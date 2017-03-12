Ebru sanatÄ±nÄ± seramiÄŸe uyguluyor

NevÅŸehir'in el sanatlarÄ±yla tanÄ±nan Avanos ilÃ§esinde asÄ±rlardÄ±r sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len Ã§anak ve seramik Ã¼retimine yeni bir tarz katan Noyan Yayla,Â ebru sanatÄ±Â ile seramik tabaklara iÅŸlediÄŸi desenlerle Ã¶zgÃ¼n eserlere imza atÄ±yor.
Ä°lÃ§ede kendisine ait Ã§ini ve seramik atÃ¶lyesinde faaliyet sÃ¼rdÃ¼ren Yayla, ebru sanatÄ±ndan ilham aldÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± seramik Ã¼zerine uyguluyor. Suya batÄ±rÄ±larak Ä±slatÄ±lan seramik vazo ve tabaklara Ã§ini boyalarÄ±nÄ± damlatarak fon oluÅŸturan Noyan Yayla, Ã¼zerine Ã§izdiÄŸi figÃ¼rlerle ortaya, ikincisinin Ã¼retilmesinin mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ± el emeÄŸi eserler Ã§Ä±karÄ±yor.
Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen turist ve koleksiyonerlerin ilgisini Ã§eken eserler Ã¼reten Yayla, ressam olan babasÄ±na ait boyalarÄ±n Ã¼zerinde biriken renkli yaÄŸ tabakalarÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlarda resim oluÅŸturmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yÄ±llar sonra tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã§ini boyalarÄ±yla hayalini kurduÄŸu fon ve desenleri ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.
TÃ¼rkiye'ye gelen turistlere yÄ±llarca sanat atÃ¶lyelerinde lale, karanfil gibi benzer figÃ¼rler iÃ§eren Ã¼rÃ¼nler sunulduÄŸunu dile getiren Yayla, yeni tarz Ã¼rÃ¼nlerin mÃ¼ÅŸteri aÃ§Ä±sÄ±ndan daha cazip olduÄŸunu kaydetti.
NevÅŸehir'in el sanatlarÄ±yla tanÄ±nan Avanos ilÃ§esinde asÄ±rlardÄ±r sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len Ã§anak ve seramik Ã¼retimine yeni bir tarz katan Noyan Yayla, ebru sanatÄ± ile seramik tabaklara iÅŸlediÄŸi desenlerle Ã¶zgÃ¼n eserlere imza atÄ±yor
Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ±'nda gÃ¶sterdikleri kahramanlÄ±kla destanlaÅŸan 57. Alay iÃ§in TekirdaÄŸ'da toplanan 57 gÃ¶nÃ¼llÃ¼ Ã‡anakkale'ye uÄŸurlandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel'in "Nazizm" benzetmelerine iliÅŸkin Hollanda ile dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde olduÄŸunu aÃ§Ä±klamasÄ±yla ilgili olarak "Almanya'nÄ±n ÅžansÃ¶lyesi de Hollanda'nÄ±n yanÄ±nda yer alÄ±yor. Sana yazÄ±klar olsun. Demek ki sen de aynÄ± kafadasÄ±n..." dedi
Alman HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Steffen Seibert, Alman hÃ¼kÃ¼metinin, TÃ¼rk politikacÄ±larÄ±n Almanya'da toplantÄ± yapmalarÄ±na genel olarak bir yasak koymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Hollanda'da mevcut liberal sosyal demokrat koalisyon hÃ¼kÃ¼metinin retorik ve politikalarÄ± ile Wilders arasÄ±nda hiÃ§bir fark yok" dedi
Ulus'ta bir gece kulÃ¼bÃ¼ne silahla ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla mahkemeye sevk edilen Ã–zbizerdik, yeniden tutuklandÄ±
Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±ndaki bazÄ± ilÃ§elere 16 Mart PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ planlÄ± bakÄ±m ve iyileÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmalarÄ± kapsamÄ±nda elektrik verilemeyecek
DÄ±ÅŸiÌ‡ÅŸleriÌ‡ BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BÃ¼yÃ¼kelÃ§iÌ‡ MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, Ä°sviÃ§re'deki Blick gazetesindeki referandum haberine iliÅŸkin, "Haberi gÃ¼Ã§lÃ¼ bir biÃ§imde kÄ±nÄ±yoruz. Ä°thamlarÄ± ve iddialarÄ± kabul etmemiz sÃ¶z konusu deÄŸildir" ifadesini kullandÄ±
AK Parti Grup BaÅŸkanvekili ElitaÅŸ, "Hollanda'nÄ±n Ã¶zÃ¼r dilemesi gerekir. Aksi halde bu sÃ¼reÃ§ iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkileri donma noktasÄ±na doÄŸru gÃ¶tÃ¼recektir." dedi
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3 eski Roketsan Ã§alÄ±ÅŸanÄ± tutuklandÄ±
Ä°zmir'in Ã‡eÅŸme ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda ABD bayraklÄ± lÃ¼ks yatla yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Ä°talya'ya gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 83 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce, Ä°stanbul'da yarÄ±n kuvvetli saÄŸanak beklendiÄŸi bildirildi
Hatay'da, FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda hakkÄ±nda silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma suÃ§undan dava aÃ§Ä±lan eski icra mÃ¼dÃ¼rÃ¼ 4 yÄ±l 2 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
Ä°ngiltere'nin Ã¶nde gelen gazetelerinden The Times, Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte'yi TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik tavrÄ±ndan dolayÄ± eleÅŸtirdi
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, Hollanda'nÄ±n skandal tavrÄ±na iliÅŸkin, "Hollanda'da yaÅŸayan soydaÅŸlarÄ±mÄ±za, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za sesleniyorum, TÃ¼rkiye-Hollanda iliÅŸkilerini gerenleri sandÄ±kta unutmayÄ±n." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
TEM otoyolunun Gerede ve Cankurtaran mevkisinde etkili olan yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, ulaÅŸÄ±mÄ± olumsuz etkiledi