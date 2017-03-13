NASA Hindistan'Ä±n 8 yÄ±ldÄ±r kayÄ±p olan uydusunu buldu

Amerikan HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Dairesi (NASA), 8 yÄ±l Ã¶nce Ay'Ä±n yÃ¶rÃ¼ngesindeyken DÃ¼nya ile irtibatÄ± kesilen Hindistan Uzay AraÅŸtÄ±rma Ã–rgÃ¼tÃ¼ne (ISRO) ait bir keÅŸif uydusunun yerini tespit etmeyi baÅŸardÄ±.
NASA'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, kurumun California'daki Goldstone Derin Uzay AraÅŸtÄ±rma Kompleksi'nde konuÅŸlu geliÅŸmiÅŸ yer radar sisteminin, Hindistan'Ä±n 8 yÄ±ldÄ±r kayÄ±p olanÂ Chandrayaan-1Â uydusunu Ay yÃ¶rÃ¼ngesinde yeniden konumladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Chandrayaan-1'in yerini tespit etmek iÃ§in Goldstone Kompleksi'ndeki 70 metrelik dev antenle kayÄ±p uydunun Ay'Ä±n kutup yÃ¶rÃ¼ngesinde geÃ§ebileceÄŸini tahmin ettikleri bir bÃ¶lgeye mikro dalga Ä±ÅŸÄ±nlar yollayan araÅŸtÄ±rma ekibi, bu sayede uydunun radar sinyallerini yeniden yakaladÄ±.
Sinyalleri Ã¼Ã§ ay boyunca takibe alan ekip, bunlarÄ± NASA'nÄ±n BatÄ± Virginia'daki Green Bank Teleskobu'na ve Puerto Rico'daki Arecibo GÃ¶zlemevi'ne yÃ¶nlendirerek araÃ§la sÃ¼rekli temas kurmayÄ± baÅŸardÄ±.
Bir yer radar sisteminin Ay yÃ¶rÃ¼ngesinde yaklaÅŸÄ±k 1,5'a 1,5 metrelik kÃ¼Ã§Ã¼k bir uzay aracÄ±nÄ±n yerini bu denli isabetle tespit edebilmesinin, gelecekteki Ay yolculuklarÄ±na bÃ¼yÃ¼k yarar saÄŸlayacaÄŸÄ± kaydedildi.
Chandrayaan-1, Ay yÃ¼zeyinin jeolojik ve kimyasal haritasÄ±nÄ± Ã§Ä±karmak Ã¼zere 2008'de yÃ¶rÃ¼ngeye fÄ±rlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak uydunun 2 yÄ±l olarak planlanan misyonu, yÄ±ldÄ±z sensÃ¶rlerinde ve termal kalkanÄ±nda yaÅŸanan arÄ±zalarÄ±n ardÄ±ndan 10. ayÄ±nda noktalanmÄ±ÅŸ ve DÃ¼nya ile irtibatÄ± 28 AÄŸustos 2009'da tamamen kesilmiÅŸti.
NASA, 8 yÄ±l Ã¶nce Ay'Ä±n yÃ¶rÃ¼ngesindeyken DÃ¼nya ile irtibatÄ± kesilen Hindistan'a ait bir keÅŸif uydusunun yerini tespit etmeyi baÅŸardÄ±
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