19:49, 12 Mart 2017 Pazar

KaramollaoÄŸlu'ndan Hollanda'ya tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu,Â yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, son gÃ¼nlerde bazÄ± Avrupa Ã¼lkelerinin TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik hayrete dÃ¼ÅŸÃ¼ren tavÄ±rlar takÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve uygulamalarda bulunduÄŸunu belirtti.

Ã–zellikle Hollanda'nÄ±n DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya'ya yÃ¶nelik takÄ±ndÄ±ÄŸÄ± tutum ve uyguladÄ±ÄŸÄ± muamelenin diplomatik nezaketsizliÄŸin Ã¶tesinde bÃ¼yÃ¼k bir hata olduÄŸunu vurgulayan KaramollaoÄŸlu, bu hatalÄ± tavrÄ±n sadece iki Ã¼lke arasÄ±nda oluÅŸacak bir problem olarak kalmayacaÄŸÄ±nÄ±, Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼k problemlere sebebiyet vereceÄŸini ifade etti.

Hollanda'nÄ±n bu tavrÄ±nÄ± doÄŸru bulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran KaramollaoÄŸlu, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Hollanda HÃ¼kÃ¼metini bu hatalÄ± tavÄ±rdan bir an evvel dÃ¶nmeye ve bu hatasÄ±nÄ± telafi edecek adÄ±mlarÄ± atmaya davet ediyorum. Zira Hollanda hÃ¼kÃ¼meti mevcut yaklaÅŸÄ±mÄ± ile ne elde etmek istiyorsa bilmeli ki bu yaklaÅŸÄ±mlar Ã§ok farklÄ± ve genelde beklenenin aksine neticeler doÄŸurabilir. Hollanda'nÄ±n, bu yakÄ±ÅŸÄ±ksÄ±z ve derin problemlere sebebiyet verecek tavrÄ±nÄ± doÄŸru bulmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±mÄ±za yÃ¶nelik tavra raÄŸmen baÅŸka bir BakanÄ±mÄ±zÄ±n aynÄ± gÃ¼n Hollanda'ya gitme hususunda Ä±srarÄ±nÄ± da doÄŸru bulmuyoruz. Zira bu Ä±srarcÄ± yaklaÅŸÄ±m bÄ±rakÄ±n diplomasiyi, kiÅŸisel mÃ¼nasebetlerde bile ÅŸahsiyeti zedeler ve oluÅŸmuÅŸ krizi daha da derinleÅŸtirir. HÃ¼kÃ¼met temsilcilerinin Ã¼lkemizi bÃ¶yle bir duruma sokmaya sebebiyet vermelerini de tasvip etmiyoruz."