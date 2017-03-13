GÃ¼ncelleme: 10:08, 13 Mart 2017 Pazartesi

DiyarbakÄ±r'da 7 bini aÅŸkÄ±n personelli PKK operasyonu sÃ¼rÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda bir PKK'lÄ± ile ona yardÄ±m ve yataklÄ±k eden 2 kiÅŸi yakalandÄ±.

Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Kulp, Lice ve Hani ilÃ§elerinin kuzeyi ile BingÃ¶l il sÄ±nÄ±rÄ± arasÄ±ndaki daÄŸlÄ±k alanda faaliyet yÃ¼rÃ¼ten PKK'lÄ± yÃ¶nelik TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK), emniyet unsurlarÄ± ve gÃ¼venlik korucularÄ±ndan oluÅŸan 7 bini aÅŸkÄ±n personelin katÄ±lÄ±mÄ±yla 5 Mart'ta baÅŸlatÄ±lan "Bayrak-41 Åžehit Jandarma Tolga TopÃ§uoÄŸlu MÃ¼ÅŸterek Operasyonu" sÃ¼rÃ¼yor.

Operasyon kapsamÄ±nda 12 Mart'ta Lice ilÃ§esine baÄŸlÄ± 2 kÃ¶y ve mezralarÄ±ndaki 8 ev ve eklentilerinde arama yapÄ±ldÄ±. 24 Åžubat'ta Lice ilÃ§esi TÃ¼reli kÃ¶yÃ¼ bÃ¶lgesinde yapÄ±lan Ã–zel Birlik Operasyonunda Ã§Ä±kan silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸma sonrasÄ±nda kaÃ§an terÃ¶rist ile ona yardÄ±m ve yataklÄ±k eden 2 iÅŸ birlikÃ§i, Yaprak kÃ¶yÃ¼nde silahsÄ±z ve teÃ§hizatsÄ±z olarak yakalandÄ±.

Aramada, 4 terÃ¶rist kÄ±yafeti, 5 uyku tulumu, 10 el telsizi, bÃ¼yÃ¼k boy Ã§adÄ±r ele geÃ§irildi, 3 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. YapÄ±lan yol kontrollerinde 782 araÃ§ ile bin 216 kiÅŸinin sorgusu yapÄ±ldÄ±.

Operasyonda terÃ¶ristlere ait 19 sÄ±ÄŸÄ±nak, 7 terÃ¶rist mevzi tespit edilerek kullanÄ±lmaz hale getirilirken, sÄ±ÄŸÄ±naklarda ele geÃ§irilen Ã§ok sayÄ±da Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man ile yaÅŸam ve giysi malzemeleri imha edildi.

TerÃ¶ristlerce 12 kilogramlÄ±k 6 mutfak tÃ¼pÃ¼ iÃ§erisinde 300 kilogram amonyum nitrat ile gÃ¼Ã§lendirilmiÅŸ el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± dÃ¼zeneÄŸi, bin 600 metre kablo, 8 pil blogu patlayÄ±cÄ± uzmanlarÄ± tarafÄ±ndan kontrolÃ¼ ÅŸekilde imha edildi.

NarkoterÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda 283 kilogram toz, 58 kilogram da kubar olmak Ã¼zere 341 kilogram esrar ele geÃ§irildi.