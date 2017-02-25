KaramollaoÄŸlu'ndan Hollanda'ya tepki

Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu,Â yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, son gÃ¼nlerde bazÄ± Avrupa Ã¼lkelerinin TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik hayrete dÃ¼ÅŸÃ¼ren tavÄ±rlar takÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve uygulamalarda bulunduÄŸunu belirtti.
Ã–zellikle Hollanda'nÄ±n DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya'ya yÃ¶nelik takÄ±ndÄ±ÄŸÄ± tutum ve uyguladÄ±ÄŸÄ± muamelenin diplomatik nezaketsizliÄŸin Ã¶tesinde bÃ¼yÃ¼k bir hata olduÄŸunu vurgulayan KaramollaoÄŸlu, bu hatalÄ± tavrÄ±n sadece iki Ã¼lke arasÄ±nda oluÅŸacak bir problem olarak kalmayacaÄŸÄ±nÄ±, Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼k problemlere sebebiyet vereceÄŸini ifade etti.
Hollanda'nÄ±n bu tavrÄ±nÄ± doÄŸru bulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran KaramollaoÄŸlu, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Hollanda HÃ¼kÃ¼metini bu hatalÄ± tavÄ±rdan bir an evvel dÃ¶nmeye ve bu hatasÄ±nÄ± telafi edecek adÄ±mlarÄ± atmaya davet ediyorum. Zira Hollanda hÃ¼kÃ¼meti mevcut yaklaÅŸÄ±mÄ± ile ne elde etmek istiyorsa bilmeli ki bu yaklaÅŸÄ±mlar Ã§ok farklÄ± ve genelde beklenenin aksine neticeler doÄŸurabilir. Hollanda'nÄ±n, bu yakÄ±ÅŸÄ±ksÄ±z ve derin problemlere sebebiyet verecek tavrÄ±nÄ± doÄŸru bulmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±mÄ±za yÃ¶nelik tavra raÄŸmen baÅŸka bir BakanÄ±mÄ±zÄ±n aynÄ± gÃ¼n Hollanda'ya gitme hususunda Ä±srarÄ±nÄ± da doÄŸru bulmuyoruz. Zira bu Ä±srarcÄ± yaklaÅŸÄ±m bÄ±rakÄ±n diplomasiyi, kiÅŸisel mÃ¼nasebetlerde bile ÅŸahsiyeti zedeler ve oluÅŸmuÅŸ krizi daha da derinleÅŸtirir. HÃ¼kÃ¼met temsilcilerinin Ã¼lkemizi bÃ¶yle bir duruma sokmaya sebebiyet vermelerini de tasvip etmiyoruz."
Prof. Dr. ArÄ±can, "AslÄ±nda Mehmet Akif, 'Tek diÅŸi kalmÄ±ÅŸ canavar' olarak nitelendirdiÄŸi BatÄ±'yÄ±, bu milletin hiÃ§ korkmadan kale almamasÄ± gerektiÄŸini yaklaÅŸÄ±k 100 yÄ±l Ã¶nce dile getirmiÅŸti" dedi
Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu, "Hollanda hÃ¼kÃ¼metini bu hatalÄ± tavÄ±rdan bir an evvel dÃ¶nmeye ve bu hatasÄ±nÄ± telafi edecek adÄ±mlarÄ± atmaya davet ediyorum" dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Avrupa BirliÄŸi organlarÄ±nÄ± ve demokrasiyi, insan haklarÄ±nÄ±, hukuk devletini koruma misyonuyla Ã§alÄ±ÅŸan tÃ¼m uluslararasÄ± kuruluÅŸlarÄ±, Hollanda'ya yaptÄ±rÄ±m uygulamaya davet ediyorum" dedi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Hollanda'daki diplomatik skandalÄ±na iliÅŸkin "Biz bunun hesabÄ±nÄ± soracaÄŸÄ±z. Ã–zÃ¼r dilesen de dilemesen de biz bunun hesabÄ±nÄ± soracaÄŸÄ±z" dedi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine karÅŸÄ± mÃ¼cadele ettiÄŸini ileri sÃ¼ren Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± 2. BaÅŸkan Koruma MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde gÃ¶revli eski Astsubay BingÃ¼l, 15 Temmuz gecesi elleri ve gÃ¶zleri baÄŸlÄ± bir askeri gÃ¶tÃ¼rÃ¼rken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, "Hollanda, soÄŸanÄ±n virÃ¼s yemiÅŸ hali olan laleyi soldurmuÅŸ, insanlÄ±ÄŸÄ±n yÃ¼z karasÄ± bir tutum takÄ±narak hasÄ±m Ã¼lke haline gelmiÅŸtir." dedi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, Hollanda'da yaÅŸananlara iliÅŸkin, "Ne yaparsa yapsÄ±nlar, TÃ¼rkiye mazlum milletlere Ã¶nderlik yapmaya devam edecek.En yakÄ±n zamanda anlayÄ±p, mahcup olacaklarÄ±ndan, bizlerden ve TÃ¼rkiye'den Ã¶zÃ¼r dileme noktasÄ±na geleceklerinden de eminiz" dedi.
TÃ¼rkiye Kasaplar Federasyonu BaÅŸkanÄ± ve TESK YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi YalÃ§Ä±ndaÄŸ, perakendeci kasaplar olarak hÃ¼kÃ¼metten perakende kÄ±rmÄ±zÄ± et satÄ±ÅŸÄ±ndaki yÃ¼zde 8 KDV'nin yÃ¼zde 1'e Ã§ekilmesini talep ettiklerini sÃ¶yledi
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez, "BaÅŸta Papa Franciscus olmak Ã¼zere batÄ±daki bÃ¼tÃ¼n din adamlarÄ±nÄ±, kilise mensuplarÄ±nÄ±, Ä°slamofobik kin, Ã¶fke ve nefrete karÅŸÄ± ses vermeye davet ediyorum" dedi
Manisa'da, FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, bir komiser yardÄ±mcÄ±sÄ± ile 15 polis gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Hollanda hÃ¼kÃ¼metinin sergilediÄŸi diplomatik skandal, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya'nÄ±n Ã¼Ã§ ayrÄ± ÅŸehirde gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi programlarÄ±n iptal edilmesiyle baÅŸladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Hollanda'da yaÅŸanan olaylara iliÅŸkin, "Hollanda, Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak bir seÃ§ime sen TÃ¼rkiye-Hollanda iliÅŸkilerini feda ediyorsan, bunun bedelini Ã¶deyeceksin." dedi.
CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu hÃ¼kÃ¼mete Hollanda ile iliÅŸkileri askÄ±ya alma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
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Ä°sveÃ§'te bulunan AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehdi Eker, Stockholm'Ã¼n TyrÃ¶se bÃ¶lgesinde dÃ¼zenlenen kahvaltÄ±da TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±yla bir araya geldi.