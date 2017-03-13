DiyarbakÄ±r'da 7 bini aÅŸkÄ±n personelli PKK operasyonu sÃ¼rÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda bir PKK'lÄ± ile ona yardÄ±m ve yataklÄ±k eden 2 kiÅŸi yakalandÄ±.
Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Kulp, Lice ve Hani ilÃ§elerinin kuzeyi ile BingÃ¶l il sÄ±nÄ±rÄ± arasÄ±ndaki daÄŸlÄ±k alanda faaliyet yÃ¼rÃ¼ten PKK'lÄ± yÃ¶nelik TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK), emniyet unsurlarÄ± ve gÃ¼venlik korucularÄ±ndan oluÅŸan 7 bini aÅŸkÄ±n personelin katÄ±lÄ±mÄ±yla 5 Mart'ta baÅŸlatÄ±lan "Bayrak-41 Åžehit Jandarma Tolga TopÃ§uoÄŸlu MÃ¼ÅŸterek Operasyonu" sÃ¼rÃ¼yor.
Operasyon kapsamÄ±nda 12 Mart'ta Lice ilÃ§esine baÄŸlÄ± 2 kÃ¶y ve mezralarÄ±ndaki 8 ev ve eklentilerinde arama yapÄ±ldÄ±. 24 Åžubat'ta Lice ilÃ§esi TÃ¼reli kÃ¶yÃ¼ bÃ¶lgesinde yapÄ±lan Ã–zel Birlik Operasyonunda Ã§Ä±kan silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸma sonrasÄ±nda kaÃ§an terÃ¶rist ile ona yardÄ±m ve yataklÄ±k eden 2 iÅŸ birlikÃ§i, Yaprak kÃ¶yÃ¼nde silahsÄ±z ve teÃ§hizatsÄ±z olarak yakalandÄ±.
Aramada, 4 terÃ¶rist kÄ±yafeti, 5 uyku tulumu, 10 el telsizi, bÃ¼yÃ¼k boy Ã§adÄ±r ele geÃ§irildi, 3 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. YapÄ±lan yol kontrollerinde 782 araÃ§ ile bin 216 kiÅŸinin sorgusu yapÄ±ldÄ±.
Operasyonda terÃ¶ristlere ait 19 sÄ±ÄŸÄ±nak, 7 terÃ¶rist mevzi tespit edilerek kullanÄ±lmaz hale getirilirken, sÄ±ÄŸÄ±naklarda ele geÃ§irilen Ã§ok sayÄ±da Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man ile yaÅŸam ve giysi malzemeleri imha edildi.
TerÃ¶ristlerce 12 kilogramlÄ±k 6 mutfak tÃ¼pÃ¼ iÃ§erisinde 300 kilogram amonyum nitrat ile gÃ¼Ã§lendirilmiÅŸ el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± dÃ¼zeneÄŸi, bin 600 metre kablo, 8 pil blogu patlayÄ±cÄ± uzmanlarÄ± tarafÄ±ndan kontrolÃ¼ ÅŸekilde imha edildi.
NarkoterÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda 283 kilogram toz, 58 kilogram da kubar olmak Ã¼zere 341 kilogram esrar ele geÃ§irildi.
15 Temmuz darbe giriÅŸimine takviye amacÄ±yla gÃ¶revlendirilen ve aralarÄ±nda 70 Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisi, bunlardan sorumlu 3 komutan ile ÅŸofÃ¶r olarak gÃ¶rev yapan 2 erin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±.
TÃ¼rkiye'de nÃ¼kleer santral saha mÃ¼hendisliÄŸi yapan ilk TÃ¼rk ÅŸirketi Envy'nin yÃ¼zde 51 hissesi FransÄ±z Assystem tarafÄ±ndan satÄ±n alÄ±ndÄ±
TÃ¼rkiye'nin cari aÃ§Ä±ÄŸÄ± Ocak'ta 2.76 milyar dolar oldu. AA Finans Cari Ä°ÅŸlemler AÃ§Ä±ÄŸÄ± Beklenti Anketi"ne gÃ¶re, ekonomistler ocak ayÄ± cari iÅŸlemler aÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ±n 2,8 milyar dolar dÃ¼zeyinde gerÃ§ekleÅŸeceÄŸi tahmininde bulunmuÅŸtu.
Zeytinburnu'ndaki vida imalathanesinde, mermi imalatÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±
Ulus'ta bir eÄŸlence mekanÄ±na silahla ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla aranan Ã–zbizerdik yakalandÄ±
Lice ilÃ§esinde PKK'lÄ± yÃ¶nelik 7 bini aÅŸkÄ±n personelin katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼zenlenen operasyonda bir terÃ¶rist ile onlara yardÄ±m ve yataklÄ±k eden 2 kiÅŸi yakalandÄ±
Malatya, AdÄ±yaman, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli ve BingÃ¶l'de saÄŸanak bekleniyor
Ã‡anakkale Deniz Zaferi'nin 102. yÄ±lÄ± tÃ¶renlerinde, savaÅŸ dÃ¶nemine ait askeri Ã¼niformalarÄ± giyerek Åžehitler Abidesi Ã§evresinde ''saygÄ± nÃ¶beti" tutacak askerler, ilgi odaÄŸÄ± oldu
AB BakanÄ± Ã‡elik, "Avrupa'daki tÃ¼m demokratlarÄ±n ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kÃ§Ã¼lerin bu faÅŸizm dalgasÄ±na karÅŸÄ± tedbir almasÄ± gerekir" dedi
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, Almanya resmi devlet televizyonu ARD'nin TÃ¼rkÃ§e "hayÄ±r" propaganda yapmasÄ±nÄ± eleÅŸtirerek, "Sana ne? Biz bunun kararÄ±nÄ± vereceÄŸiz, Almanlar bunun kararÄ±nÄ± vermeyecek" dedi.
Prof. Dr. ArÄ±can, "AslÄ±nda Mehmet Akif, 'Tek diÅŸi kalmÄ±ÅŸ canavar' olarak nitelendirdiÄŸi BatÄ±'yÄ±, bu milletin hiÃ§ korkmadan kale almamasÄ± gerektiÄŸini yaklaÅŸÄ±k 100 yÄ±l Ã¶nce dile getirmiÅŸti" dedi
Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu, "Hollanda hÃ¼kÃ¼metini bu hatalÄ± tavÄ±rdan bir an evvel dÃ¶nmeye ve bu hatasÄ±nÄ± telafi edecek adÄ±mlarÄ± atmaya davet ediyorum" dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Avrupa BirliÄŸi organlarÄ±nÄ± ve demokrasiyi, insan haklarÄ±nÄ±, hukuk devletini koruma misyonuyla Ã§alÄ±ÅŸan tÃ¼m uluslararasÄ± kuruluÅŸlarÄ±, Hollanda'ya yaptÄ±rÄ±m uygulamaya davet ediyorum" dedi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Hollanda'daki diplomatik skandalÄ±na iliÅŸkin "Biz bunun hesabÄ±nÄ± soracaÄŸÄ±z. Ã–zÃ¼r dilesen de dilemesen de biz bunun hesabÄ±nÄ± soracaÄŸÄ±z" dedi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine karÅŸÄ± mÃ¼cadele ettiÄŸini ileri sÃ¼ren Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± 2. BaÅŸkan Koruma MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde gÃ¶revli eski Astsubay BingÃ¼l, 15 Temmuz gecesi elleri ve gÃ¶zleri baÄŸlÄ± bir askeri gÃ¶tÃ¼rÃ¼rken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi