AB BakanÄ± Ã‡elik'ten Avrupa'ya 'faÅŸizm' uyarÄ±sÄ±

Avrupa BirliÄŸi (AB) BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik, dÃ¼n Hollanda'da yaÅŸanan diplomatik skandala iliÅŸkin,Â Hollanda BaÅŸbakanÄ±Â Mark Rutte'nin demokrasi ve insan haklarÄ±na ait tÃ¼m deÄŸerleri Ã§iÄŸnediÄŸini vurgulayarak, "Avrupa'daki tÃ¼m demokratlarÄ±n ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kÃ§Ã¼lerin bu faÅŸizm dalgasÄ±na karÅŸÄ± tedbir almasÄ± gerekir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±mda bulunan Ã‡elik, Rutte'nin dÃ¼nkÃ¼ olaylarÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ± deÄŸerlendirdi. Bakan Ã‡elik, Rutte'nin iÃ§ine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ durumu Ã¶rtbas etmek iÃ§in kara propagandaya sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Ã‡elik, "Bu BaÅŸbakan demokrasiye ve insan haklarÄ±na ait tÃ¼m deÄŸerleri Ã§iÄŸneyen uygulamalara imza attÄ±. Siyaset ve diplomasi tarihine bÃ¶yle geÃ§ti.Â ABÂ kurulduktan sonra ilk defa bir Ã¼ye Ã¼lke baÅŸbakanÄ± demokratik deÄŸerleri askÄ±ya aldÄ±. Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SÃ¶zleÅŸmesi, Hollanda'da aÃ§Ä±kÃ§a HÃ¼kÃ¼met tarafÄ±ndan ihlal edildi." ifadelerini kullandÄ±.
Bu durumun net bir uluslararasÄ± hukuk krizi olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen Ã‡elik, Hollanda BaÅŸbakanÄ± Rutte'nin "kendi Ã¼lkesini alt lige dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼" belirtti.
Bakan Ã‡elik, "Avrupa'daki tÃ¼m demokratlarÄ±n ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kÃ§Ã¼lerin bu faÅŸizm dalgasÄ±na karÅŸÄ± tedbir almasÄ± gerekir." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.
AB BakanÄ± Ã‡elik, "Avrupa'daki tÃ¼m demokratlarÄ±n ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kÃ§Ã¼lerin bu faÅŸizm dalgasÄ±na karÅŸÄ± tedbir almasÄ± gerekir" dedi
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, Almanya resmi devlet televizyonu ARD'nin TÃ¼rkÃ§e "hayÄ±r" propaganda yapmasÄ±nÄ± eleÅŸtirerek, "Sana ne? Biz bunun kararÄ±nÄ± vereceÄŸiz, Almanlar bunun kararÄ±nÄ± vermeyecek" dedi.
Prof. Dr. ArÄ±can, "AslÄ±nda Mehmet Akif, 'Tek diÅŸi kalmÄ±ÅŸ canavar' olarak nitelendirdiÄŸi BatÄ±'yÄ±, bu milletin hiÃ§ korkmadan kale almamasÄ± gerektiÄŸini yaklaÅŸÄ±k 100 yÄ±l Ã¶nce dile getirmiÅŸti" dedi
Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu, "Hollanda hÃ¼kÃ¼metini bu hatalÄ± tavÄ±rdan bir an evvel dÃ¶nmeye ve bu hatasÄ±nÄ± telafi edecek adÄ±mlarÄ± atmaya davet ediyorum" dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Avrupa BirliÄŸi organlarÄ±nÄ± ve demokrasiyi, insan haklarÄ±nÄ±, hukuk devletini koruma misyonuyla Ã§alÄ±ÅŸan tÃ¼m uluslararasÄ± kuruluÅŸlarÄ±, Hollanda'ya yaptÄ±rÄ±m uygulamaya davet ediyorum" dedi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Hollanda'daki diplomatik skandalÄ±na iliÅŸkin "Biz bunun hesabÄ±nÄ± soracaÄŸÄ±z. Ã–zÃ¼r dilesen de dilemesen de biz bunun hesabÄ±nÄ± soracaÄŸÄ±z" dedi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine karÅŸÄ± mÃ¼cadele ettiÄŸini ileri sÃ¼ren Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± 2. BaÅŸkan Koruma MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde gÃ¶revli eski Astsubay BingÃ¼l, 15 Temmuz gecesi elleri ve gÃ¶zleri baÄŸlÄ± bir askeri gÃ¶tÃ¼rÃ¼rken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, "Hollanda, soÄŸanÄ±n virÃ¼s yemiÅŸ hali olan laleyi soldurmuÅŸ, insanlÄ±ÄŸÄ±n yÃ¼z karasÄ± bir tutum takÄ±narak hasÄ±m Ã¼lke haline gelmiÅŸtir." dedi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, Hollanda'da yaÅŸananlara iliÅŸkin, "Ne yaparsa yapsÄ±nlar, TÃ¼rkiye mazlum milletlere Ã¶nderlik yapmaya devam edecek.En yakÄ±n zamanda anlayÄ±p, mahcup olacaklarÄ±ndan, bizlerden ve TÃ¼rkiye'den Ã¶zÃ¼r dileme noktasÄ±na geleceklerinden de eminiz" dedi.
TÃ¼rkiye Kasaplar Federasyonu BaÅŸkanÄ± ve TESK YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi YalÃ§Ä±ndaÄŸ, perakendeci kasaplar olarak hÃ¼kÃ¼metten perakende kÄ±rmÄ±zÄ± et satÄ±ÅŸÄ±ndaki yÃ¼zde 8 KDV'nin yÃ¼zde 1'e Ã§ekilmesini talep ettiklerini sÃ¶yledi
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez, "BaÅŸta Papa Franciscus olmak Ã¼zere batÄ±daki bÃ¼tÃ¼n din adamlarÄ±nÄ±, kilise mensuplarÄ±nÄ±, Ä°slamofobik kin, Ã¶fke ve nefrete karÅŸÄ± ses vermeye davet ediyorum" dedi
Manisa'da, FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, bir komiser yardÄ±mcÄ±sÄ± ile 15 polis gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Hollanda hÃ¼kÃ¼metinin sergilediÄŸi diplomatik skandal, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya'nÄ±n Ã¼Ã§ ayrÄ± ÅŸehirde gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi programlarÄ±n iptal edilmesiyle baÅŸladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Hollanda'da yaÅŸanan olaylara iliÅŸkin, "Hollanda, Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak bir seÃ§ime sen TÃ¼rkiye-Hollanda iliÅŸkilerini feda ediyorsan, bunun bedelini Ã¶deyeceksin." dedi.
CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu hÃ¼kÃ¼mete Hollanda ile iliÅŸkileri askÄ±ya alma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Milyonlarca adayÄ±n merakla beklediÄŸi 2017 YGS soru kitapÃ§Ä±klarÄ± ve cevap anahtarlarÄ± yayÄ±mlandÄ±.