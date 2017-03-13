DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
12:11, 13 Mart 2017 Pazartesi
GÃ¼ncel
10:47, 13 Mart 2017 Pazartesi

  • PaylaÅŸ
Cari aÃ§Ä±k Ocak'ta beklentilerin altÄ±nda arttÄ±
Cari aÃ§Ä±k Ocak'ta beklentilerin altÄ±nda arttÄ±

TÃ¼rkiye'nin cari aÃ§Ä±ÄŸÄ± Ocak'ta 2.76 milyar dolar oldu. AA Finans Cari Ä°ÅŸlemler AÃ§Ä±ÄŸÄ± Beklenti Anketi"ne gÃ¶re, ekonomistler ocak ayÄ± cari iÅŸlemler aÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ±n 2,8 milyar dolar dÃ¼zeyinde gerÃ§ekleÅŸeceÄŸi tahmininde bulunmuÅŸtu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye'nin cari iÅŸlemler hesabÄ±, ocak ayÄ±nda 2 milyar 762 milyon dolar aÃ§Ä±k verdi.Â 

TÃ¼rkiye CumhuriyetÂ Merkez BankasÄ±Â (TCMB), Ocak 2017 dÃ¶nemine iliÅŸkin Ã¶demeler dengesi verilerini aÃ§Ä±kladÄ±.

Cari iÅŸlemler aÃ§Ä±ÄŸÄ±, ocak ayÄ±nda bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re 561 milyon dolar artarak 2 milyar 762 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti. Bunun sonucunda, oniki aylÄ±k cari iÅŸlemler aÃ§Ä±ÄŸÄ± 33 milyar 163 milyon dolar oldu.

HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN



Ä°lgili Konular cari aÃ§Ä±k
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencilerinin '15 Temmuz' davasÄ± baÅŸladÄ±
Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencilerinin '15 Temmuz' davasÄ± baÅŸladÄ±

15 Temmuz darbe giriÅŸimine takviye amacÄ±yla gÃ¶revlendirilen ve aralarÄ±nda 70 Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisi, bunlardan sorumlu 3 komutan ile ÅŸofÃ¶r olarak gÃ¶rev yapan 2 erin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±.
Hollanda'ya ikinci nota
Hollanda'ya ikinci nota

TÃ¼rkiye, Hollanda'ya iki nota verdi.
NÃ¼kleer enerjide FransÄ±z-TÃ¼rk iÅŸ birliÄŸi
NÃ¼kleer enerjide FransÄ±z-TÃ¼rk iÅŸ birliÄŸi

TÃ¼rkiye'de nÃ¼kleer santral saha mÃ¼hendisliÄŸi yapan ilk TÃ¼rk ÅŸirketi Envy'nin yÃ¼zde 51 hissesi FransÄ±z Assystem tarafÄ±ndan satÄ±n alÄ±ndÄ±
Cari aÃ§Ä±k Ocak'ta beklentilerin altÄ±nda arttÄ±
Cari aÃ§Ä±k Ocak'ta beklentilerin altÄ±nda arttÄ±

TÃ¼rkiye'nin cari aÃ§Ä±ÄŸÄ± Ocak'ta 2.76 milyar dolar oldu. AA Finans Cari Ä°ÅŸlemler AÃ§Ä±ÄŸÄ± Beklenti Anketi"ne gÃ¶re, ekonomistler ocak ayÄ± cari iÅŸlemler aÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ±n 2,8 milyar dolar dÃ¼zeyinde gerÃ§ekleÅŸeceÄŸi tahmininde bulunmuÅŸtu.
Ä°stanbul'da kaÃ§ak mermi Ã¼reten iÅŸ yerine operasyon
Ä°stanbul'da kaÃ§ak mermi Ã¼reten iÅŸ yerine operasyon

Zeytinburnu'ndaki vida imalathanesinde, mermi imalatÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±
Onur Ã–zbizerdik gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Onur Ã–zbizerdik gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ulus'ta bir eÄŸlence mekanÄ±na silahla ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla aranan Ã–zbizerdik yakalandÄ±
DiyarbakÄ±r'da 7 bini aÅŸkÄ±n personelli PKK operasyonu sÃ¼rÃ¼yor
DiyarbakÄ±r'da 7 bini aÅŸkÄ±n personelli PKK operasyonu sÃ¼rÃ¼yor

Lice ilÃ§esinde PKK'lÄ± yÃ¶nelik 7 bini aÅŸkÄ±n personelin katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼zenlenen operasyonda bir terÃ¶rist ile onlara yardÄ±m ve yataklÄ±k eden 2 kiÅŸi yakalandÄ±
Meteoroloji'den DoÄŸu Anadolu'ya saÄŸanak uyarÄ±sÄ±
Meteoroloji'den DoÄŸu Anadolu'ya saÄŸanak uyarÄ±sÄ±

Malatya, AdÄ±yaman, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli ve BingÃ¶l'de saÄŸanak bekleniyor
Åžehitler Abidesi'nde 'asÄ±rlÄ±k Ã¼niformalarla' duygulandÄ±ran provalar
Åžehitler Abidesi'nde 'asÄ±rlÄ±k Ã¼niformalarla' duygulandÄ±ran provalar

Ã‡anakkale Deniz Zaferi'nin 102. yÄ±lÄ± tÃ¶renlerinde, savaÅŸ dÃ¶nemine ait askeri Ã¼niformalarÄ± giyerek Åžehitler Abidesi Ã§evresinde ''saygÄ± nÃ¶beti" tutacak askerler, ilgi odaÄŸÄ± oldu
AB BakanÄ± Ã‡elik'ten Avrupa'ya 'faÅŸizm' uyarÄ±sÄ±
AB BakanÄ± Ã‡elik'ten Avrupa'ya 'faÅŸizm' uyarÄ±sÄ±

AB BakanÄ± Ã‡elik, "Avrupa'daki tÃ¼m demokratlarÄ±n ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kÃ§Ã¼lerin bu faÅŸizm dalgasÄ±na karÅŸÄ± tedbir almasÄ± gerekir" dedi
BozdaÄŸ'dan Alman devlet televizyonu ARD'ye eleÅŸtiri
BozdaÄŸ'dan Alman devlet televizyonu ARD'ye eleÅŸtiri

Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, Almanya resmi devlet televizyonu ARD'nin TÃ¼rkÃ§e "hayÄ±r" propaganda yapmasÄ±nÄ± eleÅŸtirerek, "Sana ne? Biz bunun kararÄ±nÄ± vereceÄŸiz, Almanlar bunun kararÄ±nÄ± vermeyecek" dedi.
Akif 100 yÄ±l Ã¶nce BatÄ±'yÄ± dile getirmiÅŸti'
'Akif, 100 yÄ±l Ã¶nce BatÄ±'yÄ± dile getirmiÅŸti'

Prof. Dr. ArÄ±can, "AslÄ±nda Mehmet Akif, 'Tek diÅŸi kalmÄ±ÅŸ canavar' olarak nitelendirdiÄŸi BatÄ±'yÄ±, bu milletin hiÃ§ korkmadan kale almamasÄ± gerektiÄŸini yaklaÅŸÄ±k 100 yÄ±l Ã¶nce dile getirmiÅŸti" dedi
KaramollaoÄŸlu'ndan Hollanda'ya tepki
KaramollaoÄŸlu'ndan Hollanda'ya tepki

Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu, "Hollanda hÃ¼kÃ¼metini bu hatalÄ± tavÄ±rdan bir an evvel dÃ¶nmeye ve bu hatasÄ±nÄ± telafi edecek adÄ±mlarÄ± atmaya davet ediyorum" dedi.
ErdoÄŸan'dan Hollanda'ya yaptÄ±rÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
ErdoÄŸan'dan Hollanda'ya yaptÄ±rÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Avrupa BirliÄŸi organlarÄ±nÄ± ve demokrasiyi, insan haklarÄ±nÄ±, hukuk devletini koruma misyonuyla Ã§alÄ±ÅŸan tÃ¼m uluslararasÄ± kuruluÅŸlarÄ±, Hollanda'ya yaptÄ±rÄ±m uygulamaya davet ediyorum" dedi
Ã‡avuÅŸoÄŸlu Ã–zÃ¼r dilesen de dilemesen de hesabÄ±nÄ± soracaÄŸÄ±z
Ã‡avuÅŸoÄŸlu: Ã–zÃ¼r dilesen de dilemesen de hesabÄ±nÄ± soracaÄŸÄ±z

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Hollanda'daki diplomatik skandalÄ±na iliÅŸkin "Biz bunun hesabÄ±nÄ± soracaÄŸÄ±z. Ã–zÃ¼r dilesen de dilemesen de biz bunun hesabÄ±nÄ± soracaÄŸÄ±z" dedi
Darbeye karÅŸÄ± mÃ¼cadele ettim' yalanÄ± tutmadÄ±
'Darbeye karÅŸÄ± mÃ¼cadele ettim' yalanÄ± tutmadÄ±

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine karÅŸÄ± mÃ¼cadele ettiÄŸini ileri sÃ¼ren Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± 2. BaÅŸkan Koruma MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde gÃ¶revli eski Astsubay BingÃ¼l, 15 Temmuz gecesi elleri ve gÃ¶zleri baÄŸlÄ± bir askeri gÃ¶tÃ¼rÃ¼rken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

Haberler

Cari aÃ§Ä±k azaldÄ±
Cari aÃ§Ä±k azaldÄ±

Cari aÃ§Ä±k beklentilerin altÄ±nda
Cari aÃ§Ä±k beklentilerin altÄ±nda

Cari aÃ§Ä±k bÃ¼yÃ¼dÃ¼
Cari aÃ§Ä±k bÃ¼yÃ¼dÃ¼

Cari aÃ§Ä±k Temmuz'da dÃ¼ÅŸtÃ¼
Cari aÃ§Ä±k Temmuz'da dÃ¼ÅŸtÃ¼

MayÄ±s ayÄ± cari aÃ§Ä±ÄŸÄ± 2,8 milyar
MayÄ±s ayÄ± cari aÃ§Ä±ÄŸÄ± 2 8 milyar

Cari aÃ§Ä±kta dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ sÃ¼rÃ¼yor
Cari aÃ§Ä±kta dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ sÃ¼rÃ¼yor

Cari aÃ§Ä±k Mart'ta beklenenden de dÃ¼ÅŸÃ¼k
Cari aÃ§Ä±k Mart'ta beklenenden de dÃ¼ÅŸÃ¼k

Piyasalar cari aÃ§Ä±k verilerini bekliyor
Piyasalar cari aÃ§Ä±k verilerini bekliyor






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi
e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 