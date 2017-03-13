10:47, 13 Mart 2017 Pazartesi

Cari aÃ§Ä±k Ocak'ta beklentilerin altÄ±nda arttÄ±





TÃ¼rkiye'nin cari aÃ§Ä±ÄŸÄ± Ocak'ta 2.76 milyar dolar oldu. AA Finans Cari Ä°ÅŸlemler AÃ§Ä±ÄŸÄ± Beklenti Anketi"ne gÃ¶re, ekonomistler ocak ayÄ± cari iÅŸlemler aÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ±n 2,8 milyar dolar dÃ¼zeyinde gerÃ§ekleÅŸeceÄŸi tahmininde bulunmuÅŸtu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rkiye'nin cari iÅŸlemler hesabÄ±, ocak ayÄ±nda 2 milyar 762 milyon dolar aÃ§Ä±k verdi.Â TÃ¼rkiye CumhuriyetÂ Merkez BankasÄ±Â (TCMB), Ocak 2017 dÃ¶nemine iliÅŸkin Ã¶demeler dengesi verilerini aÃ§Ä±kladÄ±. Cari iÅŸlemler aÃ§Ä±ÄŸÄ±, ocak ayÄ±nda bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re 561 milyon dolar artarak 2 milyar 762 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti. Bunun sonucunda, oniki aylÄ±k cari iÅŸlemler aÃ§Ä±ÄŸÄ± 33 milyar 163 milyon dolar oldu. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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