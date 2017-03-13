Hollanda, Londra'da seÃ§im propagandasÄ± yapmakta sÄ±kÄ±ntÄ± gÃ¶rmÃ¼yor

TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n referandum Ã¶ncesinde bilgilendirilmesini amaÃ§layan etkinlikleri yasaklayan, TÃ¼rk bakanlarÄ±n etkinliklere katÄ±lÄ±mlarÄ±nÄ± hukuk dÄ±ÅŸÄ± ÅŸekilde engelleyen Hollanda,Â Ä°ngiltereâ€™de kendi seÃ§im propagandasÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼tmekte bir beis gÃ¶rmÃ¼yor.
TÃ¼rk bakanlarÄ±nÂ Hollandaâ€™da vatandaÅŸlarÄ±yla buluÅŸmasÄ±nÄ± hukuksuz gerekÃ§elerle engelleyen Hollanda makamlarÄ±nÄ±n, 15 Mart'ta Ã¼lkelerinde yapÄ±lacak seÃ§im Ã¶ncesindeÂ Londraâ€™da milletvekillerinin de katÄ±lÄ±mÄ±yla genel seÃ§im toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenlediÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun uÃ§aÄŸÄ±na iniÅŸ izni vermeyen, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya'yÄ± aracÄ±nda rehin tutarak TÃ¼rkiye'nin Rotterdam'daki konsolosluk binasÄ±na girmesini engelleyen Hollanda makamlarÄ±, 16 Ocak'ta Hollandaâ€™nÄ±n Londra BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸiâ€™ne ait rezidansÄ±nda milletvekillerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla halka aÃ§Ä±k seÃ§im bilgilendirme toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.
TÃ¼rk bakanlarÄ±n, Hollandaâ€™da yaÅŸayan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±yla buluÅŸmasÄ± Ã¶nÃ¼nde uluslararasÄ± diplomatik teamÃ¼lleri ayaklar altÄ±na alarak tÃ¼rlÃ¼ engel Ã§Ä±karan, protesto hakkÄ±nÄ± kullanan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na karÅŸÄ± orantÄ±sÄ±z ÅŸiddet uygulayan Hollandaâ€™nÄ±n Londraâ€™da dÃ¼zenlenen seÃ§im etkinliÄŸine Ä°ÅŸÃ§i Partili (PvdA) Vekil Michiel Servaes, HalkÄ±n Ã–zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Demokrasi Partisi (VVD) Vekili Han ten Broeke, Demokratlar 66 Partisi (D66) Ã¼yesi Wouter Koolmees katÄ±ldÄ±.
Somali'nin baÅŸkenti MogadiÅŸu'nun doÄŸusundaki bir askeri eÄŸitim merkezinin yakÄ±nÄ±nda bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 4 kiÅŸi yaralandÄ±
Tayland'da gÃ¶sterilen, Burma saray entrikalarÄ±nÄ± konu aldÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len tarihi dizi, MyanmarlÄ±larÄ± kÄ±zdÄ±rdÄ±.
Ä°sviÃ§re'nin aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± yayÄ±nlarÄ±yla bilinen Blick gazetesi, manÅŸetten TÃ¼rkÃ§e ifadelerle TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ± 16 Nisan'daki referandumda "HayÄ±r" oyu vermeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±
Ã‡in, Almanya'dan Ã¼zerinde "Bir kÃ¶peÄŸi kurtarÄ±n, bir Ã‡inli yiyin" yazÄ±lÄ± tiÅŸÃ¶rtlerin satÄ±ÅŸÄ±nÄ± durdurmasÄ±nÄ± ve Ã¼retici firmanÄ±n kendilerinden Ã¶zÃ¼r dilemesini istedi
Japonya'yÄ± 46 yÄ±l aradan sonra ziyaret eden ilk Suudi Arabistan kralÄ± olan Selman, Japonya BaÅŸbakanÄ± Åžinzo Abe ve Ä°mparator Akihito ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.
TÃ¼rk bakanlarÄ±n etkinliklerini iptal eden Hollanda, hayÄ±r kampanyalarÄ±na ses Ã§Ä±karmadÄ±
TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n referanduma iliÅŸkin olarak bilgilendirilmelerini hukuk dÄ±ÅŸÄ± yollarla engellemeye Ã§alÄ±ÅŸan Hollanda, kendi Ã¼lkelerindeki seÃ§im Ã¶ncesinde Londra'da halkla seÃ§im buluÅŸmasÄ± dÃ¼zenlemekte herhangi bir sakÄ±nca gÃ¶rmedi
Hollandaâ€™nÄ±n, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya'ya yÃ¶nelik skandal tavrÄ± ile Hollanda polisinin TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddeti Londraâ€™da protesto edildi
Fransaâ€™da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ ve merkez saÄŸ, TÃ¼rk siyasetÃ§ilerin anayasa referandumu ile ilgili kampanya yapmasÄ±na izin verdiÄŸi iÃ§in iktidarÄ± suÃ§ladÄ±
Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ayrault, bazÄ± AB Ã¼lkeleri ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda yaÅŸanan gerginliÄŸin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Ä°srail mahkemesi, 12 Åžubat'tan beri gÃ¶zaltÄ±nda tutulan TÄ°KA Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Filistin uyruklu Muhammed Murteca'nÄ±n gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resini perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ne kadar uzattÄ±
Hollanda'da dÃ¼n yaÅŸanan diplomatik skandallar, Avrupa basÄ±nÄ±nda da ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±kla karÅŸÄ±landÄ±
Hollanda'nÄ±n Ä±rkÃ§Ä± lideri Wilders, gece boyunca attÄ±ÄŸÄ± tahrik edici tweetlerle hÃ¼kÃ¼metin ve yerel yetkililerin skandal kararlarÄ±nda belirleyici kiÅŸi oldu
Fas gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin Ã¼lkenin gÃ¼ney sÄ±nÄ±rÄ±nda durdurduÄŸu iki kamyonda 7,5 ton uyuÅŸturucu madde ele geÃ§irdiÄŸi bildirildi.
SilahlÄ± kiÅŸilerce dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da bir polis Ã¶ldÃ¼, 2 saldÄ±rgan etkisiz hale getirildi
Filistinli gÃ¼l yetiÅŸtiricileri bÃ¶lgedeki kÄ±sÄ±tlÄ± imkanlara raÄŸmen Ä°srailli Ã¼reticilerle rekabet etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor