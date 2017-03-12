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23:17, 12 Mart 2017 Pazar

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BozdaÄŸ'dan Alman devlet televizyonu ARD'ye eleÅŸtiri
BozdaÄŸ'dan Alman devlet televizyonu ARD'ye eleÅŸtiri

Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, Almanya resmi devlet televizyonu ARD'nin TÃ¼rkÃ§e "hayÄ±r" propaganda yapmasÄ±nÄ± eleÅŸtirerek, "Sana ne? Biz bunun kararÄ±nÄ± vereceÄŸiz, Almanlar bunun kararÄ±nÄ± vermeyecek" dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ,Â AkÃ§akoca ilÃ§esindeki bir otelde sivil toplum kuruluÅŸu Ã¼yeleriyle bir araya geldiÄŸi akÅŸam yemeÄŸinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, TÃ¼rkiye'deki mevcut yÃ¶netim sisteminin darbeci askerlerin iÅŸtahÄ±nÄ± kabarttÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â 

GeÃ§miÅŸ dÃ¶nemlerde cumhurbaÅŸkanlarÄ± ile baÅŸbakan ve hÃ¼kÃ¼metler arasÄ±nda sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden BozdaÄŸ, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Biz diyoruz ki, baÅŸbakan ile cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n kavga etmeyeceÄŸi bir sistem kuralÄ±m, bir dÃ¼zen kuralÄ±m. Bu anayasa kavga ettiriyor. Neden, Ã§Ã¼nkÃ¼ baÅŸbakanÄ± hem siyasi sorumlu kabul ediyor hem ona yetki veriyor Ã¶te yandan da tokmaÄŸÄ± cumhurbaÅŸkanÄ±na veriyor, onun siyasi sorumluluÄŸu da yok."

"ALMANYA'NIN RESMÄ° TELEVÄ°ZYONU 'HAYIR' PROPAGANDALARI YAPIYOR"

BozdaÄŸ, AK Parti, MHP ve BBP'nin halk oylamasÄ±nda "evet" dediÄŸini belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Saadet Partisi'nin yÃ¶netim merkezinde olan bazÄ± yÃ¶neticiler hariÃ§ bence tabanÄ± tamamen 'evet' diyor. Åžimdi bir kÄ±sÄ±m da 'hayÄ±r' diyor. Cumhuriyet Halk Partisi 'hayÄ±r' diyor, HDP 'hayÄ±r' diyor. Bir de siyasal partilerin dÄ±ÅŸÄ±nda 'evet' veya 'hayÄ±r' cephesinde pozisyon alanlar var. Åžimdi Almanya 'hayÄ±r' Ã§Ä±ksÄ±n diye uÄŸraÅŸÄ±yor. Hollanda ve Avusturya Ã¶yle. Almanya'nÄ±n resmi devlet televizyonu ARD, TÃ¼rkÃ§e 'hayÄ±r' propagandalarÄ± yapÄ±yor. Sana ne? Biz bunun kararÄ±nÄ± vereceÄŸiz, Almanlar bunun kararÄ±nÄ± vermeyecek."

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Ä°lgili Konular BozdaÄŸ Bekir BozdaÄŸ Almanya
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