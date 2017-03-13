09:28, 13 Mart 2017 Pazartesi

Meteorolojiden saÄŸanak uyarÄ±sÄ±





Malatya, AdÄ±yaman, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli ve BingÃ¶l'de saÄŸanak bekleniyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Malatya, AdÄ±yaman, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli ve BingÃ¶l iÃ§in saÄŸanak uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. Meteoroloji 13. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Malatya, AdÄ±yaman, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli ve BingÃ¶l'de yarÄ±n sabah saatlerine kadar aralÄ±klarla saÄŸanak ve kuvvetli yaÄŸmur bekleniyor. SÄ±caklÄ±klarda Ã¶nemli bir deÄŸiÅŸiklik beklenmeyen bÃ¶lgede, rÃ¼zgarlarÄ±n gÃ¼neyden orta kuvvette eseceÄŸi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n bÃ¶lge genelinde lokal olarak orta ÅŸiddette, zaman zaman kuvvetli olmasÄ± beklendiÄŸinden su baskÄ±nlarÄ±, ulaÅŸÄ±mda aksama ve yÄ±ldÄ±rÄ±m gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± uyarÄ±da bulunuldu.

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