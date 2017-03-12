GÃ¼ncelleme: 04:40, 14 Mart 2017 SalÄ±

Ebru sanatÄ±nÄ± seramiÄŸe uyguluyor





NevÅŸehir'in el sanatlarÄ±yla tanÄ±nan Avanos ilÃ§esinde asÄ±rlardÄ±r sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len Ã§anak ve seramik Ã¼retimine yeni bir tarz katan Noyan Yayla, ebru sanatÄ± ile seramik tabaklara iÅŸlediÄŸi desenlerle Ã¶zgÃ¼n eserlere imza atÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi NevÅŸehir'in el sanatlarÄ±yla tanÄ±nan Avanos ilÃ§esinde asÄ±rlardÄ±r sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len Ã§anak ve seramik Ã¼retimine yeni bir tarz katan Noyan Yayla,Â ebru sanatÄ±Â ile seramik tabaklara iÅŸlediÄŸi desenlerle Ã¶zgÃ¼n eserlere imza atÄ±yor. Ä°lÃ§ede kendisine ait Ã§ini ve seramik atÃ¶lyesinde faaliyet sÃ¼rdÃ¼ren Yayla, ebru sanatÄ±ndan ilham aldÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± seramik Ã¼zerine uyguluyor. Suya batÄ±rÄ±larak Ä±slatÄ±lan seramik vazo ve tabaklara Ã§ini boyalarÄ±nÄ± damlatarak fon oluÅŸturan Noyan Yayla, Ã¼zerine Ã§izdiÄŸi figÃ¼rlerle ortaya, ikincisinin Ã¼retilmesinin mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ± el emeÄŸi eserler Ã§Ä±karÄ±yor. Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen turist ve koleksiyonerlerin ilgisini Ã§eken eserler Ã¼reten Yayla, ressam olan babasÄ±na ait boyalarÄ±n Ã¼zerinde biriken renkli yaÄŸ tabakalarÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlarda resim oluÅŸturmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yÄ±llar sonra tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã§ini boyalarÄ±yla hayalini kurduÄŸu fon ve desenleri ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. TÃ¼rkiye'ye gelen turistlere yÄ±llarca sanat atÃ¶lyelerinde lale, karanfil gibi benzer figÃ¼rler iÃ§eren Ã¼rÃ¼nler sunulduÄŸunu dile getiren Yayla, yeni tarz Ã¼rÃ¼nlerin mÃ¼ÅŸteri aÃ§Ä±sÄ±ndan daha cazip olduÄŸunu kaydetti.

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