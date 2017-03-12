BozdaÄŸ'dan Alman devlet televizyonu ARD'ye eleÅŸtiri

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ,Â AkÃ§akoca ilÃ§esindeki bir otelde sivil toplum kuruluÅŸu Ã¼yeleriyle bir araya geldiÄŸi akÅŸam yemeÄŸinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, TÃ¼rkiye'deki mevcut yÃ¶netim sisteminin darbeci askerlerin iÅŸtahÄ±nÄ± kabarttÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â
GeÃ§miÅŸ dÃ¶nemlerde cumhurbaÅŸkanlarÄ± ile baÅŸbakan ve hÃ¼kÃ¼metler arasÄ±nda sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden BozdaÄŸ, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Biz diyoruz ki, baÅŸbakan ile cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n kavga etmeyeceÄŸi bir sistem kuralÄ±m, bir dÃ¼zen kuralÄ±m. Bu anayasa kavga ettiriyor. Neden, Ã§Ã¼nkÃ¼ baÅŸbakanÄ± hem siyasi sorumlu kabul ediyor hem ona yetki veriyor Ã¶te yandan da tokmaÄŸÄ± cumhurbaÅŸkanÄ±na veriyor, onun siyasi sorumluluÄŸu da yok."
BozdaÄŸ, AK Parti, MHP ve BBP'nin halk oylamasÄ±nda "evet" dediÄŸini belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Saadet Partisi'nin yÃ¶netim merkezinde olan bazÄ± yÃ¶neticiler hariÃ§ bence tabanÄ± tamamen 'evet' diyor. Åžimdi bir kÄ±sÄ±m da 'hayÄ±r' diyor. Cumhuriyet Halk Partisi 'hayÄ±r' diyor, HDP 'hayÄ±r' diyor. Bir de siyasal partilerin dÄ±ÅŸÄ±nda 'evet' veya 'hayÄ±r' cephesinde pozisyon alanlar var. Åžimdi Almanya 'hayÄ±r' Ã§Ä±ksÄ±n diye uÄŸraÅŸÄ±yor. Hollanda ve Avusturya Ã¶yle. Almanya'nÄ±n resmi devlet televizyonu ARD, TÃ¼rkÃ§e 'hayÄ±r' propagandalarÄ± yapÄ±yor. Sana ne? Biz bunun kararÄ±nÄ± vereceÄŸiz, Almanlar bunun kararÄ±nÄ± vermeyecek."
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Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, Almanya resmi devlet televizyonu ARD'nin TÃ¼rkÃ§e "hayÄ±r" propaganda yapmasÄ±nÄ± eleÅŸtirerek, "Sana ne? Biz bunun kararÄ±nÄ± vereceÄŸiz, Almanlar bunun kararÄ±nÄ± vermeyecek" dedi.
Prof. Dr. ArÄ±can, "AslÄ±nda Mehmet Akif, 'Tek diÅŸi kalmÄ±ÅŸ canavar' olarak nitelendirdiÄŸi BatÄ±'yÄ±, bu milletin hiÃ§ korkmadan kale almamasÄ± gerektiÄŸini yaklaÅŸÄ±k 100 yÄ±l Ã¶nce dile getirmiÅŸti" dedi
Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu, "Hollanda hÃ¼kÃ¼metini bu hatalÄ± tavÄ±rdan bir an evvel dÃ¶nmeye ve bu hatasÄ±nÄ± telafi edecek adÄ±mlarÄ± atmaya davet ediyorum" dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Avrupa BirliÄŸi organlarÄ±nÄ± ve demokrasiyi, insan haklarÄ±nÄ±, hukuk devletini koruma misyonuyla Ã§alÄ±ÅŸan tÃ¼m uluslararasÄ± kuruluÅŸlarÄ±, Hollanda'ya yaptÄ±rÄ±m uygulamaya davet ediyorum" dedi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Hollanda'daki diplomatik skandalÄ±na iliÅŸkin "Biz bunun hesabÄ±nÄ± soracaÄŸÄ±z. Ã–zÃ¼r dilesen de dilemesen de biz bunun hesabÄ±nÄ± soracaÄŸÄ±z" dedi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine karÅŸÄ± mÃ¼cadele ettiÄŸini ileri sÃ¼ren Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± 2. BaÅŸkan Koruma MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde gÃ¶revli eski Astsubay BingÃ¼l, 15 Temmuz gecesi elleri ve gÃ¶zleri baÄŸlÄ± bir askeri gÃ¶tÃ¼rÃ¼rken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, "Hollanda, soÄŸanÄ±n virÃ¼s yemiÅŸ hali olan laleyi soldurmuÅŸ, insanlÄ±ÄŸÄ±n yÃ¼z karasÄ± bir tutum takÄ±narak hasÄ±m Ã¼lke haline gelmiÅŸtir." dedi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, Hollanda'da yaÅŸananlara iliÅŸkin, "Ne yaparsa yapsÄ±nlar, TÃ¼rkiye mazlum milletlere Ã¶nderlik yapmaya devam edecek.En yakÄ±n zamanda anlayÄ±p, mahcup olacaklarÄ±ndan, bizlerden ve TÃ¼rkiye'den Ã¶zÃ¼r dileme noktasÄ±na geleceklerinden de eminiz" dedi.
TÃ¼rkiye Kasaplar Federasyonu BaÅŸkanÄ± ve TESK YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi YalÃ§Ä±ndaÄŸ, perakendeci kasaplar olarak hÃ¼kÃ¼metten perakende kÄ±rmÄ±zÄ± et satÄ±ÅŸÄ±ndaki yÃ¼zde 8 KDV'nin yÃ¼zde 1'e Ã§ekilmesini talep ettiklerini sÃ¶yledi
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez, "BaÅŸta Papa Franciscus olmak Ã¼zere batÄ±daki bÃ¼tÃ¼n din adamlarÄ±nÄ±, kilise mensuplarÄ±nÄ±, Ä°slamofobik kin, Ã¶fke ve nefrete karÅŸÄ± ses vermeye davet ediyorum" dedi
Manisa'da, FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, bir komiser yardÄ±mcÄ±sÄ± ile 15 polis gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Hollanda hÃ¼kÃ¼metinin sergilediÄŸi diplomatik skandal, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya'nÄ±n Ã¼Ã§ ayrÄ± ÅŸehirde gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi programlarÄ±n iptal edilmesiyle baÅŸladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Hollanda'da yaÅŸanan olaylara iliÅŸkin, "Hollanda, Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak bir seÃ§ime sen TÃ¼rkiye-Hollanda iliÅŸkilerini feda ediyorsan, bunun bedelini Ã¶deyeceksin." dedi.
CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu hÃ¼kÃ¼mete Hollanda ile iliÅŸkileri askÄ±ya alma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Milyonlarca adayÄ±n merakla beklediÄŸi 2017 YGS soru kitapÃ§Ä±klarÄ± ve cevap anahtarlarÄ± yayÄ±mlandÄ±.
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