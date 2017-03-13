NÃ¼kleer enerjide FransÄ±z-TÃ¼rk iÅŸ birliÄŸi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
KÃ¼resel anlamda nÃ¼kleer mÃ¼hendislik hizmetleri sunan FransÄ±z Assystem, nÃ¼kleer santral saha mÃ¼hendisliÄŸi yapan ilk TÃ¼rk ÅŸirketi Envy'nin yÃ¼zde 51 hissesini aldÄ±.
Her iki ÅŸirketten yapÄ±lan ortak aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Akkuyu ve Sinop nÃ¼kleer santral projelerinin saha mÃ¼hendisliÄŸi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ten Envy'e, TÃ¼rkiye ve bÃ¶lge pazarÄ±ndaki fÄ±rsatlarÄ± deÄŸerlendirmek iÃ§in FransÄ±z Assystem ortak oldu.
AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen Envy Ä°ÅŸ GeliÅŸtirme DirektÃ¶rÃ¼ Alper YahÅŸi, satÄ±n almayla Assystem'in TÃ¼rkiye'ye ve mÃ¼hendislik servislerine duyduÄŸu gÃ¼veni ortaya koyduÄŸunu belirterek, mevcut gÃ¼Ã§lerini uluslararasÄ± arenaya taÅŸÄ±mak iÃ§in bu iÅŸ birliÄŸine gittiklerini vurguladÄ±.
Assystem'in global alandaki bilgi ve birikimlerini bu ortaklÄ±k yoluyla TÃ¼rkiye'ye aktarmasÄ±nÄ±n yolunu aÃ§tÄ±klarÄ±na dikkati Ã§eken YahÅŸi, "ArtÄ±k Avrupa dahil olmak Ã¼zere hizmetlerimizi yurt dÄ±ÅŸÄ±nda da sunabilme imkanÄ±na sahibiz, TÃ¼rkiye'deki projelerde ise Ã§ok ileri aÅŸamalarda yer alabiliyoruz." ifadesini kullandÄ±.
Assystem ET&I KÄ±demli BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Thomas Branche da TÃ¼rkiye'nin nÃ¼kleer programÄ±nÄ± destekleyen en bÃ¼yÃ¼k nÃ¼kleer mÃ¼hendislik ÅŸirketi olmayÄ± hedeflediklerini kaydederek, dijital teknolojiler, gÃ¼venlik ve siber gÃ¼venlik konularÄ±nda da Ã¼lkenin Ã¶nde gelen mÃ¼hendislik ÅŸirketlerinden birinin oluÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlamak istediklerine dikkati Ã§ekti.
15 Temmuz darbe giriÅŸimine takviye amacÄ±yla gÃ¶revlendirilen ve aralarÄ±nda 70 Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisi, bunlardan sorumlu 3 komutan ile ÅŸofÃ¶r olarak gÃ¶rev yapan 2 erin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±.
TÃ¼rkiye'de nÃ¼kleer santral saha mÃ¼hendisliÄŸi yapan ilk TÃ¼rk ÅŸirketi Envy'nin yÃ¼zde 51 hissesi FransÄ±z Assystem tarafÄ±ndan satÄ±n alÄ±ndÄ±
TÃ¼rkiye'nin cari aÃ§Ä±ÄŸÄ± Ocak'ta 2.76 milyar dolar oldu. AA Finans Cari Ä°ÅŸlemler AÃ§Ä±ÄŸÄ± Beklenti Anketi"ne gÃ¶re, ekonomistler ocak ayÄ± cari iÅŸlemler aÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ±n 2,8 milyar dolar dÃ¼zeyinde gerÃ§ekleÅŸeceÄŸi tahmininde bulunmuÅŸtu.
Zeytinburnu'ndaki vida imalathanesinde, mermi imalatÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±
Ulus'ta bir eÄŸlence mekanÄ±na silahla ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla aranan Ã–zbizerdik yakalandÄ±
Lice ilÃ§esinde PKK'lÄ± yÃ¶nelik 7 bini aÅŸkÄ±n personelin katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼zenlenen operasyonda bir terÃ¶rist ile onlara yardÄ±m ve yataklÄ±k eden 2 kiÅŸi yakalandÄ±
Malatya, AdÄ±yaman, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli ve BingÃ¶l'de saÄŸanak bekleniyor
Ã‡anakkale Deniz Zaferi'nin 102. yÄ±lÄ± tÃ¶renlerinde, savaÅŸ dÃ¶nemine ait askeri Ã¼niformalarÄ± giyerek Åžehitler Abidesi Ã§evresinde ''saygÄ± nÃ¶beti" tutacak askerler, ilgi odaÄŸÄ± oldu
AB BakanÄ± Ã‡elik, "Avrupa'daki tÃ¼m demokratlarÄ±n ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kÃ§Ã¼lerin bu faÅŸizm dalgasÄ±na karÅŸÄ± tedbir almasÄ± gerekir" dedi
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, Almanya resmi devlet televizyonu ARD'nin TÃ¼rkÃ§e "hayÄ±r" propaganda yapmasÄ±nÄ± eleÅŸtirerek, "Sana ne? Biz bunun kararÄ±nÄ± vereceÄŸiz, Almanlar bunun kararÄ±nÄ± vermeyecek" dedi.
Prof. Dr. ArÄ±can, "AslÄ±nda Mehmet Akif, 'Tek diÅŸi kalmÄ±ÅŸ canavar' olarak nitelendirdiÄŸi BatÄ±'yÄ±, bu milletin hiÃ§ korkmadan kale almamasÄ± gerektiÄŸini yaklaÅŸÄ±k 100 yÄ±l Ã¶nce dile getirmiÅŸti" dedi
Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu, "Hollanda hÃ¼kÃ¼metini bu hatalÄ± tavÄ±rdan bir an evvel dÃ¶nmeye ve bu hatasÄ±nÄ± telafi edecek adÄ±mlarÄ± atmaya davet ediyorum" dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Avrupa BirliÄŸi organlarÄ±nÄ± ve demokrasiyi, insan haklarÄ±nÄ±, hukuk devletini koruma misyonuyla Ã§alÄ±ÅŸan tÃ¼m uluslararasÄ± kuruluÅŸlarÄ±, Hollanda'ya yaptÄ±rÄ±m uygulamaya davet ediyorum" dedi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Hollanda'daki diplomatik skandalÄ±na iliÅŸkin "Biz bunun hesabÄ±nÄ± soracaÄŸÄ±z. Ã–zÃ¼r dilesen de dilemesen de biz bunun hesabÄ±nÄ± soracaÄŸÄ±z" dedi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine karÅŸÄ± mÃ¼cadele ettiÄŸini ileri sÃ¼ren Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± 2. BaÅŸkan Koruma MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde gÃ¶revli eski Astsubay BingÃ¼l, 15 Temmuz gecesi elleri ve gÃ¶zleri baÄŸlÄ± bir askeri gÃ¶tÃ¼rÃ¼rken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi