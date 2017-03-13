10:51, 13 Mart 2017 Pazartesi

Suudi Arabistan KralÄ± Selman Japonya'da

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suudi Arabistan KralÄ± Selman bin AbdÃ¼laziz, beraberinde kalabalÄ±k iÅŸ adamÄ± heyetiyle JaponyayÄ± ziyaret etti.

Kral Selman, Ã¼lkesinin ekonomik aÃ§Ä±lÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda geldiÄŸi Japonya'da, Tokyo Haneda HavalimanÄ±'nda, Japonya Veliaht Prensi Naruhito tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±.

Ziyaretle ilgili aÃ§Ä±klama yapan Japonya HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ YoÅŸihide Suga, Ã¼lkesinin, Suudi Arabistan'a ekonomik alanda destek vermeye hazÄ±r olduÄŸunu belirtti.

Suga, geÃ§en yÄ±l Suudi Arabistan ile ekonomik ilerlemeyi hedefleyen 2030 vizyonu Ã§erÃ§evesinde iki Ã¼lke arasÄ±nda mutabakata varÄ±lan Suudi Arabistan Vizyonu projesinin kapsamÄ±nÄ±n da geniÅŸletilmesinin ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde ele alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Japonya'yÄ± 46 yÄ±l aradan sonra ziyaret eden ilk Suudi Arabistan kralÄ± olan Selman, Japonya BaÅŸbakanÄ± Åžinzo Abe ve Ä°mparator Akihito ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.

Kral Selman, bir aylÄ±k Asya-Pasifik aÃ§Ä±lÄ±mÄ± kapsamÄ±nda Japonya'dan Ã¶nce Endonezya ve Malezya'yÄ± ziyaret etmiÅŸti. Kral Selman, ziyaret kapsamÄ±nda, Brunei, Ã‡in ve Maldivler'de de temaslarda bulunacak.