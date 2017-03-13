GÃ¼ncelleme: 20:04, 13 Mart 2017 Pazartesi

Onur Ã–zbizerdik bir kez daha tutuklandÄ±





Ulus'ta bir gece kulÃ¼bÃ¼ne silahla ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla mahkemeye sevk edilen Ã–zbizerdik, yeniden tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul Ulus'taki bir gece kulÃ¼bÃ¼ne tabancaylaÂ ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ±Â iddiasÄ±yla mahkemeye sevk edilenÂ Onur Ã–zbizerdik'in tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. GÃ¶zaltÄ±nda tutulduÄŸu Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince Ã‡aÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'na getirilen Ã–zbizerdik,Â soruÅŸturmaÂ savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. SavcÄ±nÄ±n ifadesini aldÄ±ÄŸÄ± Ã–zbizerdik, tutuklanmasÄ± talebiyle nÃ¶betÃ§i Ä°stanbul Sulh Ceza HakimliÄŸine sevk edildi. NÃ¶betÃ§i hakimlik, sorguladÄ±ÄŸÄ± ÅŸÃ¼pheli Ã–zbizerdik'in, "ruhsatsÄ±z silah bulundurmak" ve "korku, kaygÄ± ve panik yaratabilecek tarzda silahla ateÅŸ etmek" suÃ§larÄ±ndan tutuklanmasÄ±na hÃ¼kmetti. DAHA Ã–NCE DE TUTUKLANMIÅžTI Ulus'ta Ã¶nceki gÃ¼n bir eÄŸlence mekanÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde gÃ¶revli vale ile tartÄ±ÅŸan bir kiÅŸinin, silahla ateÅŸ aÃ§tÄ±ktan sonra olay yerinden uzaklaÅŸmasÄ± Ã¼zerine polis ekiplerince Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Polis ekipleri, herhangi bir yaralanmanÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± olay sÄ±rasÄ±nda silahla eÄŸlence mekanÄ±na ateÅŸ aÃ§arak kaÃ§an ÅŸÃ¼phelinin, Alaattin Ã‡akÄ±cÄ±'nÄ±n Ã¼vey oÄŸlu Onur Ã–zbizerdik olduÄŸunu tespit etmiÅŸti. Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele ve AsayiÅŸ Åžube mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerine baÄŸlÄ± ekipler, Ã–zbizerdik'i dÃ¼zenlenen operasyonla gÃ¶zaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±. Ã–zbizerdik daha Ã¶nce de benzer suÃ§lardan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemelerce tutuklanmÄ±ÅŸ, bir sÃ¼re sonra tahliye edilmiÅŸti. Ã–zbizerdik hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan kimi davalar da devam ediyor.

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