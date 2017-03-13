11:13, 13 Mart 2017 Pazartesi

NÃ¼kleer enerjide FransÄ±z-TÃ¼rk iÅŸ birliÄŸi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KÃ¼resel anlamda nÃ¼kleer mÃ¼hendislik hizmetleri sunan FransÄ±z Assystem, nÃ¼kleer santral saha mÃ¼hendisliÄŸi yapan ilk TÃ¼rk ÅŸirketi Envy'nin yÃ¼zde 51 hissesini aldÄ±.

Her iki ÅŸirketten yapÄ±lan ortak aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Akkuyu ve Sinop nÃ¼kleer santral projelerinin saha mÃ¼hendisliÄŸi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ten Envy'e, TÃ¼rkiye ve bÃ¶lge pazarÄ±ndaki fÄ±rsatlarÄ± deÄŸerlendirmek iÃ§in FransÄ±z Assystem ortak oldu.

AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen Envy Ä°ÅŸ GeliÅŸtirme DirektÃ¶rÃ¼ Alper YahÅŸi, satÄ±n almayla Assystem'in TÃ¼rkiye'ye ve mÃ¼hendislik servislerine duyduÄŸu gÃ¼veni ortaya koyduÄŸunu belirterek, mevcut gÃ¼Ã§lerini uluslararasÄ± arenaya taÅŸÄ±mak iÃ§in bu iÅŸ birliÄŸine gittiklerini vurguladÄ±.

Assystem'in global alandaki bilgi ve birikimlerini bu ortaklÄ±k yoluyla TÃ¼rkiye'ye aktarmasÄ±nÄ±n yolunu aÃ§tÄ±klarÄ±na dikkati Ã§eken YahÅŸi, "ArtÄ±k Avrupa dahil olmak Ã¼zere hizmetlerimizi yurt dÄ±ÅŸÄ±nda da sunabilme imkanÄ±na sahibiz, TÃ¼rkiye'deki projelerde ise Ã§ok ileri aÅŸamalarda yer alabiliyoruz." ifadesini kullandÄ±.

Assystem ET&I KÄ±demli BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Thomas Branche da TÃ¼rkiye'nin nÃ¼kleer programÄ±nÄ± destekleyen en bÃ¼yÃ¼k nÃ¼kleer mÃ¼hendislik ÅŸirketi olmayÄ± hedeflediklerini kaydederek, dijital teknolojiler, gÃ¼venlik ve siber gÃ¼venlik konularÄ±nda da Ã¼lkenin Ã¶nde gelen mÃ¼hendislik ÅŸirketlerinden birinin oluÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlamak istediklerine dikkati Ã§ekti.