Onur Ã–zbizerdik bir kez daha tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°stanbul Ulus'taki bir gece kulÃ¼bÃ¼ne tabancaylaÂ ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ±Â iddiasÄ±yla mahkemeye sevk edilenÂ Onur Ã–zbizerdik'in tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
GÃ¶zaltÄ±nda tutulduÄŸu Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince Ã‡aÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'na getirilen Ã–zbizerdik,Â soruÅŸturmaÂ savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. SavcÄ±nÄ±n ifadesini aldÄ±ÄŸÄ± Ã–zbizerdik, tutuklanmasÄ± talebiyle nÃ¶betÃ§i Ä°stanbul Sulh Ceza HakimliÄŸine sevk edildi.
NÃ¶betÃ§i hakimlik, sorguladÄ±ÄŸÄ± ÅŸÃ¼pheli Ã–zbizerdik'in, "ruhsatsÄ±z silah bulundurmak" ve "korku, kaygÄ± ve panik yaratabilecek tarzda silahla ateÅŸ etmek" suÃ§larÄ±ndan tutuklanmasÄ±na hÃ¼kmetti.
Ulus'ta Ã¶nceki gÃ¼n bir eÄŸlence mekanÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde gÃ¶revli vale ile tartÄ±ÅŸan bir kiÅŸinin, silahla ateÅŸ aÃ§tÄ±ktan sonra olay yerinden uzaklaÅŸmasÄ± Ã¼zerine polis ekiplerince Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Polis ekipleri, herhangi bir yaralanmanÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± olay sÄ±rasÄ±nda silahla eÄŸlence mekanÄ±na ateÅŸ aÃ§arak kaÃ§an ÅŸÃ¼phelinin, Alaattin Ã‡akÄ±cÄ±'nÄ±n Ã¼vey oÄŸlu Onur Ã–zbizerdik olduÄŸunu tespit etmiÅŸti.
Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele ve AsayiÅŸ Åžube mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerine baÄŸlÄ± ekipler, Ã–zbizerdik'i dÃ¼zenlenen operasyonla gÃ¶zaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±.
Ã–zbizerdik daha Ã¶nce de benzer suÃ§lardan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemelerce tutuklanmÄ±ÅŸ, bir sÃ¼re sonra tahliye edilmiÅŸti. Ã–zbizerdik hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan kimi davalar da devam ediyor.
Alman HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Steffen Seibert, Alman hÃ¼kÃ¼metinin, TÃ¼rk politikacÄ±larÄ±n Almanya'da toplantÄ± yapmalarÄ±na genel olarak bir yasak koymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Hollanda'da mevcut liberal sosyal demokrat koalisyon hÃ¼kÃ¼metinin retorik ve politikalarÄ± ile Wilders arasÄ±nda hiÃ§bir fark yok" dedi
Ulus'ta bir gece kulÃ¼bÃ¼ne silahla ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla mahkemeye sevk edilen Ã–zbizerdik, yeniden tutuklandÄ±
Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±ndaki bazÄ± ilÃ§elere 16 Mart PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ planlÄ± bakÄ±m ve iyileÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmalarÄ± kapsamÄ±nda elektrik verilemeyecek
DÄ±ÅŸiÌ‡ÅŸleriÌ‡ BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BÃ¼yÃ¼kelÃ§iÌ‡ MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, Ä°sviÃ§re'deki Blick gazetesindeki referandum haberine iliÅŸkin, "Haberi gÃ¼Ã§lÃ¼ bir biÃ§imde kÄ±nÄ±yoruz. Ä°thamlarÄ± ve iddialarÄ± kabul etmemiz sÃ¶z konusu deÄŸildir" ifadesini kullandÄ±
AK Parti Grup BaÅŸkanvekili ElitaÅŸ, "Hollanda'nÄ±n Ã¶zÃ¼r dilemesi gerekir. Aksi halde bu sÃ¼reÃ§ iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkileri donma noktasÄ±na doÄŸru gÃ¶tÃ¼recektir." dedi
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3 eski Roketsan Ã§alÄ±ÅŸanÄ± tutuklandÄ±
Ä°zmir'in Ã‡eÅŸme ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda ABD bayraklÄ± lÃ¼ks yatla yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Ä°talya'ya gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 83 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce, Ä°stanbul'da yarÄ±n kuvvetli saÄŸanak beklendiÄŸi bildirildi
Hatay'da, FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda hakkÄ±nda silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma suÃ§undan dava aÃ§Ä±lan eski icra mÃ¼dÃ¼rÃ¼ 4 yÄ±l 2 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
Ä°ngiltere'nin Ã¶nde gelen gazetelerinden The Times, Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte'yi TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik tavrÄ±ndan dolayÄ± eleÅŸtirdi
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, Hollanda'nÄ±n skandal tavrÄ±na iliÅŸkin, "Hollanda'da yaÅŸayan soydaÅŸlarÄ±mÄ±za, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za sesleniyorum, TÃ¼rkiye-Hollanda iliÅŸkilerini gerenleri sandÄ±kta unutmayÄ±n." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
TEM otoyolunun Gerede ve Cankurtaran mevkisinde etkili olan yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, ulaÅŸÄ±mÄ± olumsuz etkiledi
Bitlis ValiliÄŸi: "Nevruzun 21 Mart'tan baÅŸka bir tarihte kutlanmasÄ±na, bu amaÃ§la yapÄ±lacak her tÃ¼rlÃ¼ yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ, basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±, miting, Ã§adÄ±r kurma, stant aÃ§ma ve benzeri tÃ¼rdeki tÃ¼m etkinliklere mÃ¼saade edilmeyecektir" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Bakan Ã‡elik Hollanda ile yaÅŸanan diplomatik krizile ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulunarak, AB'ye sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± anlaÅŸmasÄ± konusunda rest Ã§ekti.