄ± olan kardeÅŸlerime sesleniyorum; Ne yapacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± biliyorsunuz deÄŸil mi? GereÄŸini nasÄ±l yapacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± biliyorsunuz deÄŸil mi?" diye konuÅŸtu.Â
Åžu anda Hollanda, Almanya, BelÃ§ika, Ä°skandinav Ã¼lkelerinin televizyon ekranlarÄ±ndan kendisini izlediÄŸini belirten ErdoÄŸan, "Hepsine sesleniyorum; Ne yapacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± biliyorsunuz deÄŸil mi? TÃ¼rkiye dÃ¼ÅŸmanlarÄ±na karÅŸÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±za dÃ¼ÅŸmanlÄ±k yapanlara karÅŸÄ±, orada ne yapacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± biliyorsunuz deÄŸil mi? KullanacaklarÄ± oylarÄ± nasÄ±l deÄŸerlendireceklerini o kardeÅŸlerim Ã§ok iyi biliyorlar." ifadelerini kullandÄ±.Â
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, bir Ã¼lkenin bakanÄ± bir yana, herhangi bir vatandaÅŸÄ±nÄ±n hiÃ§bir gerekÃ§e gÃ¶sterilmeksizin bu tarz muamelelere maruz bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±n asla kabul edilemeyeceÄŸini vurgulayarak, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:Â
"Hollanda polisi daha da ileri giderek, bu durumu protesto eden vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n Ã¼zerine atlarÄ±yla, itleriyle saldÄ±rarak, demokratik haklarÄ±nÄ± kullanmak dÄ±ÅŸÄ±nda talepleri olmayan insanlarÄ± darbetmiÅŸtir. Gazetecileri darbetmiÅŸtir, yerlere yatÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. Bir sÃ¼redir Almanya baÅŸta olmak Ã¼zere, hemen tÃ¼m Avrupa Ã¼lkelerinde benzer zorluklarla karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz. BugÃ¼n Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ Hollanda BaÅŸbakanÄ± aÃ§Ä±klama yapÄ±yor; 'TÃ¼rkiye ile iliÅŸkilerimizi dÃ¼zelteceÄŸiz.' Neyi dÃ¼zeltiyorsun? Dur bakalÄ±m, daha sen bedel Ã¶demedin. Ã–nce bunun hesabÄ±nÄ± vereceksin.Â
Sen benim bir bayan bakanÄ±ma, orada akla hayale gelmez ÅŸekilde, edepsizce ona davranÄ±rsan, bunun hesabÄ±nÄ± vereceksin. Benim vatandaÅŸlarÄ±mÄ±n Ã¼zerine at, it sÃ¼rersen, bunun hesabÄ±nÄ± vereceksin. DolayÄ±sÄ±yla Ã¶yle TÃ¼rkiye hakkÄ±nda bilmem ne raporu hazÄ±rlamak falan, geÃ§ o iÅŸleri. Biz bize yeteriz. Bize bu millet yeter. Bize Allah yeter."Â
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, akÅŸam Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte'yi aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan ErdoÄŸan, "VerdiÄŸi cevap; 'Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ seÃ§im var, burada sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± durum var. Herhangi bir ÅŸey yapamayÄ±z. Bakan burayÄ± terk etsin.' Åžuna bak. Seni TÃ¼rkiye gibi bir Ã¼lkenin BaÅŸbakanÄ± arÄ±yor, verdiÄŸi cevaba bak. GÃ¼n ola harman ola. Åžu anda biz sabÄ±rlÄ±yÄ±z. SabÄ±rla bu iÅŸin Ã¼zerine giderek, bu iÅŸin hesabÄ±nÄ± soracaÄŸÄ±z. Ã–yle bu burada kalmaz." diye konuÅŸtu.Â
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Hollanda'da yaÅŸanan hadisenin, diplomasinin, uluslararasÄ± hukukun, teamÃ¼llerin, nezaketin ayaklar altÄ±na alÄ±nmasÄ± olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, "Avrupa'dan ses Ã§Ä±kÄ±yor mu? Ã‡Ä±kmÄ±yor. Niye? Bunlar birbirini Ä±sÄ±rmaz, aynÄ±dÄ±rlar. Hollanda, Avrupa BirliÄŸi Ã¼yesi bir hukuk devleti gibi deÄŸil, bir muz cumhuriyeti gibi davranmÄ±ÅŸtÄ±r. YÄ±llarca TÃ¼rkiye'ye insan haklarÄ±, hukuk, demokrasi nutuklarÄ± Ã§ekenlerin kendilerinin aslÄ±nda bu deÄŸerlerden ne kadar uzak olduÄŸunu tÃ¼m dÃ¼nya gÃ¶rdÃ¼. Åžimdi, yaptÄ±klarÄ± terbiyesizliÄŸe kÄ±lÄ±flar uydurmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Ne sÃ¶ylerlerse sÃ¶ylesinler, mÄ±zrak Ã§uvala sÄ±ÄŸmaz. YapÄ±lan iÅŸin adÄ± bir skandaldÄ±r. Hollanda, bu terbiyesizliÄŸinin bedelini mutlaka Ã¶deyecektir. Buradan Avrupa BirliÄŸi organlarÄ±nÄ± ve demokrasiyi, insan haklarÄ±nÄ±, hukuk devletini koruma misyonuyla Ã§alÄ±ÅŸan tÃ¼m uluslararasÄ± kuruluÅŸlarÄ±, Hollanda'ya karÅŸÄ± seslerini yÃ¼kseltmeye, hatta yaptÄ±rÄ±m uygulamaya davet ediyorum." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â
Meselenin 16 Nisan halk oylamasÄ±nÄ±n Ã¶tesinde bir anlama sahip olduÄŸunu belirten ErdoÄŸan, "Avrupa kÄ±tasÄ±, TÃ¼rk dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±, MÃ¼slÃ¼man dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°slam karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± hastalÄ±klarÄ±nÄ±n penÃ§esinde inlemektedir. IrkÃ§Ä± partilerin ve Ä±rkÃ§Ä± sÃ¶ylemlerin giderek yÃ¼kselmesi, Avrupa'nÄ±n geleceÄŸini tehdit ediyor." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "TutturmuÅŸ bir tek adamlÄ±k, tek adamlÄ±k... Yedi seÃ§im kaybettin hala partinin baÅŸÄ±nda duruyorsun. Tek adam sensin. Ã–yle mi? EÄŸer senin, partinin mensuplarÄ±nÄ±n iradesine saygÄ±n olsa bÄ±rakÄ±p gitmen lazÄ±m. Partinin tabanÄ±na saygÄ±n olsa bÄ±rakÄ±p gitmen lazÄ±m. AldÄ±ÄŸÄ±n oylar ortada. Hala partinin baÅŸÄ±nda duruyorsun. BatÄ±'da bir parti baÅŸkanÄ± bir seÃ§im kaybetse, iki seÃ§im kaybetse hemen istifasÄ±nÄ± verir gider ama bunda bÃ¶yle bir nezaket yok. Anlamaz bu iÅŸten ama er veya geÃ§ Kemal gidicidir." ifadesini kullandÄ±.
Prof. Dr. ArÄ±can, "AslÄ±nda Mehmet Akif, 'Tek diÅŸi kalmÄ±ÅŸ canavar' olarak nitelendirdiÄŸi BatÄ±'yÄ±, bu milletin hiÃ§ korkmadan kale almamasÄ± gerektiÄŸini yaklaÅŸÄ±k 100 yÄ±l Ã¶nce dile getirmiÅŸti" dedi
Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu, "Hollanda hÃ¼kÃ¼metini bu hatalÄ± tavÄ±rdan bir an evvel dÃ¶nmeye ve bu hatasÄ±nÄ± telafi edecek adÄ±mlarÄ± atmaya davet ediyorum" dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Avrupa BirliÄŸi organlarÄ±nÄ± ve demokrasiyi, insan haklarÄ±nÄ±, hukuk devletini koruma misyonuyla Ã§alÄ±ÅŸan tÃ¼m uluslararasÄ± kuruluÅŸlarÄ±, Hollanda'ya yaptÄ±rÄ±m uygulamaya davet ediyorum" dedi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Hollanda'daki diplomatik skandalÄ±na iliÅŸkin "Biz bunun hesabÄ±nÄ± soracaÄŸÄ±z. Ã–zÃ¼r dilesen de dilemesen de biz bunun hesabÄ±nÄ± soracaÄŸÄ±z" dedi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine karÅŸÄ± mÃ¼cadele ettiÄŸini ileri sÃ¼ren Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± 2. BaÅŸkan Koruma MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde gÃ¶revli eski Astsubay BingÃ¼l, 15 Temmuz gecesi elleri ve gÃ¶zleri baÄŸlÄ± bir askeri gÃ¶tÃ¼rÃ¼rken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, "Hollanda, soÄŸanÄ±n virÃ¼s yemiÅŸ hali olan laleyi soldurmuÅŸ, insanlÄ±ÄŸÄ±n yÃ¼z karasÄ± bir tutum takÄ±narak hasÄ±m Ã¼lke haline gelmiÅŸtir." dedi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, Hollanda'da yaÅŸananlara iliÅŸkin, "Ne yaparsa yapsÄ±nlar, TÃ¼rkiye mazlum milletlere Ã¶nderlik yapmaya devam edecek.En yakÄ±n zamanda anlayÄ±p, mahcup olacaklarÄ±ndan, bizlerden ve TÃ¼rkiye'den Ã¶zÃ¼r dileme noktasÄ±na geleceklerinden de eminiz" dedi.
TÃ¼rkiye Kasaplar Federasyonu BaÅŸkanÄ± ve TESK YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi YalÃ§Ä±ndaÄŸ, perakendeci kasaplar olarak hÃ¼kÃ¼metten perakende kÄ±rmÄ±zÄ± et satÄ±ÅŸÄ±ndaki yÃ¼zde 8 KDV'nin yÃ¼zde 1'e Ã§ekilmesini talep ettiklerini sÃ¶yledi
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez, "BaÅŸta Papa Franciscus olmak Ã¼zere batÄ±daki bÃ¼tÃ¼n din adamlarÄ±nÄ±, kilise mensuplarÄ±nÄ±, Ä°slamofobik kin, Ã¶fke ve nefrete karÅŸÄ± ses vermeye davet ediyorum" dedi
Manisa'da, FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, bir komiser yardÄ±mcÄ±sÄ± ile 15 polis gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Hollanda hÃ¼kÃ¼metinin sergilediÄŸi diplomatik skandal, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya'nÄ±n Ã¼Ã§ ayrÄ± ÅŸehirde gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi programlarÄ±n iptal edilmesiyle baÅŸladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Hollanda'da yaÅŸanan olaylara iliÅŸkin, "Hollanda, Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak bir seÃ§ime sen TÃ¼rkiye-Hollanda iliÅŸkilerini feda ediyorsan, bunun bedelini Ã¶deyeceksin." dedi.
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Ä°sveÃ§'te bulunan AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehdi Eker, Stockholm'Ã¼n TyrÃ¶se bÃ¶lgesinde dÃ¼zenlenen kahvaltÄ±da TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±yla bir araya geldi.