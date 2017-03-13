Ä°sviÃ§re gazetesi manÅŸetten

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°sviÃ§re'ninÂ Blick gazetesi, Ã¼lkede yaÅŸayan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na manÅŸetten,Â 16 Nisan'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumundaÂ hem TÃ¼rkÃ§e hem de Almanca "HayÄ±r oyu verin" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Almanca dilinde ulusal yayÄ±n yapan, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± ve provakatif haberleriyle tanÄ±nan gazete, manÅŸetten verdiÄŸi haberinde, "ErdoÄŸan'Ä±n diktatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne hayÄ±r oyu kullanÄ±n." ifadesini kullandÄ±.
Haberin detayÄ±nda, "16 Nisan'da, CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n kendi Ã¼lkenizde yetkilerini diktatÃ¶rlÃ¼kÂ seviyesine Ã§Ä±karabilecek referandum iÃ§in sandÄ±k baÅŸÄ±na gideceksiniz.Â Blick gazetesi olarak Ä°sviÃ§reâ€²de yaÅŸayan bÃ¼tÃ¼n TÃ¼rkleri 16 Nisanâ€²da hayÄ±r oyu kullanmaya davet ediyoruz." ifadesine yer veren gazete, Ä°sviÃ§re'de yoÄŸun seÃ§im yarÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan 3 milyon TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±yla Ä°sviÃ§re'deki TÃ¼rklerin de referandumda karar vereceÄŸini yazdÄ±.
Gazete, PKK ve FetullahÃ§Ä± Ã–rgÃ¼tÃ¼'ne (FETÃ–) her tÃ¼rlÃ¼ toplantÄ± ve gÃ¶steri izninin verildiÄŸi Ä°sviÃ§re'de TÃ¼rk siyasetÃ§ilerin vatandaÅŸlarÄ±yla bir araya gelmesine engeller Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± gÃ¶rmezdenÂ gelerek, "Ä°sviÃ§re dÃ¼nyadaki en Ã¶zgÃ¼r Ã¼lkedir. Burada herkes, sonradan dezavantajlÄ± bir durumla karÅŸÄ±laÅŸmadan, kimse iÅŸini kaybetmeden ya da kesinlikle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p iÅŸkence yapÄ±lmadan kendi dÃ¼ÅŸÃ¼ncesini sÃ¶yleyebilir, hÃ¼kÃ¼meti eleÅŸtirebilir, politika ile ilgilenebilir ve istediÄŸi gibi yaÅŸayabilir." iddiasÄ±nda bulundu.
Ä°sviÃ§re'nin en bÃ¼yÃ¼k medya grubu Ringier'e baÄŸlÄ± Blick, yaklaÅŸÄ±k 250 bin trajÄ± ve 1,5 milyon online ziyaretÃ§isiyle Ä°sviÃ§re'nin ulusal yayÄ±n yapan tek gazetesi olarak biliniyor.
Avrupa'da Hollanda, Almanya, Avusturya ve Ä°sviÃ§re, yÃ¶netim dÃ¼zeyinde uygulamalarÄ±yla medyanÄ±n bir kÄ±smÄ± ise yayÄ±nlarÄ±yla TÃ¼rkiye'deki anayasa referandumunda taraf olduÄŸunu gizlemiyor. Hollanda, referandumda "Evet" verilmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma yapmaya gelen Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun uÃ§aÄŸÄ±na iniÅŸ izni vermemiÅŸ ve skandal bir tavÄ±rla Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya'nÄ±n TÃ¼rkÂ BaÅŸkonsolosluÄŸuna dahi gitmesine izin vermeyip Kaya'yÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmiÅŸti. Buna karÅŸÄ± Hollanda, eski AK Parti Milletvekili AbdÃ¼llatif Åžener, TÃ¼rkiye Barolar BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Metin FeyzioÄŸlu ve yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± tespit edilerek hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan HDP Van Milletvekili TuÄŸba Hezer Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n Ã¼lkede "hayÄ±r" kampanyasÄ± yÃ¼rÃ¼tmesine izin vermiÅŸti. TÃ¼rkiye'den bakanlarÄ±n Avrupa'da "Evet" kampanyasÄ± iÃ§in gelmesine aÄŸÄ±r eleÅŸtiriler yÃ¶nelten Hollanda medyasÄ± "HayÄ±r" kampanyasÄ±na geniÅŸ yer ayÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Benzer tavÄ±rlara Avusturya ve Almanya'da da rastlanÄ±yor.Â
Somali'nin baÅŸkenti MogadiÅŸu'nun doÄŸusundaki bir askeri eÄŸitim merkezinin yakÄ±nÄ±nda bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 4 kiÅŸi yaralandÄ±
Tayland'da gÃ¶sterilen, Burma saray entrikalarÄ±nÄ± konu aldÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len tarihi dizi, MyanmarlÄ±larÄ± kÄ±zdÄ±rdÄ±.
Ä°sviÃ§re'nin aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± yayÄ±nlarÄ±yla bilinen Blick gazetesi, manÅŸetten TÃ¼rkÃ§e ifadelerle TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ± 16 Nisan'daki referandumda "HayÄ±r" oyu vermeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±
Ã‡in, Almanya'dan Ã¼zerinde "Bir kÃ¶peÄŸi kurtarÄ±n, bir Ã‡inli yiyin" yazÄ±lÄ± tiÅŸÃ¶rtlerin satÄ±ÅŸÄ±nÄ± durdurmasÄ±nÄ± ve Ã¼retici firmanÄ±n kendilerinden Ã¶zÃ¼r dilemesini istedi
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TÃ¼rk bakanlarÄ±n etkinliklerini iptal eden Hollanda, hayÄ±r kampanyalarÄ±na ses Ã§Ä±karmadÄ±
TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n referanduma iliÅŸkin olarak bilgilendirilmelerini hukuk dÄ±ÅŸÄ± yollarla engellemeye Ã§alÄ±ÅŸan Hollanda, kendi Ã¼lkelerindeki seÃ§im Ã¶ncesinde Londra'da halkla seÃ§im buluÅŸmasÄ± dÃ¼zenlemekte herhangi bir sakÄ±nca gÃ¶rmedi
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