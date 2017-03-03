19:24, 12 Mart 2017 Pazar

ErdoÄŸan'dan Hollanda'ya yaptÄ±rÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â Kocaeli'nde dÃ¼zenlenen toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde halka hitap etti.Â

KonuÅŸmasÄ± sÄ±k sÄ±k tezahÃ¼ratlarla kesilen ErdoÄŸan, "GenÃ§ler fazla kalmadÄ± 36 gÃ¼n... Ona gÃ¶re." ifadelerini kullandÄ±.Â

"16 Nisan referandumu pek Ã§ok konuda bir turnusol kaÄŸÄ±dÄ±." diyerek konuÅŸmasÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, tezahÃ¼ratlar Ã¼zerine, "KÄ±zlar, ana muhalefetin baÅŸÄ±ndaki zat ne zannediyor biliyor musun? 18 yaÅŸÄ±nda sadece erkekler girecek parlamentoya, kÄ±zlarÄ±n gireceÄŸini bilmiyor. Bak onu da Ã¶ÄŸrensin. Niye? BakÄ±yorum hesabÄ± yaparken hep erkekler Ã¼zerinden yapÄ±yor. Sorarsan bunlar kadÄ±n haklarÄ±ndan da iyi anlarlarmÄ±ÅŸ. Anlamazlar. Bilmezler. Ä°nÅŸallah kÄ±zlarÄ±mÄ±z da erkeklerle beraber genÃ§, 18-25 yaÅŸ arasÄ± parlamento sÄ±ralarÄ±nda yerlerini alacaklar." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â

"SENÄ°N HER YERÄ°N AVRUPA BÄ°RLÄ°ÄžÄ° ÃœYESÄ° OLSA NE YAZAR?"

ErdoÄŸan, dÃ¼n Hollanda'nÄ±n DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya'ya yÃ¶nelik tavrÄ±na iliÅŸkin ise ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"DÃ¼n Hollanda'da yaÅŸanan kepazeliÄŸi izlediniz deÄŸil mi? Bir yandan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±mÄ±zÄ±n uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ iznini iptal ediyorlar, diÄŸer taraftan Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ±mÄ±zÄ±n bir hanÄ±m, Ã¶nÃ¼nÃ¼ kesip, yanÄ±nda maslahatgÃ¼zar ve ablasÄ± konsolosluk binamÄ±za girmesini engelliyorlar. UluslararasÄ± hukukta bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilikler, konsolosluklar kendi topraklarÄ±dÄ±r o Ã¼lkelerin. Yani ÅŸu anda Hollanda'daki bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik de konsolosluk da bizim topraÄŸÄ±mÄ±zdÄ±r. DÃ¼ÅŸÃ¼nebiliyor musunuz? KapÄ±yÄ± aÃ§mÄ±yorlar. Ä°Ã§eriden konsolosu dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kartmÄ±yorlar ve BakanÄ±mÄ±zÄ± oraya gÃ¶ndermiyorlar. Bunu yapan kim? Hollanda. Kim bu? Avrupa BirliÄŸi Ã¼yesi. Yahu senin her yerin Avrupa BirliÄŸi Ã¼yesi olsa ne yazar? Sen Ã¶nce uluslararasÄ± hukuku Ã¶ÄŸren. Demokrasi nedir onu Ã¶ÄŸren. Yeri geldiÄŸi zaman TÃ¼rkiye'ye demokrasi dersi vermek isteyenler Ã¶nce bunu Ã¶ÄŸrenin, bunu."

Â

"GEREÄžÄ°NÄ° NASIL YAPACAÄžINIZI BÄ°LÄ°YORSUNUZ DEÄžÄ°L MÄ°?"

ErdoÄŸan, Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Hollanda'da seÃ§im yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, "SeÃ§imden dolayÄ±, beyler, Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k yapmak suretiyle, oy toplayacaklarÄ±nÄ± zannediyorlar. Ben ÅŸimdi buradan Hollanda'daki Hollanda vatandaÅŸÄ± olan kardeÅŸlerime sesleniyorum; Ne yapacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± biliyorsunuz deÄŸil mi? GereÄŸini nasÄ±l yapacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± biliyorsunuz deÄŸil mi?" diye konuÅŸtu.Â

Åžu anda Hollanda, Almanya, BelÃ§ika, Ä°skandinav Ã¼lkelerinin televizyon ekranlarÄ±ndan kendisini izlediÄŸini belirten ErdoÄŸan, "Hepsine sesleniyorum; Ne yapacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± biliyorsunuz deÄŸil mi? TÃ¼rkiye dÃ¼ÅŸmanlarÄ±na karÅŸÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±za dÃ¼ÅŸmanlÄ±k yapanlara karÅŸÄ±, orada ne yapacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± biliyorsunuz deÄŸil mi? KullanacaklarÄ± oylarÄ± nasÄ±l deÄŸerlendireceklerini o kardeÅŸlerim Ã§ok iyi biliyorlar." ifadelerini kullandÄ±.Â

"DAHA SEN BEDEL Ã–DEMEDÄ°N"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, bir Ã¼lkenin bakanÄ± bir yana, herhangi bir vatandaÅŸÄ±nÄ±n hiÃ§bir gerekÃ§e gÃ¶sterilmeksizin bu tarz muamelelere maruz bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±n asla kabul edilemeyeceÄŸini vurgulayarak, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:Â

"Hollanda polisi daha da ileri giderek, bu durumu protesto eden vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n Ã¼zerine atlarÄ±yla, itleriyle saldÄ±rarak, demokratik haklarÄ±nÄ± kullanmak dÄ±ÅŸÄ±nda talepleri olmayan insanlarÄ± darbetmiÅŸtir. Gazetecileri darbetmiÅŸtir, yerlere yatÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. Bir sÃ¼redir Almanya baÅŸta olmak Ã¼zere, hemen tÃ¼m Avrupa Ã¼lkelerinde benzer zorluklarla karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz. BugÃ¼n Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ Hollanda BaÅŸbakanÄ± aÃ§Ä±klama yapÄ±yor; 'TÃ¼rkiye ile iliÅŸkilerimizi dÃ¼zelteceÄŸiz.' Neyi dÃ¼zeltiyorsun? Dur bakalÄ±m, daha sen bedel Ã¶demedin. Ã–nce bunun hesabÄ±nÄ± vereceksin.Â

Sen benim bir bayan bakanÄ±ma, orada akla hayale gelmez ÅŸekilde, edepsizce ona davranÄ±rsan, bunun hesabÄ±nÄ± vereceksin. Benim vatandaÅŸlarÄ±mÄ±n Ã¼zerine at, it sÃ¼rersen, bunun hesabÄ±nÄ± vereceksin. DolayÄ±sÄ±yla Ã¶yle TÃ¼rkiye hakkÄ±nda bilmem ne raporu hazÄ±rlamak falan, geÃ§ o iÅŸleri. Biz bize yeteriz. Bize bu millet yeter. Bize Allah yeter."Â

"BU Ä°ÅžÄ°N HESABINI SORACAÄžIZ"

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, akÅŸam Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte'yi aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan ErdoÄŸan, "VerdiÄŸi cevap; 'Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ seÃ§im var, burada sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± durum var. Herhangi bir ÅŸey yapamayÄ±z. Bakan burayÄ± terk etsin.' Åžuna bak. Seni TÃ¼rkiye gibi bir Ã¼lkenin BaÅŸbakanÄ± arÄ±yor, verdiÄŸi cevaba bak. GÃ¼n ola harman ola. Åžu anda biz sabÄ±rlÄ±yÄ±z. SabÄ±rla bu iÅŸin Ã¼zerine giderek, bu iÅŸin hesabÄ±nÄ± soracaÄŸÄ±z. Ã–yle bu burada kalmaz." diye konuÅŸtu.Â

"TÃœM ULUSLARARASI KURULUÅžLARI HOLLANDA'YA YAPTIRIM UYGULAMAYA DAVET EDÄ°YORUM"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Hollanda'da yaÅŸanan hadisenin, diplomasinin, uluslararasÄ± hukukun, teamÃ¼llerin, nezaketin ayaklar altÄ±na alÄ±nmasÄ± olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, "Avrupa'dan ses Ã§Ä±kÄ±yor mu? Ã‡Ä±kmÄ±yor. Niye? Bunlar birbirini Ä±sÄ±rmaz, aynÄ±dÄ±rlar. Hollanda, Avrupa BirliÄŸi Ã¼yesi bir hukuk devleti gibi deÄŸil, bir muz cumhuriyeti gibi davranmÄ±ÅŸtÄ±r. YÄ±llarca TÃ¼rkiye'ye insan haklarÄ±, hukuk, demokrasi nutuklarÄ± Ã§ekenlerin kendilerinin aslÄ±nda bu deÄŸerlerden ne kadar uzak olduÄŸunu tÃ¼m dÃ¼nya gÃ¶rdÃ¼. Åžimdi, yaptÄ±klarÄ± terbiyesizliÄŸe kÄ±lÄ±flar uydurmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Ne sÃ¶ylerlerse sÃ¶ylesinler, mÄ±zrak Ã§uvala sÄ±ÄŸmaz. YapÄ±lan iÅŸin adÄ± bir skandaldÄ±r. Hollanda, bu terbiyesizliÄŸinin bedelini mutlaka Ã¶deyecektir. Buradan Avrupa BirliÄŸi organlarÄ±nÄ± ve demokrasiyi, insan haklarÄ±nÄ±, hukuk devletini koruma misyonuyla Ã§alÄ±ÅŸan tÃ¼m uluslararasÄ± kuruluÅŸlarÄ±, Hollanda'ya karÅŸÄ± seslerini yÃ¼kseltmeye, hatta yaptÄ±rÄ±m uygulamaya davet ediyorum." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â

"IRKÃ‡I SÃ–YLEMLERÄ°N GÄ°DEREK YÃœKSELMESÄ°, AVRUPA'NIN GELECEÄžÄ°NÄ° TEHDÄ°T EDÄ°YOR"

Meselenin 16 Nisan halk oylamasÄ±nÄ±n Ã¶tesinde bir anlama sahip olduÄŸunu belirten ErdoÄŸan, "Avrupa kÄ±tasÄ±, TÃ¼rk dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±, MÃ¼slÃ¼man dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°slam karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± hastalÄ±klarÄ±nÄ±n penÃ§esinde inlemektedir. IrkÃ§Ä± partilerin ve Ä±rkÃ§Ä± sÃ¶ylemlerin giderek yÃ¼kselmesi, Avrupa'nÄ±n geleceÄŸini tehdit ediyor." dedi.

"ALDIÄžIN OYLAR ORTADA"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "TutturmuÅŸ bir tek adamlÄ±k, tek adamlÄ±k... Yedi seÃ§im kaybettin hala partinin baÅŸÄ±nda duruyorsun. Tek adam sensin. Ã–yle mi? EÄŸer senin, partinin mensuplarÄ±nÄ±n iradesine saygÄ±n olsa bÄ±rakÄ±p gitmen lazÄ±m. Partinin tabanÄ±na saygÄ±n olsa bÄ±rakÄ±p gitmen lazÄ±m. AldÄ±ÄŸÄ±n oylar ortada. Hala partinin baÅŸÄ±nda duruyorsun. BatÄ±'da bir parti baÅŸkanÄ± bir seÃ§im kaybetse, iki seÃ§im kaybetse hemen istifasÄ±nÄ± verir gider ama bunda bÃ¶yle bir nezaket yok. Anlamaz bu iÅŸten ama er veya geÃ§ Kemal gidicidir." ifadesini kullandÄ±.