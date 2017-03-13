11:45, 13 Mart 2017 Pazartesi

Tayland ile Myanmar arasÄ±nda pembe dizi krizi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Tayland'da gÃ¶sterilen, Burma saray entrikalarÄ±nÄ± konu aldÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len tarihi dizi, MyanmarlÄ±larÄ± kÄ±zdÄ±rdÄ±.

Tayland'Ä±n Channel 7 kanalÄ±nda yayÄ±nlanan, 19. yÃ¼zyÄ±lda bir GÃ¼ney DoÄŸu Asya krallÄ±ÄŸÄ±ndaki kanlÄ± siyasi Ã§ekiÅŸmeleri anlatan "Bir KadÄ±nÄ±n Ä°htiraslarÄ± (A Lady's Flames)" dizisi, Burma Ä°mparatorluÄŸunu anÄ±msattÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle MyanmarlÄ±larÄ±n tepkisini Ã§ekti.

Burma'da 1752-1885 yÄ±llarÄ±nda hÃ¼kÃ¼m sÃ¼ren Konbaung HanedanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n son kralÄ± Thibaw Min'in bÃ¼yÃ¼k torunu Soe Win, "Ä°yi komÅŸular olarak iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin geliÅŸmesi iÃ§in" dizinin yayÄ±ndan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Dizinin "aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±" unsurlar iÃ§erdiÄŸini kaydeden Soe Win, sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "Bu dizi, tÃ¼m Myanmar halkÄ±nÄ±n tepkisini Ã§ekti." ifadesine yer verdi.

Dizide, krallÄ±ÄŸÄ±n kontrolÃ¼nÃ¼ ele geÃ§irmek iÃ§in entrikalar Ã§eviren Ananthip adlÄ± kadÄ±n karakterin, gerÃ§ek hayatta Ã§ok sayÄ±da kraliyet mensubunu katlettirerek eÅŸi Thibaw'Ä±n tahta Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± saÄŸlayan Hsinbyumashin'i hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. Diziyi izleyen bazÄ± MyanmarlÄ±lar, dizide kullanÄ±lan kostÃ¼mlerin ve ortamÄ±n da Burma sarayÄ±na aÅŸÄ±rÄ± benzerlik gÃ¶sterdiÄŸini belirtiyor.

Tayland haber portalÄ± Khaosod da dizinin, Burma hakkÄ±ndaki tarih kitaplar esas alÄ±narak 1996'da yapÄ±lan bir dizinin yeni versiyonu olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼.

Dizinin yapÄ±mcÄ±larÄ± ise Khaosod'a yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamada dizinin Burma ile ilgisinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve tamamen kurgusal olduÄŸunu iddia etti. YapÄ±mcÄ±lar, kostÃ¼mler ve dizi setindeki benzerliÄŸin, herhangi bir Ã¼lke veya zaman dilimini kasdettikleri anlamÄ±na gelmeyeceÄŸini savundu.

Ä°ngiltere'nin 1885'te Burma'yÄ± iÅŸgal etmesinin ardÄ±ndan Thibaw tahtan Ã§ekilmiÅŸ ve Burma monarÅŸisi sona ermiÅŸti. 1948â€™de baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazanan Ã¼lke, Burma BirliÄŸi adÄ±nÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. 1989â€™da darbeci cunta rejimini deviren generallar, daha kapsayÄ±cÄ± olduÄŸu iÃ§in Ã¼lkenin adÄ±nÄ± Myanmar olarak deÄŸiÅŸtirmiÅŸti. Tayland'da gÃ¶sterime giren tarihi diziler, MyanmarlÄ±larÄ± genelde kurnaz ve kÃ¶tÃ¼ karakterler olarak tasvir ettikleri gerekÃ§esiyle eleÅŸtiriliyor.