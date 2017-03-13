Tayland ile Myanmar arasÄ±nda pembe dizi krizi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Tayland'da gÃ¶sterilen, Burma saray entrikalarÄ±nÄ± konu aldÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len tarihi dizi, MyanmarlÄ±larÄ± kÄ±zdÄ±rdÄ±.
Tayland'Ä±n Channel 7 kanalÄ±nda yayÄ±nlanan, 19. yÃ¼zyÄ±lda bir GÃ¼ney DoÄŸu Asya krallÄ±ÄŸÄ±ndaki kanlÄ± siyasi Ã§ekiÅŸmeleri anlatan "Bir KadÄ±nÄ±n Ä°htiraslarÄ± (A Lady's Flames)" dizisi, Burma Ä°mparatorluÄŸunu anÄ±msattÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle MyanmarlÄ±larÄ±n tepkisini Ã§ekti.
Burma'da 1752-1885 yÄ±llarÄ±nda hÃ¼kÃ¼m sÃ¼ren Konbaung HanedanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n son kralÄ± Thibaw Min'in bÃ¼yÃ¼k torunu Soe Win, "Ä°yi komÅŸular olarak iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin geliÅŸmesi iÃ§in" dizinin yayÄ±ndan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Dizinin "aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±" unsurlar iÃ§erdiÄŸini kaydeden Soe Win, sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "Bu dizi, tÃ¼m Myanmar halkÄ±nÄ±n tepkisini Ã§ekti." ifadesine yer verdi.
Dizide, krallÄ±ÄŸÄ±n kontrolÃ¼nÃ¼ ele geÃ§irmek iÃ§in entrikalar Ã§eviren Ananthip adlÄ± kadÄ±n karakterin, gerÃ§ek hayatta Ã§ok sayÄ±da kraliyet mensubunu katlettirerek eÅŸi Thibaw'Ä±n tahta Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± saÄŸlayan Hsinbyumashin'i hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. Diziyi izleyen bazÄ± MyanmarlÄ±lar, dizide kullanÄ±lan kostÃ¼mlerin ve ortamÄ±n da Burma sarayÄ±na aÅŸÄ±rÄ± benzerlik gÃ¶sterdiÄŸini belirtiyor.
Tayland haber portalÄ± Khaosod da dizinin, Burma hakkÄ±ndaki tarih kitaplar esas alÄ±narak 1996'da yapÄ±lan bir dizinin yeni versiyonu olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼.
Dizinin yapÄ±mcÄ±larÄ± ise Khaosod'a yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamada dizinin Burma ile ilgisinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve tamamen kurgusal olduÄŸunu iddia etti. YapÄ±mcÄ±lar, kostÃ¼mler ve dizi setindeki benzerliÄŸin, herhangi bir Ã¼lke veya zaman dilimini kasdettikleri anlamÄ±na gelmeyeceÄŸini savundu.
Ä°ngiltere'nin 1885'te Burma'yÄ± iÅŸgal etmesinin ardÄ±ndan Thibaw tahtan Ã§ekilmiÅŸ ve Burma monarÅŸisi sona ermiÅŸti. 1948â€™de baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazanan Ã¼lke, Burma BirliÄŸi adÄ±nÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. 1989â€™da darbeci cunta rejimini deviren generallar, daha kapsayÄ±cÄ± olduÄŸu iÃ§in Ã¼lkenin adÄ±nÄ± Myanmar olarak deÄŸiÅŸtirmiÅŸti. Tayland'da gÃ¶sterime giren tarihi diziler, MyanmarlÄ±larÄ± genelde kurnaz ve kÃ¶tÃ¼ karakterler olarak tasvir ettikleri gerekÃ§esiyle eleÅŸtiriliyor.
Somali'nin baÅŸkenti MogadiÅŸu'nun doÄŸusundaki bir askeri eÄŸitim merkezinin yakÄ±nÄ±nda bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 4 kiÅŸi yaralandÄ±
Tayland'da gÃ¶sterilen, Burma saray entrikalarÄ±nÄ± konu aldÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len tarihi dizi, MyanmarlÄ±larÄ± kÄ±zdÄ±rdÄ±.
Ä°sviÃ§re'nin aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± yayÄ±nlarÄ±yla bilinen Blick gazetesi, manÅŸetten TÃ¼rkÃ§e ifadelerle TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ± 16 Nisan'daki referandumda "HayÄ±r" oyu vermeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±
Ã‡in, Almanya'dan Ã¼zerinde "Bir kÃ¶peÄŸi kurtarÄ±n, bir Ã‡inli yiyin" yazÄ±lÄ± tiÅŸÃ¶rtlerin satÄ±ÅŸÄ±nÄ± durdurmasÄ±nÄ± ve Ã¼retici firmanÄ±n kendilerinden Ã¶zÃ¼r dilemesini istedi
Japonya'yÄ± 46 yÄ±l aradan sonra ziyaret eden ilk Suudi Arabistan kralÄ± olan Selman, Japonya BaÅŸbakanÄ± Åžinzo Abe ve Ä°mparator Akihito ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.
TÃ¼rk bakanlarÄ±n etkinliklerini iptal eden Hollanda, hayÄ±r kampanyalarÄ±na ses Ã§Ä±karmadÄ±
TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n referanduma iliÅŸkin olarak bilgilendirilmelerini hukuk dÄ±ÅŸÄ± yollarla engellemeye Ã§alÄ±ÅŸan Hollanda, kendi Ã¼lkelerindeki seÃ§im Ã¶ncesinde Londra'da halkla seÃ§im buluÅŸmasÄ± dÃ¼zenlemekte herhangi bir sakÄ±nca gÃ¶rmedi
Hollandaâ€™nÄ±n, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya'ya yÃ¶nelik skandal tavrÄ± ile Hollanda polisinin TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddeti Londraâ€™da protesto edildi
Fransaâ€™da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ ve merkez saÄŸ, TÃ¼rk siyasetÃ§ilerin anayasa referandumu ile ilgili kampanya yapmasÄ±na izin verdiÄŸi iÃ§in iktidarÄ± suÃ§ladÄ±
Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ayrault, bazÄ± AB Ã¼lkeleri ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda yaÅŸanan gerginliÄŸin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Ä°srail mahkemesi, 12 Åžubat'tan beri gÃ¶zaltÄ±nda tutulan TÄ°KA Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Filistin uyruklu Muhammed Murteca'nÄ±n gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resini perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ne kadar uzattÄ±
Hollanda'da dÃ¼n yaÅŸanan diplomatik skandallar, Avrupa basÄ±nÄ±nda da ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±kla karÅŸÄ±landÄ±
Hollanda'nÄ±n Ä±rkÃ§Ä± lideri Wilders, gece boyunca attÄ±ÄŸÄ± tahrik edici tweetlerle hÃ¼kÃ¼metin ve yerel yetkililerin skandal kararlarÄ±nda belirleyici kiÅŸi oldu
Fas gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin Ã¼lkenin gÃ¼ney sÄ±nÄ±rÄ±nda durdurduÄŸu iki kamyonda 7,5 ton uyuÅŸturucu madde ele geÃ§irdiÄŸi bildirildi.
SilahlÄ± kiÅŸilerce dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da bir polis Ã¶ldÃ¼, 2 saldÄ±rgan etkisiz hale getirildi
Filistinli gÃ¼l yetiÅŸtiricileri bÃ¶lgedeki kÄ±sÄ±tlÄ± imkanlara raÄŸmen Ä°srailli Ã¼reticilerle rekabet etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor