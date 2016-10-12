11:33, 13 Mart 2017 Pazartesi

Hollanda'ya ikinci nota





TÃ¼rkiye, Hollanda'ya iki nota verdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hollanda HÃ¼kÃ¼metinin, DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸine izin vermemesi ve Bakan Kaya'nÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ±ndan sonra artan gerilimin ardÄ±ndan TÃ¼rkiye, Hollanda'ya iki nota verdi. MasalahatgÃ¼zar 3. Kez BakanlÄ±ÄŸa Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±. TÃ¼rkiye'nin Hollanda'ya verdiÄŸi notada, TÃ¼rk bakanlara yÃ¶nelik diplomatik nezaket ve uluslararasÄ± teamÃ¼le uymayan sÃ¶z konusu muamelelerin, gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde kÄ±nandÄ±ÄŸÄ± ve bu uygulamalar konusunda Hollanda makamlarÄ±ndan resmi bir yazÄ±lÄ± Ã¶zÃ¼r beklendiÄŸi bildirildi.

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