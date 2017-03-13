TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n | 13 Mart 2017

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
1- TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, 15 Temmuz darbe giriÅŸimini konu alan, "Gazi Mecliste O Gece" adlÄ± kitabÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ±na katÄ±lacak.
(TBMM/14.00)
2- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.
(Ankara/19.00) (FotoÄŸraflÄ±-GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼)
3- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Sincan'da muhtarlar buluÅŸmasÄ±nda konuÅŸacak, partisinin genel merkezinde Ankara Ticaret OdasÄ± (ATO) YÃ¶netim Kurulu heyetini kabul edecek.
(Ankara/10.30/14.00)Â
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YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET
1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, Anadolu AslanlarÄ± Ä°ÅŸadamlarÄ± DerneÄŸi (ASKON) Genel Merkezi'nde "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sisteminin TÃ¼rkiye Ekonomisine Etkileri" baÅŸlÄ±klÄ± konuÅŸma yapacak.
(Ä°stanbul/10.00)Â
2- Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, Serdivan Hanedan Tesisleri'nde Balkan ve Rumeli dernekleri temsilcileriyle bir araya gelecek, AtatÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi UlaÅŸÄ±m Dairesi KavÅŸak Projesi tanÄ±tÄ±mÄ±na katÄ±lacak, Talu Tekstil fabrikasÄ±nÄ± ziyaret edecek, AK Parti AdapazarÄ± Ä°lÃ§e binasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirecek.
(Sakarya/10.00/14.00)Â
3- Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, Kara Harp Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki Kara Harp Okulu eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine iÅŸtirak edecek.
(Ankara/10.00)Â
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EKONOMÄ°
1- UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, KaÄŸÄ±zman'da AK Parti SeÃ§im Koordinasyon Merkezi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lacak, muhtarlarla toplantÄ± gerÃ§ekleÅŸtirecek, Belediyeyi ziyaret edecek.
(Kars/10.00/11.30/13.30)
2- TÃœÄ°K, ocak ayÄ±na iliÅŸkin "kÃ¼mes hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã¼retimi ile sÃ¼t ve sÃ¼t Ã¼rÃ¼nleri Ã¼retimi verilerini" aÃ§Ä±klayacak.
(Ankara/10.00)
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DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°
1- AB BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik Hollanda, Almanya ve AB Ã¼lkelerinde TÃ¼rk bakanlara yÃ¶nelik engellemeler ile yaÅŸanan son geliÅŸmeler ve AB'yle iliÅŸkiler konularÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini paylaÅŸmak Ã¼zere televizyon, gazete ve ajanslarÄ±n Ankara temsilcileriyle bakanlÄ±kta bir araya gelecek.
(Ankara/14.00)Â
2- Hollanda yÃ¶netiminin, TÃ¼rk bakanlarÄ±n vatandaÅŸlarla buluÅŸmasÄ±nÄ± ve diplomatik temsilciliklere ulaÅŸmasÄ±nÄ± engellemesiyle ilgili geliÅŸmeler takip ediliyor.
(Rotterdam/Amsterdam)Â
3- TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n elinde tuttuÄŸu Musul'u kurtarma operasyonuna iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.
(BaÄŸdat)Â
4- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler ve FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± takip ediliyor.
(Halep/Ä°dlib/Åžam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)Â
5- Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler takip ediliyor.
(Sana/Riyad)Â
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SPOR
1- Spor Toto SÃ¼per Lig'de 24. hafta, Akhisar Belediyespor-Trabzonspor maÃ§Ä±yla tamamlanacak.
(Manisa/20.00)
2- Spor Toto Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 21. haftasÄ±, Demir Ä°nÅŸaat BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece-Anadolu Efes, DarÃ¼ÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ-BeÅŸiktaÅŸ Sompo Japan maÃ§larÄ±yla sona erecek.
(Ä°stanbul/18.00/20.00)Â
3- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol Ligi'nin 20. haftasÄ±nda TosyalÄ± Toyo Osmaniye-Bellona AGÃœ, BOTAÅž-YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi, Hatay BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Adana ASKÄ°, Galatasaray-Canik Belediyespor maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.
(Osmaniye/Adana/Hatay/Ä°stanbul/18.00)Â
4- TFF 1. Lig'de 24. haftanÄ±n kapanÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda Sivasspor ile BalÄ±kesirspor karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.
(Sivas/18.30)Â
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Ã–ZEL HABER
1- Ukrayna BaÅŸbakanÄ± Groysman AA'ya konuÅŸtu:
- "TÃ¼rkiye ziyaretimde Ã¶nemli bir adÄ±m atÄ±lacak. Ukrayna hÃ¼kÃ¼meti ile TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼meti arasÄ±nda imzalanacak anlaÅŸmayla Ukrayna vatandaÅŸlarÄ± TÃ¼rkiye'ye, TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± Ukrayna'ya kimlik kartÄ± ile seyahat edebilecek"
- "UkraynalÄ±lar TÃ¼rkiye'yi ve TÃ¼rkiye'nin turizm imkanlarÄ±nÄ± Ã§ok iyi biliyor"
- "Serbest ticaret alanÄ± oluÅŸturulmasÄ± ileriye ve iki Ã¼lke ekonomik iliÅŸkilerinin geliÅŸmesine yÃ¶nelik bir adÄ±m olacaktÄ±r"
- "Ukrayna TÃ¼rkiye iÃ§in Ã¶nemli olduÄŸu gibi, TÃ¼rkiye de Ukrayna iÃ§in Ã¶nemli stratejik ortaktÄ±r. GerÃ§ekten iki Ã¼lkenin imkanlarÄ±nÄ± kullanmasÄ± Ã§ok Ã¶nemli"
- "Ä°letiÅŸimimiz geliÅŸti ve ortak kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼zÃ¼ Ã¶ÄŸrendik. Bu Ã§ok Ã¶nemli. Bizim pek Ã§ok ortak tarafÄ±mÄ±z var"
(Ali Cura - Kiev)
2- DoÄŸalgaz, 3,5 milyar lira yatÄ±rÄ±mla 206 ilÃ§eye daha ulaÅŸacak
- DaÄŸÄ±tÄ±m ÅŸirketlerinin mevcut bÃ¶lgelerine ilave olarak 2020'ye kadar 206 yeni ilÃ§enin daha doÄŸalgaza eriÅŸiminin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in 3,5 milyar liralÄ±k yatÄ±rÄ±m yapÄ±lacak
- Son 10 yÄ±lda 11,8 milyar lira yatÄ±rÄ±m yapÄ±lan doÄŸalgaz daÄŸÄ±tÄ±m sektÃ¶rÃ¼nde, toplam abone sayÄ±sÄ± 12,4 milyondan 2020'de 16,7 milyona ulaÅŸacak
- GAZBÄ°R BaÅŸkanÄ± YaÅŸar Arslan:
- "GeÃ§en yÄ±l elektrik santrallerinin tÃ¼ketiminde ortaya Ã§Ä±kan azalÄ±ÅŸ trendinin bu yÄ±l yavaÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± ve yatay bir seyir izleyeceÄŸini sÃ¶yleyebiliriz. Burada oluÅŸan boÅŸluÄŸu konut tÃ¼ketimi dolduracak ve toplam tÃ¼ketim 2017'de geÃ§en yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 3,5 bÃ¼yÃ¼yecektir"
(Nuran Erkul / Ankara)
3- ANALÄ°Z - "En az 15 milyon AmerikalÄ± saÄŸlÄ±k sigortasÄ±nÄ± kaybedebilir"
- ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n destek verdiÄŸi yeni saÄŸlÄ±k sigortasÄ± tasarÄ±sÄ±na yÃ¶nelik tepkiler giderek bÃ¼yÃ¼yor
- Brookings EnstitÃ¼sÃ¼'nÃ¼n araÅŸtÄ±rmasÄ±na gÃ¶re, teklif yasalaÅŸÄ±rsa 10 yÄ±l iÃ§erisinde en az 15 milyon AmerikalÄ± saÄŸlÄ±k sigortasÄ±nÄ± kaybedebilir
- George Washington Ãœniversitesi ProfesÃ¶rÃ¼ Joyce Pulcini:
- "Bu tasarÄ±, sigorta aÃ§Ä±sÄ±ndan hasta insan havuzlarÄ± yaratarak fiyatlarÄ±n aÅŸÄ±rÄ± yÃ¼kselmesine neden olacaktÄ±r"
- Brookings EnstitÃ¼sÃ¼ UzmanÄ± Matthew Fiedler:
- "TasarÄ±nÄ±n bu ÅŸekliyle ne Temsilciler Meclisi'nden ne de Senato'dan geÃ§eceÄŸini sanÄ±yorum"
(GÃ¼lbin YÄ±ldÄ±rÄ±m/Washington)
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AB BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik Hollanda, Almanya ve AB Ã¼lkelerinde TÃ¼rk bakanlara yÃ¶nelik engellemeler ile yaÅŸanan son geliÅŸmeler ve AB'yle iliÅŸkiler konularÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini paylaÅŸmak Ã¼zere televizyon, gazete ve ajanslarÄ±n Ankara temsilcileriyle bakanlÄ±kta bir araya gelecek.
Ãœniversiteye giriÅŸte birinci aÅŸama olan 2 milyon 265 bin 902 adayÄ±n baÅŸvurduÄŸu YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ± yapÄ±lacak.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemi, lider programlarÄ±, etkinlikler ile bir bakÄ±ÅŸta bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi.
ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek, TÃ¼rkiye-Rusya Ãœst DÃ¼zey Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi toplantÄ±sÄ±na ve Putin tarafÄ±ndan onuruna verilecek yemeÄŸe katÄ±lacak.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemi, lider programlarÄ±, etkinlikler ile bir bakÄ±ÅŸta bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi.
Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Chatham House'da dÃ¼zenlenecek programa katÄ±lacak, Bloomberg organizasyonunda uluslararasÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±larla bir araya gelecek, Ä°ngiltere UluslararasÄ± Ticaret BakanÄ± Liam Fox ve Lord Price ile resmi temaslarda bulunacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ÃœrdÃ¼n BaÅŸbakanÄ± ve Savunma BakanÄ± Hani el Mulkiâ€™yi CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde kabul edecek.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± FranÃ§ois Hollande, baÅŸkent Parisâ€™teki Versailles SarayÄ±'nda Almanya, Ä°spanya ve Ä°talya baÅŸbakanlarÄ±nÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ± dÃ¶rtlÃ¼ gayri resmi liderler zirvesi dÃ¼zenleyecek, zirve sonrasÄ± liderler ortak basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°stanbul'da Abdi Ä°pekÃ§i Spor Salonu'nda dÃ¼zenlenecek KadÄ±n ve Demokrasi BuluÅŸmasÄ± ProgramÄ± ile Yahya Kemal BeyatlÄ± GÃ¶steri Merkezi'ndeki TokatlÄ±lar Gecesi'ne katÄ±lacak
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±, BM Genel Sekreteriâ€™nin KÄ±brÄ±s Ã–zel DanÄ±ÅŸmanÄ± Espen Barth Eideâ€™yi kabul edecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°stanbul LÃ¼tfÃ¼ KÄ±rdar Kongre Merkezi'nde dÃ¼zenlenecek KÃ¼ltÃ¼r ÅžurasÄ± ile Cemal ReÅŸit Rey Konser Salonu'ndaki YeÅŸilay ZÃ¼mrÃ¼dÃ¼anka Ã–dÃ¼l TÃ¶reni'ne katÄ±lacak
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, BeÅŸtepe Millet Kongre ve KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde UluslararasÄ± OmbudsmanlÄ±k ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, â€‹Pakistan'da 13. Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (EÄ°T) Liderler Zirvesi'ne katÄ±lÄ±yor. Askeri hastaneler yeniden dizayn ediliyor.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ä°stanbul AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndan resmi temaslarda bulunacaÄŸÄ± Pakistan'a hareket edecek. GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, bakanlÄ±ÄŸÄ±n konferans salonunda "20. YÄ±lÄ±nda 28 Åžubat" konulu panele katÄ±lacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, OÌˆzbekistan BasÌ§bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Rustam Azimov'u Beylerbeyi SarayÄ±'nda kabul edecek. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani'yi Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde kabul edecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani'yi Mabeyn KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde kabul edecek. HocalÄ± katliamÄ±nÄ±n 25. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev ve devlet erkanÄ±nÄ±n da katÄ±lÄ±mÄ±yla yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ ve anma tÃ¶reni dÃ¼zenlenecek.