GÃ¼ncelleme: 10:02, 13 Mart 2017 Pazartesi

Hollanda'nÄ±n skandal tavrÄ±na Londra'da protesto

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hollandaâ€™nÄ±n, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya'ya yÃ¶nelik skandal tavrÄ± ile Hollanda polisinin TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddetiÂ Londraâ€™da protesto edildi.

Ä°ngiltereÂ TÃ¼rk Ã–ÄŸrenci BirliÄŸi (TUSU) tarafÄ±ndan Hollandaâ€™nÄ±n Londra BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã¶nÃ¼nde dÃ¼zenlenen gÃ¶steride, bu Ã¼lkenin TÃ¼rk bakanlara yÃ¶nelik tavrÄ± ile dÃ¼n TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na Hollanda polisinin uyguladÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddet kÄ±nandÄ±.

"IrkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa hayÄ±r", "TÃ¼rklerden bedava demokrasi dersi", "Neo nazizm Avrupa BirliÄŸi'nin sonunu getirecek" ve "Srebrenitsaâ€™da ne yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz" yazÄ±lÄ± dÃ¶vizler taÅŸÄ±yan gÃ¶stericiler, bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik Ã¶nÃ¼nde Ä°stiklal MarÅŸÄ± okudu.

TUSU BaÅŸkanÄ± HÃ¼seyin Duran, burada yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Avrupaâ€™nÄ±n toplantÄ± ve gÃ¶steri yapma Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, PKK'lÄ±lara AB Genel Merkezi'nin bahÃ§esinde ve Avrupa Parlamentosu'nun koridorlarÄ±nda etkinlik dÃ¼zenletecek kadar kÃ¶tÃ¼ye kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na suni gerekÃ§elerle yasak getirdiÄŸini sÃ¶yledi.

Duran, "DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu â€˜kamu dÃ¼zenine tehditâ€™ oluÅŸturacaÄŸÄ± gibi akÄ±l ve ahlak sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± zorlayan suni gerekÃ§elerle Hollandaâ€™ya alÄ±nmamÄ±ÅŸ ve en doÄŸal hakkÄ± olan soydaÅŸlarÄ±mÄ±zla buluÅŸmasÄ±na engel olunmuÅŸtur. Bu durumu barÄ±ÅŸÃ§Ä±l bir ÅŸekilde protesto eden soydaÅŸlarÄ±mÄ±za ÅŸiddet uygulanmÄ±ÅŸtÄ±r ve uygulanmaktadÄ±r. Her zaman demokrat maskesiyle dolaÅŸan Hollandaâ€™nÄ±n bu maskesi bÃ¶ylece yÄ±rtÄ±lmÄ±ÅŸ ve altÄ±ndaki gerÃ§ek antidemokratik yÃ¼zÃ¼ ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r." diye konuÅŸtu.