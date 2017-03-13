11:53, 13 Mart 2017 Pazartesi

Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencilerinin '15 Temmuz' davasÄ± baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz'dakiÂ darbe giriÅŸimine takviye amacÄ±yla gÃ¶revlendirildikleri gerekÃ§esiyle haklarÄ±ndaÂ davaÂ aÃ§Ä±lan 70Â Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisi, bunlardan sorumlu 3 komutan ile ÅŸofÃ¶r olarak gÃ¶rev yapan 2 erin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Silivri Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda oluÅŸturulan binada yer alan 2 numaralÄ± salondaki duruÅŸmaya, 72 tutuklu ile 3 tutuksuz sanÄ±k ve avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±.

Ä°stanbul 24. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince gÃ¶rÃ¼len ve Ã§ok sayÄ±da sanÄ±k yakÄ±nÄ±n da izleyici olarak yer aldÄ±ÄŸÄ± duruÅŸma, sanÄ±klarÄ±n kimlik tespitlerinin yapÄ±lmasÄ±yla sÃ¼rÃ¼yor.

Ä°DDÄ°ANAME

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosu savcÄ±larÄ±ndan Hikmet Pak ile BÃ¼lent BaÅŸer tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan 180 sayfalÄ±k iddianamede, soruÅŸturma kapsamÄ±nda 69 Ã¶ÄŸrenci ile 3 rÃ¼tbelinin tutuklandÄ±ÄŸÄ±, bir Ã¶ÄŸrenci ile 2 erin ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

SanÄ±klarÄ±n "Cebir ve ÅŸiddet kullanarak, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nÄ±n Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya veya bu dÃ¼zen yerine baÅŸka bir dÃ¼zen getirmeye veya bu dÃ¼zenin fiilen uygulanmasÄ±nÄ± Ã¶nlemeye teÅŸebbÃ¼s etmek'', ''cebir ve ÅŸiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya veya TBMM'nin gÃ¶revlerini kÄ±smen veya tamamen yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s etmek" ve "cebir ve ÅŸiddet kullanarak TÃ¼rkiye Cumhuriyeti hÃ¼kÃ¼metini ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revlerini yapmasÄ±nÄ± kÄ±smen veya tamamen engellemeye teÅŸebbÃ¼s etmek" suÃ§larÄ±ndan Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± isteniyor.

Ä°ddianamede ayrÄ±ca Ã¶ÄŸrenci ve rÃ¼tbeli askerlerin "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan 7,5 yÄ±ldan 15'er yÄ±la, diÄŸer 2 erin ise "Ã¶rgÃ¼te Ã¼ye olmadan Ã¶rgÃ¼t adÄ±na suÃ§ iÅŸlemek" suÃ§undan 5 yÄ±ldan onar yÄ±la kadar hapsi talep ediliyor.