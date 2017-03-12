GÃ¼ncelleme: 01:10, 13 Mart 2017 Pazartesi

AB BakanÄ± Ã‡elik'ten Avrupa'ya 'faÅŸizm' uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa BirliÄŸi (AB) BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik, dÃ¼n Hollanda'da yaÅŸanan diplomatik skandala iliÅŸkin,Â Hollanda BaÅŸbakanÄ±Â Mark Rutte'nin demokrasi ve insan haklarÄ±na ait tÃ¼m deÄŸerleri Ã§iÄŸnediÄŸini vurgulayarak, "Avrupa'daki tÃ¼m demokratlarÄ±n ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kÃ§Ã¼lerin bu faÅŸizm dalgasÄ±na karÅŸÄ± tedbir almasÄ± gerekir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±mda bulunan Ã‡elik, Rutte'nin dÃ¼nkÃ¼ olaylarÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ± deÄŸerlendirdi. Bakan Ã‡elik, Rutte'nin iÃ§ine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ durumu Ã¶rtbas etmek iÃ§in kara propagandaya sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

"AB KURULDUKTAN SONRA Ä°LK DEFA BÄ°R ÃœYE BAÅžBAKANI DEMOKRATÄ°K DEÄžERLERÄ° ASKIYA ALDI"

Ã‡elik, "Bu BaÅŸbakan demokrasiye ve insan haklarÄ±na ait tÃ¼m deÄŸerleri Ã§iÄŸneyen uygulamalara imza attÄ±. Siyaset ve diplomasi tarihine bÃ¶yle geÃ§ti.Â ABÂ kurulduktan sonra ilk defa bir Ã¼ye Ã¼lke baÅŸbakanÄ± demokratik deÄŸerleri askÄ±ya aldÄ±. Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SÃ¶zleÅŸmesi, Hollanda'da aÃ§Ä±kÃ§a HÃ¼kÃ¼met tarafÄ±ndan ihlal edildi." ifadelerini kullandÄ±.

Bu durumun net bir uluslararasÄ± hukuk krizi olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen Ã‡elik, Hollanda BaÅŸbakanÄ± Rutte'nin "kendi Ã¼lkesini alt lige dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼" belirtti.

Bakan Ã‡elik, "Avrupa'daki tÃ¼m demokratlarÄ±n ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kÃ§Ã¼lerin bu faÅŸizm dalgasÄ±na karÅŸÄ± tedbir almasÄ± gerekir." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.