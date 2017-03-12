'Akif, 100 yÄ±l Ã¶nce BatÄ±'yÄ± dile getirmiÅŸti'

TYB tarafÄ±ndan Tacettin DergahÄ± Ã¶nÃ¼nde Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n KabulÃ¼ ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma GÃ¼nÃ¼ programÄ± dÃ¼zenlendi.
TÃ¼rkiye Yazarlar BirliÄŸi (TYB) Genel BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Musa KazÄ±m ArÄ±can, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n 96 yÄ±l Ã¶nce zorluklarla yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek "TÃ¼m dÃ¼nyaya, aradan 100 yÄ±la yakÄ±n zaman geÃ§miÅŸ olsa bile 'Garb'Ä±n afakÄ±nÄ± sarmÄ±ÅŸsa Ã§elik zÄ±rhlÄ± duvar / Benim iman dolu gÃ¶ÄŸsÃ¼m gibi serhaddim var / Ulusun, korkma! NasÄ±l bÃ¶yle bir imanÄ± boÄŸar? / Medeniyet dediÄŸin tek diÅŸi kalmÄ±ÅŸ canavar' diye haykÄ±racaÄŸÄ±z." dedi.
Mehmet Akif'in Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ± 96 yÄ±l Ã¶nce asil ve kahraman TÃ¼rk milletinin ruh halini, duygu ve dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini tÃ¼m samimiyetiyle ve ihsanÄ±yla Tacettin DergahÄ±'ndaki evinde kaleme aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran ArÄ±can, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Kur'an ÅŸairimiz Mehmet Akif, bir feraset ehli olarak sÃ¶zde medeni BatÄ±'nÄ±n ne kadar zavallÄ± olduÄŸunu 100 sene Ã¶nce gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Daha dÃ¼n sÃ¶zde medeni ve insan haklarÄ± haramileri, demokrasi havarileri, kendilerince Ã§oÄŸulcu, hÃ¼manist Almanya ve Hollanda'nÄ±n tutumlarÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼k. AslÄ±nda Mehmet Akif, 'Tek diÅŸi kalmÄ±ÅŸ canavar' olarak nitelendirdiÄŸi bu gÃ¼ruhu, bu kahraman ve asil milletin hiÃ§ korkmadan kale almamasÄ± gerektiÄŸini yaklaÅŸÄ±k 100 yÄ±l Ã¶nce dile getirmiÅŸti. Kaderin garip cilvesidir ki tarih tekerrÃ¼r ediyor. Ãœlkemiz hem beka mÃ¼cadelesi veriyor, istiklal, istikbal ve istikrarÄ±na sahip Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Bir yandan da sÃ¶zde medeni, tek diÅŸi kalmÄ±ÅŸ, Hakk'Ä±n ve hakikatin dÃ¼ÅŸmanÄ±, cahil yani azgÄ±n, kibirli ve intikamcÄ± dÃ¼nya yine dÃ¶rt bir koldan saldÄ±rÄ±yor. DÃ¼n akÅŸam Hollanda'nÄ±n bu kÃ¼stah tavrÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼k, telin ediyor ve kÄ±nÄ±yoruz."
TÃ¼rkiye'nin hain dÃ¼ÅŸmanlarÄ± ve destekÃ§ilerinin 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde gerÃ§ek yÃ¼zlerini gÃ¶sterdiÄŸini ifade eden ArÄ±can, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Bu hainlerin uzantÄ±larÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ettikÃ§e bu millet de onlara cevabÄ±nÄ± verecektir. Ä°stiklal, istikbal ve istikrar, Ä°stiklal MarÅŸÄ±'mÄ±zÄ±n en temel ruhudur. Her renkten, dinden, inanÃ§tan ve kÃ¼ltÃ¼rden vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n ortak mutabakat metni olarak hepimizin esin ve ilham kaynaÄŸÄ±dÄ±r ve bÃ¶yle olmaya devam edecektir. Ä°stiklal MarÅŸÄ±'mÄ±z etrafÄ±nda birleÅŸeceÄŸiz ve bÃ¼yÃ¼meye devam edeceÄŸiz. Allah bu millete tekrar Ä°stiklal MarÅŸÄ± yazdÄ±rmasÄ±n."
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Prof. Dr. ArÄ±can, "AslÄ±nda Mehmet Akif, 'Tek diÅŸi kalmÄ±ÅŸ canavar' olarak nitelendirdiÄŸi BatÄ±'yÄ±, bu milletin hiÃ§ korkmadan kale almamasÄ± gerektiÄŸini yaklaÅŸÄ±k 100 yÄ±l Ã¶nce dile getirmiÅŸti" dedi
Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu, "Hollanda hÃ¼kÃ¼metini bu hatalÄ± tavÄ±rdan bir an evvel dÃ¶nmeye ve bu hatasÄ±nÄ± telafi edecek adÄ±mlarÄ± atmaya davet ediyorum" dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Avrupa BirliÄŸi organlarÄ±nÄ± ve demokrasiyi, insan haklarÄ±nÄ±, hukuk devletini koruma misyonuyla Ã§alÄ±ÅŸan tÃ¼m uluslararasÄ± kuruluÅŸlarÄ±, Hollanda'ya yaptÄ±rÄ±m uygulamaya davet ediyorum" dedi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Hollanda'daki diplomatik skandalÄ±na iliÅŸkin "Biz bunun hesabÄ±nÄ± soracaÄŸÄ±z. Ã–zÃ¼r dilesen de dilemesen de biz bunun hesabÄ±nÄ± soracaÄŸÄ±z" dedi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine karÅŸÄ± mÃ¼cadele ettiÄŸini ileri sÃ¼ren Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± 2. BaÅŸkan Koruma MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde gÃ¶revli eski Astsubay BingÃ¼l, 15 Temmuz gecesi elleri ve gÃ¶zleri baÄŸlÄ± bir askeri gÃ¶tÃ¼rÃ¼rken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, "Hollanda, soÄŸanÄ±n virÃ¼s yemiÅŸ hali olan laleyi soldurmuÅŸ, insanlÄ±ÄŸÄ±n yÃ¼z karasÄ± bir tutum takÄ±narak hasÄ±m Ã¼lke haline gelmiÅŸtir." dedi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, Hollanda'da yaÅŸananlara iliÅŸkin, "Ne yaparsa yapsÄ±nlar, TÃ¼rkiye mazlum milletlere Ã¶nderlik yapmaya devam edecek.En yakÄ±n zamanda anlayÄ±p, mahcup olacaklarÄ±ndan, bizlerden ve TÃ¼rkiye'den Ã¶zÃ¼r dileme noktasÄ±na geleceklerinden de eminiz" dedi.
TÃ¼rkiye Kasaplar Federasyonu BaÅŸkanÄ± ve TESK YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi YalÃ§Ä±ndaÄŸ, perakendeci kasaplar olarak hÃ¼kÃ¼metten perakende kÄ±rmÄ±zÄ± et satÄ±ÅŸÄ±ndaki yÃ¼zde 8 KDV'nin yÃ¼zde 1'e Ã§ekilmesini talep ettiklerini sÃ¶yledi
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez, "BaÅŸta Papa Franciscus olmak Ã¼zere batÄ±daki bÃ¼tÃ¼n din adamlarÄ±nÄ±, kilise mensuplarÄ±nÄ±, Ä°slamofobik kin, Ã¶fke ve nefrete karÅŸÄ± ses vermeye davet ediyorum" dedi
Manisa'da, FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, bir komiser yardÄ±mcÄ±sÄ± ile 15 polis gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Hollanda hÃ¼kÃ¼metinin sergilediÄŸi diplomatik skandal, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya'nÄ±n Ã¼Ã§ ayrÄ± ÅŸehirde gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi programlarÄ±n iptal edilmesiyle baÅŸladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Hollanda'da yaÅŸanan olaylara iliÅŸkin, "Hollanda, Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak bir seÃ§ime sen TÃ¼rkiye-Hollanda iliÅŸkilerini feda ediyorsan, bunun bedelini Ã¶deyeceksin." dedi.
CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu hÃ¼kÃ¼mete Hollanda ile iliÅŸkileri askÄ±ya alma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Milyonlarca adayÄ±n merakla beklediÄŸi 2017 YGS soru kitapÃ§Ä±klarÄ± ve cevap anahtarlarÄ± yayÄ±mlandÄ±.
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Ä°sveÃ§'te bulunan AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehdi Eker, Stockholm'Ã¼n TyrÃ¶se bÃ¶lgesinde dÃ¼zenlenen kahvaltÄ±da TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±yla bir araya geldi.