10:22, 13 Mart 2017 Pazartesi

Hollanda'dan tÃ¼m 'hayÄ±r kampanyalarÄ±na' izin!

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk bakanlarÄ± engelleyen Hollanda, eski AK Parti Milletvekili AbdÃ¼llatif Åžener, TÃ¼rkiye Barolar BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Metin FeyzioÄŸlu ve yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± tespit edilerek hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan HDP Van Milletvekili TuÄŸba Hezer Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n Ã¼lkede "hayÄ±r" kampanyasÄ± yÃ¼rÃ¼tmesine izin verdi.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ iznin iptal eden ve Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya'yÄ± da sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± eden Hollanda, "hayÄ±r" kampanyalarÄ±nda farklÄ± bir tutum takÄ±nÄ±yor.

ÅžENER, 3 KENTTE KONUÅžTU

Eski milletvekili Åžener, 3,4 ve 5 Mart tarihlerinde Hollanda'nÄ±n deÄŸiÅŸik kentlerinde "neden referandumda hayÄ±r oyu verilmesi gerektiÄŸini" anlattÄ±ÄŸÄ± konferanslar verdi. Bunlardan biri de, 5 Mart pazar gÃ¼nÃ¼ saat 15.00'te TÃ¼rk bakanlarÄ±n etkinliklerinin iptal edildiÄŸi Rotterdam'daki bir otelde gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Åžener'e Hollanda medyasÄ± da yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi. YÃ¼ksel tirajlÄ± Algemeen Dagblad gazetesi, etkinliÄŸi iki tam sayfayla oyucularÄ±na aktardÄ±, kamu yayÄ±n kuruluÅŸu NOS TV de Åžener'in kampanyasÄ±na haberlerinde yer verdi.

FEYZÄ°OÄžLU'NA HOLLANDALI TÃœRK MÄ°LLETVEKÄ°LÄ° EÅžLÄ°K ETTÄ°

TÃ¼rkiye Barolar BirliÄŸi baÅŸkanÄ± Metin FeyzioÄŸlu da 18 Åžubat cumartesi gÃ¼nÃ¼ saat 19.00'da aynÄ± otelde, yine hayÄ±r kampanyasÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼. Hollanda Ä°ÅŸÃ§i Partisi (PVDA) milletvekili Keklik YÃ¼cel'in eÅŸlik ettiÄŸi FeyzioÄŸlu, kendisini dinleyenlerden "hayÄ±r" oyu kullanmasÄ±nÄ± istedi.

GÃ¼nlerdir baÅŸka bir Ã¼lkenin referandumu iÃ§in Hollanda'da kampanya yapÄ±lmasÄ±nÄ± doÄŸru bulmadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve PVDA lideri Lodewijk Asscher ise YÃ¼cel'in "hayÄ±r" kampanyasÄ±na katÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kmadÄ±. Hollanda medyasÄ± yine FeyzioÄŸlu'nun etkinliÄŸini yakÄ±ndan takip edip haberleÅŸtirdi.

KAÃ‡AK HDP'LÄ° "HAYIR" ETKÄ°NLÄ°ÄžÄ°NDE KONUÅžTU

Hollanda'nÄ±n hayÄ±r kampanyasÄ± yÃ¼rÃ¼tmesine izin verdiÄŸi diÄŸer bir isim de yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmalarda ifade vermeye gitmediÄŸi iÃ§in hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen HDP Van Milletvekili TuÄŸba Hezer Ã–ztÃ¼rk oldu. Ã–ztÃ¼rk, Avrupa'daki terÃ¶r yandaÅŸlarÄ±nÄ±n kurduÄŸu "Avrupa HayÄ±r Platformunun" etkinliÄŸi kapsamÄ±nda 4 Mart'ta sahneye Ã§Ä±ktÄ±.

"SÄ°YASÄ°LERE Ä°ZÄ°N VEREMEYÄ°Z" DEMÄ°ÅžTÄ°

Hollanda hÃ¼kÃ¼meti, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya'nÄ±n TÃ¼rk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacÄ±yla geÃ§en hafta sonu yapacaÄŸÄ± ziyaretleri engellemiÅŸti. Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte, sosyal medya Ã¼zerinden, "BaÅŸka Ã¼lkelerin siyasilerinin gelip bizim Ã¼lkemizde siyaset yapmasÄ±na izin veremeyiz." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.Â