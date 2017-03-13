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12:12, 13 Mart 2017 Pazartesi
Avrupa
11:21, 13 Mart 2017 Pazartesi

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Ã‡in ile Almanya arasÄ±nda 'tiÅŸÃ¶rt' krizi
Ã‡in ile Almanya arasÄ±nda 'tiÅŸÃ¶rt' krizi

Ã‡in, Almanya'dan Ã¼zerinde "Bir kÃ¶peÄŸi kurtarÄ±n, bir Ã‡inli yiyin" yazÄ±lÄ± tiÅŸÃ¶rtlerin satÄ±ÅŸÄ±nÄ± durdurmasÄ±nÄ± ve Ã¼retici firmanÄ±n kendilerinden Ã¶zÃ¼r dilemesini istedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡in, Almanya'ya, Ã¼lkede satÄ±lan bazÄ± tiÅŸÃ¶rtlerin, Ã¼zerinde Ã‡inlilere haraket iÃ§eren ifadelerin yer aldÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle piyasadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ve Ã¼retici firmaya da kendilerinden Ã¶zÃ¼r dilenmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Åžinhua haber ajansÄ±, Ã‡in'in Berlin BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin, Ã¼zerinde Ä°ngilizce "Bir kÃ¶peÄŸi kurtarÄ±n, bin Ã‡inli yiyin" ve "Bir kÃ¶pek balÄ±ÄŸÄ±nÄ± kurtarÄ±n, bir Ã‡inli yiyin" yazÄ±lÄ± tiÅŸÃ¶rtlerin internetten satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n durdurulmasÄ± iÃ§in Alman makamlarÄ±nÄ± gÃ¶reve davet ettiÄŸini belirtti.

TiÅŸÃ¶rtleri satan Spreadshirt firmasÄ±, Ã‡in'den gelen tepki Ã¼zerine daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶zÃ¼r aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Etnik kÃ¶ken, milliyet ve din konularÄ±nda ayrÄ±mcÄ±lÄ±k ve hakaret iÃ§eren sloganlarÄ±n yasak olduÄŸunu" kaydetmiÅŸti.

Ancak Ã‡in, bu aÃ§Ä±klamanÄ±n yeterli olmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek tiÅŸÃ¶rtlerin satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±nÄ± ve daha kapsamlÄ± ÅŸekilde Ã¶zÃ¼r dilenmesini istedi.



Ä°lgili Konular Ã‡in Almanya
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