20:08, 12 Mart 2017 Pazar

'Akif, 100 yÄ±l Ã¶nce BatÄ±'yÄ± dile getirmiÅŸti'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TYB tarafÄ±ndan Tacettin DergahÄ± Ã¶nÃ¼nde Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n KabulÃ¼ ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma GÃ¼nÃ¼ programÄ± dÃ¼zenlendi.

TÃ¼rkiye Yazarlar BirliÄŸi (TYB) Genel BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Musa KazÄ±m ArÄ±can, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n 96 yÄ±l Ã¶nce zorluklarla yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek "TÃ¼m dÃ¼nyaya, aradan 100 yÄ±la yakÄ±n zaman geÃ§miÅŸ olsa bile 'Garb'Ä±n afakÄ±nÄ± sarmÄ±ÅŸsa Ã§elik zÄ±rhlÄ± duvar / Benim iman dolu gÃ¶ÄŸsÃ¼m gibi serhaddim var / Ulusun, korkma! NasÄ±l bÃ¶yle bir imanÄ± boÄŸar? / Medeniyet dediÄŸin tek diÅŸi kalmÄ±ÅŸ canavar' diye haykÄ±racaÄŸÄ±z." dedi.

"KADERÄ°N GARÄ°P CÄ°LVESÄ°DÄ°R KÄ° TARÄ°H TEKERRÃœR EDÄ°YOR"

Mehmet Akif'in Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ± 96 yÄ±l Ã¶nce asil ve kahraman TÃ¼rk milletinin ruh halini, duygu ve dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini tÃ¼m samimiyetiyle ve ihsanÄ±yla Tacettin DergahÄ±'ndaki evinde kaleme aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran ArÄ±can, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Kur'an ÅŸairimiz Mehmet Akif, bir feraset ehli olarak sÃ¶zde medeni BatÄ±'nÄ±n ne kadar zavallÄ± olduÄŸunu 100 sene Ã¶nce gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Daha dÃ¼n sÃ¶zde medeni ve insan haklarÄ± haramileri, demokrasi havarileri, kendilerince Ã§oÄŸulcu, hÃ¼manist Almanya ve Hollanda'nÄ±n tutumlarÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼k. AslÄ±nda Mehmet Akif, 'Tek diÅŸi kalmÄ±ÅŸ canavar' olarak nitelendirdiÄŸi bu gÃ¼ruhu, bu kahraman ve asil milletin hiÃ§ korkmadan kale almamasÄ± gerektiÄŸini yaklaÅŸÄ±k 100 yÄ±l Ã¶nce dile getirmiÅŸti. Kaderin garip cilvesidir ki tarih tekerrÃ¼r ediyor. Ãœlkemiz hem beka mÃ¼cadelesi veriyor, istiklal, istikbal ve istikrarÄ±na sahip Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Bir yandan da sÃ¶zde medeni, tek diÅŸi kalmÄ±ÅŸ, Hakk'Ä±n ve hakikatin dÃ¼ÅŸmanÄ±, cahil yani azgÄ±n, kibirli ve intikamcÄ± dÃ¼nya yine dÃ¶rt bir koldan saldÄ±rÄ±yor. DÃ¼n akÅŸam Hollanda'nÄ±n bu kÃ¼stah tavrÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼k, telin ediyor ve kÄ±nÄ±yoruz."

"Ä°STÄ°KLAL MARÅžI'MIZ ETRAFINDA BÄ°RLEÅžECEÄžÄ°Z VE BÃœYÃœMEYE DEVAM EDECEÄžÄ°Z"

TÃ¼rkiye'nin hain dÃ¼ÅŸmanlarÄ± ve destekÃ§ilerinin 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde gerÃ§ek yÃ¼zlerini gÃ¶sterdiÄŸini ifade eden ArÄ±can, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Bu hainlerin uzantÄ±larÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ettikÃ§e bu millet de onlara cevabÄ±nÄ± verecektir. Ä°stiklal, istikbal ve istikrar, Ä°stiklal MarÅŸÄ±'mÄ±zÄ±n en temel ruhudur. Her renkten, dinden, inanÃ§tan ve kÃ¼ltÃ¼rden vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n ortak mutabakat metni olarak hepimizin esin ve ilham kaynaÄŸÄ±dÄ±r ve bÃ¶yle olmaya devam edecektir. Ä°stiklal MarÅŸÄ±'mÄ±z etrafÄ±nda birleÅŸeceÄŸiz ve bÃ¼yÃ¼meye devam edeceÄŸiz. Allah bu millete tekrar Ä°stiklal MarÅŸÄ± yazdÄ±rmasÄ±n."

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