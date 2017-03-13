10:04, 13 Mart 2017 Pazartesi

Hollanda, Londra'da seÃ§im propagandasÄ± yapmakta sÄ±kÄ±ntÄ± gÃ¶rmÃ¼yor





TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n referanduma iliÅŸkin olarak bilgilendirilmelerini hukuk dÄ±ÅŸÄ± yollarla engellemeye Ã§alÄ±ÅŸan Hollanda, kendi Ã¼lkelerindeki seÃ§im Ã¶ncesinde Londra'da halkla seÃ§im buluÅŸmasÄ± dÃ¼zenlemekte herhangi bir sakÄ±nca gÃ¶rmedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n referandum Ã¶ncesinde bilgilendirilmesini amaÃ§layan etkinlikleri yasaklayan, TÃ¼rk bakanlarÄ±n etkinliklere katÄ±lÄ±mlarÄ±nÄ± hukuk dÄ±ÅŸÄ± ÅŸekilde engelleyen Hollanda,Â Ä°ngiltereâ€™de kendi seÃ§im propagandasÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼tmekte bir beis gÃ¶rmÃ¼yor. TÃ¼rk bakanlarÄ±nÂ Hollandaâ€™da vatandaÅŸlarÄ±yla buluÅŸmasÄ±nÄ± hukuksuz gerekÃ§elerle engelleyen Hollanda makamlarÄ±nÄ±n, 15 Mart'ta Ã¼lkelerinde yapÄ±lacak seÃ§im Ã¶ncesindeÂ Londraâ€™da milletvekillerinin de katÄ±lÄ±mÄ±yla genel seÃ§im toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenlediÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun uÃ§aÄŸÄ±na iniÅŸ izni vermeyen, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya'yÄ± aracÄ±nda rehin tutarak TÃ¼rkiye'nin Rotterdam'daki konsolosluk binasÄ±na girmesini engelleyen Hollanda makamlarÄ±, 16 Ocak'ta Hollandaâ€™nÄ±n Londra BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸiâ€™ne ait rezidansÄ±nda milletvekillerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla halka aÃ§Ä±k seÃ§im bilgilendirme toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi. TÃ¼rk bakanlarÄ±n, Hollandaâ€™da yaÅŸayan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±yla buluÅŸmasÄ± Ã¶nÃ¼nde uluslararasÄ± diplomatik teamÃ¼lleri ayaklar altÄ±na alarak tÃ¼rlÃ¼ engel Ã§Ä±karan, protesto hakkÄ±nÄ± kullanan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na karÅŸÄ± orantÄ±sÄ±z ÅŸiddet uygulayan Hollandaâ€™nÄ±n Londraâ€™da dÃ¼zenlenen seÃ§im etkinliÄŸine Ä°ÅŸÃ§i Partili (PvdA) Vekil Michiel Servaes, HalkÄ±n Ã–zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Demokrasi Partisi (VVD) Vekili Han ten Broeke, Demokratlar 66 Partisi (D66) Ã¼yesi Wouter Koolmees katÄ±ldÄ±.

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