Ã‡in ile Almanya arasÄ±nda 'tiÅŸÃ¶rt' krizi

Ã‡in, Almanya'ya, Ã¼lkede satÄ±lan bazÄ± tiÅŸÃ¶rtlerin, Ã¼zerinde Ã‡inlilere haraket iÃ§eren ifadelerin yer aldÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle piyasadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ve Ã¼retici firmaya da kendilerinden Ã¶zÃ¼r dilenmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Åžinhua haber ajansÄ±, Ã‡in'in Berlin BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin, Ã¼zerinde Ä°ngilizce "Bir kÃ¶peÄŸi kurtarÄ±n, bin Ã‡inli yiyin" ve "Bir kÃ¶pek balÄ±ÄŸÄ±nÄ± kurtarÄ±n, bir Ã‡inli yiyin" yazÄ±lÄ± tiÅŸÃ¶rtlerin internetten satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n durdurulmasÄ± iÃ§in Alman makamlarÄ±nÄ± gÃ¶reve davet ettiÄŸini belirtti.
TiÅŸÃ¶rtleri satan Spreadshirt firmasÄ±, Ã‡in'den gelen tepki Ã¼zerine daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶zÃ¼r aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Etnik kÃ¶ken, milliyet ve din konularÄ±nda ayrÄ±mcÄ±lÄ±k ve hakaret iÃ§eren sloganlarÄ±n yasak olduÄŸunu" kaydetmiÅŸti.
Ancak Ã‡in, bu aÃ§Ä±klamanÄ±n yeterli olmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek tiÅŸÃ¶rtlerin satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±nÄ± ve daha kapsamlÄ± ÅŸekilde Ã¶zÃ¼r dilenmesini istedi.
Somali'nin baÅŸkenti MogadiÅŸu'nun doÄŸusundaki bir askeri eÄŸitim merkezinin yakÄ±nÄ±nda bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 4 kiÅŸi yaralandÄ±
Tayland'da gÃ¶sterilen, Burma saray entrikalarÄ±nÄ± konu aldÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len tarihi dizi, MyanmarlÄ±larÄ± kÄ±zdÄ±rdÄ±.
Ä°sviÃ§re'nin aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± yayÄ±nlarÄ±yla bilinen Blick gazetesi, manÅŸetten TÃ¼rkÃ§e ifadelerle TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ± 16 Nisan'daki referandumda "HayÄ±r" oyu vermeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±
Ã‡in, Almanya'dan Ã¼zerinde "Bir kÃ¶peÄŸi kurtarÄ±n, bir Ã‡inli yiyin" yazÄ±lÄ± tiÅŸÃ¶rtlerin satÄ±ÅŸÄ±nÄ± durdurmasÄ±nÄ± ve Ã¼retici firmanÄ±n kendilerinden Ã¶zÃ¼r dilemesini istedi
Japonya'yÄ± 46 yÄ±l aradan sonra ziyaret eden ilk Suudi Arabistan kralÄ± olan Selman, Japonya BaÅŸbakanÄ± Åžinzo Abe ve Ä°mparator Akihito ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.
TÃ¼rk bakanlarÄ±n etkinliklerini iptal eden Hollanda, hayÄ±r kampanyalarÄ±na ses Ã§Ä±karmadÄ±
TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n referanduma iliÅŸkin olarak bilgilendirilmelerini hukuk dÄ±ÅŸÄ± yollarla engellemeye Ã§alÄ±ÅŸan Hollanda, kendi Ã¼lkelerindeki seÃ§im Ã¶ncesinde Londra'da halkla seÃ§im buluÅŸmasÄ± dÃ¼zenlemekte herhangi bir sakÄ±nca gÃ¶rmedi
Hollandaâ€™nÄ±n, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya'ya yÃ¶nelik skandal tavrÄ± ile Hollanda polisinin TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddeti Londraâ€™da protesto edildi
Fransaâ€™da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ ve merkez saÄŸ, TÃ¼rk siyasetÃ§ilerin anayasa referandumu ile ilgili kampanya yapmasÄ±na izin verdiÄŸi iÃ§in iktidarÄ± suÃ§ladÄ±
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Ä°srail mahkemesi, 12 Åžubat'tan beri gÃ¶zaltÄ±nda tutulan TÄ°KA Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Filistin uyruklu Muhammed Murteca'nÄ±n gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resini perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ne kadar uzattÄ±
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Fas gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin Ã¼lkenin gÃ¼ney sÄ±nÄ±rÄ±nda durdurduÄŸu iki kamyonda 7,5 ton uyuÅŸturucu madde ele geÃ§irdiÄŸi bildirildi.
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