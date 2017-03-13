10:30, 13 Mart 2017 Pazartesi

Onur Ã–zbizerdik gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±





Ulus'ta bir eÄŸlence mekanÄ±na silahla ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla aranan Ã–zbizerdik yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul'da bir eÄŸlence mekanÄ±na tabancayla ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla aranan Onur Ã–zbizerdik yakalandÄ±. Ulus'ta Ã¶nceki gÃ¼n bir eÄŸlence mekanÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde gÃ¶revli vale ile tartÄ±ÅŸan bir kiÅŸinin, silahla ateÅŸ aÃ§tÄ±ktan sonra olay yerinden uzaklaÅŸmasÄ± Ã¼zerine polis ekiplerince Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Polis ekipleri, herhangi bir yaralanmanÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± olay sÄ±rasÄ±nda silahla eÄŸlence mekanÄ±na ateÅŸ aÃ§arak kaÃ§an ÅŸÃ¼phelinin, Alaattin Ã‡akÄ±cÄ±'nÄ±n Ã¼vey oÄŸlu Onur Ã–zbizerdik olduÄŸunu tespit etti. Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele ve AsayiÅŸ Åžube mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerine baÄŸlÄ± ekipler, Ã–zbizerdik'i dÃ¼zenlenen operasyonla gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n Gayrettepe yerleÅŸkesinde gÃ¶zaltÄ±nda tutulan Ã–zbizerdik'in iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.