10:35, 13 Mart 2017 Pazartesi

Ä°stanbul'da kaÃ§ak mermi Ã¼reten iÅŸ yerine operasyon





Zeytinburnu'ndaki vida imalathanesinde, mermi imalatÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Zeytinburnu'nda, yaklaÅŸÄ±k 98 bin mermi ve 114 bin boÅŸ kovan ele geÃ§irilen operasyonda yakalanan ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±. Ä°stanbul Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, izinsiz mermi ve kapsÃ¼l Ã¼retimi yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilen B.K'yÄ± takibe aldÄ±. Ä°stihbarat Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ve fiziki takibin ardÄ±ndan B.K'nÄ±n Zeytinburnu KabataÅŸ Sanayi Sitesi'ndeki vida imalathanesine operasyon dÃ¼zenlendi. JandarmanÄ±n iÅŸ yerinde yaptÄ±ÄŸÄ± aramada, 104 bin 515 adet 9 mm Ã§apÄ±nda kapsÃ¼lsÃ¼z boÅŸ kovan, 97 bin 458 adet 9 mm Ã§apÄ±nda tabanca mermisi, 411 adet 9 mm Ã§apÄ±nda Ã§eÅŸitli ibareler yazÄ±lÄ± dolu tabanca mermisi, 9 bin 778 adet 7.65 mm Ã§apÄ±nda boÅŸ kovan, 4 kuru sÄ±kÄ± tabanca, 4 kuru sÄ±kÄ± tabanca ÅŸarjÃ¶rÃ¼, 34 bin 80 tabanca mermisi kapsÃ¼lÃ¼, 170 kapsÃ¼l iÄŸnesi, uzun namlulu silahta kullanÄ±lan 6 boÅŸ kovan, 15 kilogram barut, boÅŸ kovan ÅŸekillendirme kalÄ±bÄ±, kanal aÃ§ma dip tabla kanal bÄ±Ã§aÄŸÄ± ile 1 dolarlÄ±k banknot ele geÃ§irildi. Jandarma tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen B.K. tutuklandÄ±. Â

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