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02:41, 13 Mart 2017 Pazartesi
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GÃ¼ncelleme: 02:25, 13 Mart 2017 Pazartesi

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'FelÃ§, sakatlÄ±kta ilk, Ã¶lÃ¼mde Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada'
'FelÃ§, sakatlÄ±kta ilk, Ã¶lÃ¼mde Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada'

Ä°nme ya da halk arasÄ±nda bilinen adÄ±yla felÃ§in, sakatlÄ±ÄŸa yol aÃ§an hastalÄ±klar arasÄ±nda ilk sÄ±rada yer aldÄ±ÄŸÄ±, kalp-damar hastalÄ±klarÄ± ve kanserden sonra en sÄ±k Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã¶lÃ¼m nedeni olduÄŸu bldirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

12. GiriÅŸimsel Radyoloji YÄ±llÄ±k ToplantÄ±sÄ±Â Bilimsel Kurul BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Hasan DinÃ§,Â "Ä°nme (felÃ§) sakatlÄ±ÄŸa yol aÃ§an hastalÄ±klar arasÄ±nda ilk sÄ±rada yer almaktadÄ±r. Kalp-damar hastalÄ±klarÄ± ve kanserden sonra en sÄ±k Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã¶lÃ¼m nedeni inme." dedi.

Serik ilÃ§esi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde TÃ¼rk GiriÅŸimsel Radyoloji DerneÄŸince (TGRD) dÃ¼zenlenen 12. GiriÅŸimsel Radyoloji YÄ±llÄ±k ToplantÄ±sÄ± Antalya'da baÅŸladÄ±. 400 uzmanÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da, giriÅŸimsel radyolojideki son geliÅŸmeler ve gÃ¼ncel uygulamalar, karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan sorunlara Ã§Ã¶zÃ¼mler Ã¼retilmesine iliÅŸkin konular tartÄ±ÅŸÄ±lacak.Â 

Kongreye iliÅŸkin dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸanÂ TÃ¼rk GiriÅŸimsel Radyoloji DerneÄŸi YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Halil Ã–ztÃ¼rk,Â giriÅŸimsel radyolojide bÃ¼yÃ¼k ameliyat kesilerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k kesiler yoluyla operasyonlarÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini sÃ¶yledi.

GiriÅŸimsel radyolojide hastanÄ±n iÅŸlem sonrasÄ± iyileÅŸme sÃ¼resinin kÄ±saldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Ã–ztÃ¼rk,Â giriÅŸimsel radyologlarÄ±n inme, felÃ§ hastalarÄ±na mÃ¼dahale ekibinin de Ã¶nemli bir parÃ§asÄ± olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izdi.

"1 DAKÄ°KADA 2 MÄ°LYON BEYÄ°N HÃœCRESÄ° Ã–LÃœR"

Kongrenin Bilimsel Kurul BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Hasan DinÃ§, inme hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n halk arasÄ±nda "felÃ§" olarak bilindiÄŸini ve dÃ¼nyada en bÃ¼yÃ¼k toplumsal saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±ndan birisi olduÄŸunu anlattÄ±. DinÃ§, ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu:

"Ä°nme sakatlÄ±ÄŸa yol aÃ§an hastalÄ±klar arasÄ±nda ilk sÄ±rada yer almaktadÄ±r. Kalp-damar hastalÄ±klarÄ± ve kanserden sonra en sÄ±k Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã¶lÃ¼m nedeni inme. Ä°nmeye yakalanan bir kiÅŸinin tedavisinde zaman Ã§ok Ã¶nemli. Beyin oksijensiz kaldÄ±ÄŸÄ±nda 1 dakikada 2 milyon beyin hÃ¼cresi Ã¶lÃ¼r. Bu, bir saatte 120 milyon beyin hÃ¼cresinin kaybÄ± anlamÄ± taÅŸÄ±yor. Bu nedenle ne kadar erken mÃ¼dahale o kadar Ã§ok beyin dokusunu kurtarabilme anlamÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor. Toplumun bu nedenle hastalÄ±ÄŸÄ± iyi tanÄ±masÄ± ve erken reaksiyon gÃ¶stermeleri gerekmektedir. Toplumun bilinÃ§lendirilmesi dÄ±ÅŸÄ±nda saÄŸlÄ±k sisteminin de bu konuda iyi organize olmasÄ± gerekiyor. Ä°nme geÃ§irmekte olan hastalarÄ±n hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde saÄŸlÄ±k merkezlerine gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmesi gerekiyor."

DinÃ§, inmenin tedavisinde giriÅŸimsel radyolojik yÃ¶ntemlerin Ã¶nemli olduÄŸunu, hastalara ilk 8 saatte mÃ¼dahale edilmesinin damar iÃ§inden beyindeki pÄ±htÄ± temizlenmesini saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

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Ä°lgili Konular Ä°nme felÃ§
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Ä°nme ya da halk arasÄ±nda bilinen adÄ±yla felÃ§in, sakatlÄ±ÄŸa yol aÃ§an hastalÄ±klar arasÄ±nda ilk sÄ±rada yer aldÄ±ÄŸÄ±, kalp-damar hastalÄ±klarÄ± ve kanserden sonra en sÄ±k Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã¶lÃ¼m nedeni olduÄŸu bldirildi
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