Hollanda'dan tÃ¼m 'hayÄ±r kampanyalarÄ±na' izin!

TÃ¼rk bakanlarÄ± engelleyen Hollanda, eski AK Parti Milletvekili AbdÃ¼llatif Åžener, TÃ¼rkiye Barolar BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Metin FeyzioÄŸlu ve yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± tespit edilerek hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan HDP Van Milletvekili TuÄŸba Hezer Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n Ã¼lkede "hayÄ±r" kampanyasÄ± yÃ¼rÃ¼tmesine izin verdi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ iznin iptal eden ve Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya'yÄ± da sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± eden Hollanda, "hayÄ±r" kampanyalarÄ±nda farklÄ± bir tutum takÄ±nÄ±yor.
Eski milletvekili Åžener, 3,4 ve 5 Mart tarihlerinde Hollanda'nÄ±n deÄŸiÅŸik kentlerinde "neden referandumda hayÄ±r oyu verilmesi gerektiÄŸini" anlattÄ±ÄŸÄ± konferanslar verdi. Bunlardan biri de, 5 Mart pazar gÃ¼nÃ¼ saat 15.00'te TÃ¼rk bakanlarÄ±n etkinliklerinin iptal edildiÄŸi Rotterdam'daki bir otelde gerÃ§ekleÅŸtirildi.
Åžener'e Hollanda medyasÄ± da yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi. YÃ¼ksel tirajlÄ± Algemeen Dagblad gazetesi, etkinliÄŸi iki tam sayfayla oyucularÄ±na aktardÄ±, kamu yayÄ±n kuruluÅŸu NOS TV de Åžener'in kampanyasÄ±na haberlerinde yer verdi.
TÃ¼rkiye Barolar BirliÄŸi baÅŸkanÄ± Metin FeyzioÄŸlu da 18 Åžubat cumartesi gÃ¼nÃ¼ saat 19.00'da aynÄ± otelde, yine hayÄ±r kampanyasÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼. Hollanda Ä°ÅŸÃ§i Partisi (PVDA) milletvekili Keklik YÃ¼cel'in eÅŸlik ettiÄŸi FeyzioÄŸlu, kendisini dinleyenlerden "hayÄ±r" oyu kullanmasÄ±nÄ± istedi.
GÃ¼nlerdir baÅŸka bir Ã¼lkenin referandumu iÃ§in Hollanda'da kampanya yapÄ±lmasÄ±nÄ± doÄŸru bulmadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve PVDA lideri Lodewijk Asscher ise YÃ¼cel'in "hayÄ±r" kampanyasÄ±na katÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kmadÄ±. Hollanda medyasÄ± yine FeyzioÄŸlu'nun etkinliÄŸini yakÄ±ndan takip edip haberleÅŸtirdi.
Hollanda'nÄ±n hayÄ±r kampanyasÄ± yÃ¼rÃ¼tmesine izin verdiÄŸi diÄŸer bir isim de yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmalarda ifade vermeye gitmediÄŸi iÃ§in hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen HDP Van Milletvekili TuÄŸba Hezer Ã–ztÃ¼rk oldu. Ã–ztÃ¼rk, Avrupa'daki terÃ¶r yandaÅŸlarÄ±nÄ±n kurduÄŸu "Avrupa HayÄ±r Platformunun" etkinliÄŸi kapsamÄ±nda 4 Mart'ta sahneye Ã§Ä±ktÄ±.
Hollanda hÃ¼kÃ¼meti, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya'nÄ±n TÃ¼rk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacÄ±yla geÃ§en hafta sonu yapacaÄŸÄ± ziyaretleri engellemiÅŸti. Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte, sosyal medya Ã¼zerinden, "BaÅŸka Ã¼lkelerin siyasilerinin gelip bizim Ã¼lkemizde siyaset yapmasÄ±na izin veremeyiz." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.Â
Somali'nin baÅŸkenti MogadiÅŸu'nun doÄŸusundaki bir askeri eÄŸitim merkezinin yakÄ±nÄ±nda bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 4 kiÅŸi yaralandÄ±
Tayland'da gÃ¶sterilen, Burma saray entrikalarÄ±nÄ± konu aldÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len tarihi dizi, MyanmarlÄ±larÄ± kÄ±zdÄ±rdÄ±.
Ä°sviÃ§re'nin aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± yayÄ±nlarÄ±yla bilinen Blick gazetesi, manÅŸetten TÃ¼rkÃ§e ifadelerle TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ± 16 Nisan'daki referandumda "HayÄ±r" oyu vermeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±
Ã‡in, Almanya'dan Ã¼zerinde "Bir kÃ¶peÄŸi kurtarÄ±n, bir Ã‡inli yiyin" yazÄ±lÄ± tiÅŸÃ¶rtlerin satÄ±ÅŸÄ±nÄ± durdurmasÄ±nÄ± ve Ã¼retici firmanÄ±n kendilerinden Ã¶zÃ¼r dilemesini istedi
Japonya'yÄ± 46 yÄ±l aradan sonra ziyaret eden ilk Suudi Arabistan kralÄ± olan Selman, Japonya BaÅŸbakanÄ± Åžinzo Abe ve Ä°mparator Akihito ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.
TÃ¼rk bakanlarÄ±n etkinliklerini iptal eden Hollanda, hayÄ±r kampanyalarÄ±na ses Ã§Ä±karmadÄ±
TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n referanduma iliÅŸkin olarak bilgilendirilmelerini hukuk dÄ±ÅŸÄ± yollarla engellemeye Ã§alÄ±ÅŸan Hollanda, kendi Ã¼lkelerindeki seÃ§im Ã¶ncesinde Londra'da halkla seÃ§im buluÅŸmasÄ± dÃ¼zenlemekte herhangi bir sakÄ±nca gÃ¶rmedi
Hollandaâ€™nÄ±n, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya'ya yÃ¶nelik skandal tavrÄ± ile Hollanda polisinin TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddeti Londraâ€™da protesto edildi
Fransaâ€™da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ ve merkez saÄŸ, TÃ¼rk siyasetÃ§ilerin anayasa referandumu ile ilgili kampanya yapmasÄ±na izin verdiÄŸi iÃ§in iktidarÄ± suÃ§ladÄ±
Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ayrault, bazÄ± AB Ã¼lkeleri ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda yaÅŸanan gerginliÄŸin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Ä°srail mahkemesi, 12 Åžubat'tan beri gÃ¶zaltÄ±nda tutulan TÄ°KA Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Filistin uyruklu Muhammed Murteca'nÄ±n gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resini perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ne kadar uzattÄ±
Hollanda'da dÃ¼n yaÅŸanan diplomatik skandallar, Avrupa basÄ±nÄ±nda da ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±kla karÅŸÄ±landÄ±
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