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Fransa'da aşırı sağ ve merkez sağdan Türkiye karşıtlığı
Fransa'da aşırı sağ ve merkez sağdan Türkiye karşıtlığı

Fransa’da aşırı sağ ve merkez sağ, Türk siyasetçilerin anayasa referandumu ile ilgili kampanya yapmasına izin verdiği için iktidarı suçladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa’da aşırı sağ ve merkez sağ partilerin cumhurbaşkanı adayları, Türk siyasetçilerin anayasa referandumu ile ilgili kampanya yapmasına izin verdiği için iktidarı suçladı.

Aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi lideri ve aynı zamanda cumhurbaşkanı adayı olan Marine Le Pen, Fransa’da Türkiye’deki referandumla ilgili kampanya yapılmasına izin verilmemesi gerektiğini iddia etti.

Sosyal paylaşım sitesi hesabında açıklama yapan Le Pen, "Diğer demokrasiler reddederken, biz niye hoşgörülü olalım? Fransa’da Türk seçim kampanyası olmaz. "dedi.

Ulusal Cephe Partisi Başkan Yardımcısı Florian Philippot da yaptığı yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bugün Fransa’da yaptığı toplantıyı engellemediği için iktidarı “sorumsuzlukla” suçladı.

FİLLON DA ÇAVUŞOĞLU'NUN TOPLANTISINI ENGELLEMEDİĞİ İÇİN HOLLANDE'I ELEŞTİRDİ

Merkez sağ partinin cumhurbaşkanı adayı François Fillon da Mevlüt Çavuşoğlu’nun yaptığı toplantıyı engellemediği gerekçesiyle Cumhurbaşkanı François Hollande’ı eleştirdi.

Fillon, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, "Hollande’ın toplantıyı engellemeyerek diğer AB ülkeleri ile dayanışmayı kırdığını" iddia etti.

Merkez sağdaki Cumhuriyetçi Parti milletvekilleri Pierre Lellouche ve Roger Karoutchi, yabancı bir ülkeden gelen siyasetçilerin Fransız topraklarında kampanya yapamayacaklarına dair açıklamalarda bulundu.



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