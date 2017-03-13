09:20, 13 Mart 2017 Pazartesi

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n | 13 Mart 2017

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, 15 Temmuz darbe giriÅŸimini konu alan, "Gazi Mecliste O Gece" adlÄ± kitabÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ±na katÄ±lacak.

(TBMM/14.00)

2- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.

(Ankara/19.00) (FotoÄŸraflÄ±-GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼)

3- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Sincan'da muhtarlar buluÅŸmasÄ±nda konuÅŸacak, partisinin genel merkezinde Ankara Ticaret OdasÄ± (ATO) YÃ¶netim Kurulu heyetini kabul edecek.

(Ankara/10.30/14.00)Â

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YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, Anadolu AslanlarÄ± Ä°ÅŸadamlarÄ± DerneÄŸi (ASKON) Genel Merkezi'nde "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sisteminin TÃ¼rkiye Ekonomisine Etkileri" baÅŸlÄ±klÄ± konuÅŸma yapacak.

(Ä°stanbul/10.00)Â

2- Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, Serdivan Hanedan Tesisleri'nde Balkan ve Rumeli dernekleri temsilcileriyle bir araya gelecek, AtatÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi UlaÅŸÄ±m Dairesi KavÅŸak Projesi tanÄ±tÄ±mÄ±na katÄ±lacak, Talu Tekstil fabrikasÄ±nÄ± ziyaret edecek, AK Parti AdapazarÄ± Ä°lÃ§e binasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirecek.

(Sakarya/10.00/14.00)Â

3- Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, Kara Harp Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki Kara Harp Okulu eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine iÅŸtirak edecek.

(Ankara/10.00)Â

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EKONOMÄ°

1- UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, KaÄŸÄ±zman'da AK Parti SeÃ§im Koordinasyon Merkezi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lacak, muhtarlarla toplantÄ± gerÃ§ekleÅŸtirecek, Belediyeyi ziyaret edecek.

(Kars/10.00/11.30/13.30)

2- TÃœÄ°K, ocak ayÄ±na iliÅŸkin "kÃ¼mes hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã¼retimi ile sÃ¼t ve sÃ¼t Ã¼rÃ¼nleri Ã¼retimi verilerini" aÃ§Ä±klayacak.

(Ankara/10.00)

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DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°

1- AB BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik Hollanda, Almanya ve AB Ã¼lkelerinde TÃ¼rk bakanlara yÃ¶nelik engellemeler ile yaÅŸanan son geliÅŸmeler ve AB'yle iliÅŸkiler konularÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini paylaÅŸmak Ã¼zere televizyon, gazete ve ajanslarÄ±n Ankara temsilcileriyle bakanlÄ±kta bir araya gelecek.

(Ankara/14.00)Â

2- Hollanda yÃ¶netiminin, TÃ¼rk bakanlarÄ±n vatandaÅŸlarla buluÅŸmasÄ±nÄ± ve diplomatik temsilciliklere ulaÅŸmasÄ±nÄ± engellemesiyle ilgili geliÅŸmeler takip ediliyor.

(Rotterdam/Amsterdam)Â

3- TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n elinde tuttuÄŸu Musul'u kurtarma operasyonuna iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.

(BaÄŸdat)Â

4- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler ve FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± takip ediliyor.

(Halep/Ä°dlib/Åžam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)Â

5- Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad)Â

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SPOR

1- Spor Toto SÃ¼per Lig'de 24. hafta, Akhisar Belediyespor-Trabzonspor maÃ§Ä±yla tamamlanacak.

(Manisa/20.00)

2- Spor Toto Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 21. haftasÄ±, Demir Ä°nÅŸaat BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece-Anadolu Efes, DarÃ¼ÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ-BeÅŸiktaÅŸ Sompo Japan maÃ§larÄ±yla sona erecek.

(Ä°stanbul/18.00/20.00)Â

3- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol Ligi'nin 20. haftasÄ±nda TosyalÄ± Toyo Osmaniye-Bellona AGÃœ, BOTAÅž-YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi, Hatay BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Adana ASKÄ°, Galatasaray-Canik Belediyespor maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.

(Osmaniye/Adana/Hatay/Ä°stanbul/18.00)Â

4- TFF 1. Lig'de 24. haftanÄ±n kapanÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda Sivasspor ile BalÄ±kesirspor karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

(Sivas/18.30)Â

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Ã–ZEL HABER

1- Ukrayna BaÅŸbakanÄ± Groysman AA'ya konuÅŸtu:

- "TÃ¼rkiye ziyaretimde Ã¶nemli bir adÄ±m atÄ±lacak. Ukrayna hÃ¼kÃ¼meti ile TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼meti arasÄ±nda imzalanacak anlaÅŸmayla Ukrayna vatandaÅŸlarÄ± TÃ¼rkiye'ye, TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± Ukrayna'ya kimlik kartÄ± ile seyahat edebilecek"

- "UkraynalÄ±lar TÃ¼rkiye'yi ve TÃ¼rkiye'nin turizm imkanlarÄ±nÄ± Ã§ok iyi biliyor"

- "Serbest ticaret alanÄ± oluÅŸturulmasÄ± ileriye ve iki Ã¼lke ekonomik iliÅŸkilerinin geliÅŸmesine yÃ¶nelik bir adÄ±m olacaktÄ±r"

- "Ukrayna TÃ¼rkiye iÃ§in Ã¶nemli olduÄŸu gibi, TÃ¼rkiye de Ukrayna iÃ§in Ã¶nemli stratejik ortaktÄ±r. GerÃ§ekten iki Ã¼lkenin imkanlarÄ±nÄ± kullanmasÄ± Ã§ok Ã¶nemli"

- "Ä°letiÅŸimimiz geliÅŸti ve ortak kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼zÃ¼ Ã¶ÄŸrendik. Bu Ã§ok Ã¶nemli. Bizim pek Ã§ok ortak tarafÄ±mÄ±z var"

(Ali Cura - Kiev)

2- DoÄŸalgaz, 3,5 milyar lira yatÄ±rÄ±mla 206 ilÃ§eye daha ulaÅŸacak

- DaÄŸÄ±tÄ±m ÅŸirketlerinin mevcut bÃ¶lgelerine ilave olarak 2020'ye kadar 206 yeni ilÃ§enin daha doÄŸalgaza eriÅŸiminin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in 3,5 milyar liralÄ±k yatÄ±rÄ±m yapÄ±lacak

- Son 10 yÄ±lda 11,8 milyar lira yatÄ±rÄ±m yapÄ±lan doÄŸalgaz daÄŸÄ±tÄ±m sektÃ¶rÃ¼nde, toplam abone sayÄ±sÄ± 12,4 milyondan 2020'de 16,7 milyona ulaÅŸacak

- GAZBÄ°R BaÅŸkanÄ± YaÅŸar Arslan:

- "GeÃ§en yÄ±l elektrik santrallerinin tÃ¼ketiminde ortaya Ã§Ä±kan azalÄ±ÅŸ trendinin bu yÄ±l yavaÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± ve yatay bir seyir izleyeceÄŸini sÃ¶yleyebiliriz. Burada oluÅŸan boÅŸluÄŸu konut tÃ¼ketimi dolduracak ve toplam tÃ¼ketim 2017'de geÃ§en yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 3,5 bÃ¼yÃ¼yecektir"

(Nuran Erkul / Ankara)

3- ANALÄ°Z - "En az 15 milyon AmerikalÄ± saÄŸlÄ±k sigortasÄ±nÄ± kaybedebilir"

- ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n destek verdiÄŸi yeni saÄŸlÄ±k sigortasÄ± tasarÄ±sÄ±na yÃ¶nelik tepkiler giderek bÃ¼yÃ¼yor

- Brookings EnstitÃ¼sÃ¼'nÃ¼n araÅŸtÄ±rmasÄ±na gÃ¶re, teklif yasalaÅŸÄ±rsa 10 yÄ±l iÃ§erisinde en az 15 milyon AmerikalÄ± saÄŸlÄ±k sigortasÄ±nÄ± kaybedebilir

- George Washington Ãœniversitesi ProfesÃ¶rÃ¼ Joyce Pulcini:

- "Bu tasarÄ±, sigorta aÃ§Ä±sÄ±ndan hasta insan havuzlarÄ± yaratarak fiyatlarÄ±n aÅŸÄ±rÄ± yÃ¼kselmesine neden olacaktÄ±r"

- Brookings EnstitÃ¼sÃ¼ UzmanÄ± Matthew Fiedler:

- "TasarÄ±nÄ±n bu ÅŸekliyle ne Temsilciler Meclisi'nden ne de Senato'dan geÃ§eceÄŸini sanÄ±yorum"

(GÃ¼lbin YÄ±ldÄ±rÄ±m/Washington)

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