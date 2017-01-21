11:33, 13 Mart 2017 Pazartesi

Hollanda'ya iki ayrÄ± nota

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Hollanda'nÄ±n TÃ¼rk bakanlara yÃ¶nelik tavrÄ± ve barÄ±ÅŸÃ§Ä±l toplantÄ± hakkÄ±nÄ± kullanan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na kÃ¶tÃ¼ muameleden dolayÄ± bu Ã¼lkeye iki ayrÄ± nota verdi.

Diplomatik kaynaklar, Hollandaâ€™yla hafta sonunda yaÅŸanan geliÅŸmeler Ã§erÃ§evesinde, bu Ã¼lkenin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi MaslahatgÃ¼zarÄ± Daan Feddo Huisinga'nÄ±n 11 Mart 2017'de saat 15.30'da BakanlÄ±ÄŸa Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±; Bakan MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun Hollandaâ€™ya yapmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len ziyarete iliÅŸkin uÃ§uÅŸ izninin iptal edilerek Hollandaâ€™da vatandaÅŸlarla buluÅŸmasÄ± ve baÅŸkonsoloslarla bir araya gelmesinin engellenmesinin kÄ±nandÄ±ÄŸÄ±nÄ±; halihazÄ±rda izinde bulunan Hollanda BÃ¼yÃ¼kelÃ§isinin bir mÃ¼ddet Ankaraâ€™ya dÃ¶nmemesinin de istendiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.Â

Ã–te yandan, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kayaâ€™nÄ±n maruz kaldÄ±ÄŸÄ±, diplomatik teamÃ¼llere uymayan muamelenin protesto edilmesinin yanÄ± sÄ±ra Bakanâ€™a eÅŸlik eden TÃ¼rkiye'nin Lahey BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi MaslahatgÃ¼zarÄ± ile Deventer ve Rotterdam BaÅŸkonsoloslarÄ±nÄ±n maruz bÄ±rakÄ±ldÄ±klarÄ± uygulamalarÄ± kÄ±namak amacÄ±yla Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun talimatÄ± Ã¼zerine MaslahatgÃ¼zar Huisinga'nÄ±n 12 Mart saat 05.00â€™te BakanlÄ±ÄŸa yeniden Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden kaynaklar, son olarak bugÃ¼n saat 10.00â€™da yeniden bakanlÄ±ÄŸa Ã§aÄŸrÄ±lan MaslahatgÃ¼zar Huisingaâ€™ya MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Mehmet Kemal Bozay tarafÄ±ndan iki nota verildiÄŸini vurguladÄ±.Â

Ä°lk notada TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±yla bir araya gelmek Ã¼zere 11 Mart 2017'de Hollandaâ€™yÄ± ziyaret eden Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya ile Hollandaâ€™daki TÃ¼rk diplomatik ve konsÃ¼ler misyonlarÄ±na ve mensuplarÄ±na yÃ¶nelik muamelenin, 1961 tarihli "Diplomatik Ä°liÅŸkiler HakkÄ±nda Viyana SÃ¶zleÅŸmesi ile 1963 tarihli Konsolosluk Ä°liÅŸkileri HakkÄ±nda Viyana SÃ¶zleÅŸmesi"nin aÃ§Ä±k ihlali olduÄŸunun vurgulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran kaynaklar, tarih boyunca devlet ricaline gÃ¶sterilen diplomatik nezaket ve diplomatik/konsÃ¼ler misyonlar ile mensuplarÄ±nÄ±n dokunulmazlÄ±klarÄ±nÄ±n, diplomasinin en temel ilkelerinden biri olageldiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.Â

BaÅŸta Bakan Kaya, olmak Ã¼zere sÃ¶z konusu kiÅŸilere gereken saygÄ±nÄ±n gÃ¶sterilmesi, ÅŸahsi Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k ve onurlarÄ±na yÃ¶nelik herhangi bir saldÄ±rÄ±nÄ±n Ã¶nlenmesinin, kabul eden devletin yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ olduÄŸunu vurgulayan kaynaklar, bu baÄŸlamda, diplomatik nezaket ve uluslararasÄ± teamÃ¼le uymayan sÃ¶z konusu muamelelerin, gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde kÄ±nandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu uygulamalar konusunda Hollanda makamlarÄ±ndan resmi bir yazÄ±lÄ± Ã¶zÃ¼r beklendiÄŸinin altÄ±nÄ±n Ã§izildiÄŸini kaydetti.Â

Kaynaklar, notada ayrÄ±ca tazminat hakkÄ± saklÄ± tutulmak kaydÄ±yla sÃ¶z konusu ihlallerin araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±, ihlalleri gerÃ§ekleÅŸtirenler hakkÄ±nda adli, idari ve cezai yaptÄ±rÄ±mlar uygulanmasÄ± ve sonucundan TÃ¼rk DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na bilgi verilmesinin talep edildiÄŸini ifade etti.Â

Bu hususlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra Hollanda'yÄ± ziyaret eden tÃ¼m Ã¼st dÃ¼zey TÃ¼rk zevat ve resmi gÃ¶revliler ile Hollandaâ€™da gÃ¶rev yapan tÃ¼m diplomatik ve konsÃ¼ler misyonlarÄ±n, misyon Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n, tÃ¼m misyon emlakÄ±, taÅŸÄ±nÄ±r ve taÅŸÄ±nmaz mallarÄ± ile araÃ§larÄ±nÄ±n, ilgili uluslararasÄ± sÃ¶zleÅŸmelerden kaynaklanan haklarÄ±, dokunulmazlÄ±k, ayrÄ±calÄ±k ve baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±klarÄ±na bundan bÃ¶yle saygÄ± gÃ¶sterileceÄŸinin yazÄ±lÄ± olarak teyit edilmesinin istendiÄŸini belirten kaynaklar, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Ä°kinci notada ise Hollanda gÃ¼venlik makamlarÄ±nÄ±n geÃ§tiÄŸimiz hafta sonu yaÅŸanan olaylarda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l toplantÄ± hakkÄ±nÄ± kullanan kiÅŸilere orantÄ±sÄ±z mÃ¼dahalede bulunduÄŸu, insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± ve aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± yÃ¶ntemler kullanarak TÃ¼rk toplumu ile vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± kÃ¶tÃ¼ muameleye maruz tuttuÄŸu belirtilmiÅŸtir. Bu uygulamalarÄ±n temel insan haklarÄ±nÄ±n, Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SÃ¶zleÅŸmesi'nden kaynaklanan yÃ¼kÃ¼mlÃ¼klerin ve ilgili sÃ¶zleÅŸmelerde tanÄ±mlanan uluslararasÄ± sorumluluklarÄ±n aÄŸÄ±r ihlalini oluÅŸturduÄŸu vurgulanmÄ±ÅŸtÄ±r. SÃ¶z konusu mÃ¼dahale neticesinde zarar gÃ¶ren vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n durumu hakkÄ±nda bilgi verilmesi talep edilmiÅŸtir.

DiÄŸer yandan, yaÅŸanan olaylar sÄ±rasÄ±nda vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸumuza eriÅŸiminin engellenmiÅŸ olmasÄ±nÄ±n, ilgili uluslararasÄ± anlaÅŸmalara ve diplomatik teamÃ¼llere aykÄ±rÄ± olduÄŸu vurgulanmÄ±ÅŸtÄ±r. AyrÄ±ca bahse konu olaylarÄ± takip etmekte olan basÄ±n mensuplarÄ±mÄ±zÄ±n haber alma ve haber yayma hÃ¼rriyetlerinin yine orantÄ±sÄ±z gÃ¼Ã§ kullanÄ±larak engellendiÄŸinin altÄ± Ã§izilmiÅŸtir.

Nihai tahlilde, Hollanda makamlarÄ±ndan, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za kÃ¶tÃ¼ muamelede bulunan, barÄ±ÅŸÃ§Ä±l toplantÄ± hakkÄ± ile basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶z ardÄ± eden gÃ¼venlik yetkililerinin tespit edilerek cezai yaptÄ±rÄ±mlara tabi tutulmalarÄ± konusunda gerekli hukuki Ã¶nlemleri almasÄ± talep edilmiÅŸtir."