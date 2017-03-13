Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencilerinin '15 Temmuz' davasÄ± baÅŸladÄ±

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz'dakiÂ darbe giriÅŸimine takviye amacÄ±yla gÃ¶revlendirildikleri gerekÃ§esiyle haklarÄ±ndaÂ davaÂ aÃ§Ä±lan 70Â Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisi, bunlardan sorumlu 3 komutan ile ÅŸofÃ¶r olarak gÃ¶rev yapan 2 erin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Silivri Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda oluÅŸturulan binada yer alan 2 numaralÄ± salondaki duruÅŸmaya, 72 tutuklu ile 3 tutuksuz sanÄ±k ve avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±.
Ä°stanbul 24. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince gÃ¶rÃ¼len ve Ã§ok sayÄ±da sanÄ±k yakÄ±nÄ±n da izleyici olarak yer aldÄ±ÄŸÄ± duruÅŸma, sanÄ±klarÄ±n kimlik tespitlerinin yapÄ±lmasÄ±yla sÃ¼rÃ¼yor.
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosu savcÄ±larÄ±ndan Hikmet Pak ile BÃ¼lent BaÅŸer tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan 180 sayfalÄ±k iddianamede, soruÅŸturma kapsamÄ±nda 69 Ã¶ÄŸrenci ile 3 rÃ¼tbelinin tutuklandÄ±ÄŸÄ±, bir Ã¶ÄŸrenci ile 2 erin ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.
SanÄ±klarÄ±n "Cebir ve ÅŸiddet kullanarak, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nÄ±n Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya veya bu dÃ¼zen yerine baÅŸka bir dÃ¼zen getirmeye veya bu dÃ¼zenin fiilen uygulanmasÄ±nÄ± Ã¶nlemeye teÅŸebbÃ¼s etmek'', ''cebir ve ÅŸiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya veya TBMM'nin gÃ¶revlerini kÄ±smen veya tamamen yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s etmek" ve "cebir ve ÅŸiddet kullanarak TÃ¼rkiye Cumhuriyeti hÃ¼kÃ¼metini ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revlerini yapmasÄ±nÄ± kÄ±smen veya tamamen engellemeye teÅŸebbÃ¼s etmek" suÃ§larÄ±ndan Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± isteniyor.
Ä°ddianamede ayrÄ±ca Ã¶ÄŸrenci ve rÃ¼tbeli askerlerin "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan 7,5 yÄ±ldan 15'er yÄ±la, diÄŸer 2 erin ise "Ã¶rgÃ¼te Ã¼ye olmadan Ã¶rgÃ¼t adÄ±na suÃ§ iÅŸlemek" suÃ§undan 5 yÄ±ldan onar yÄ±la kadar hapsi talep ediliyor.
15 Temmuz darbe giriÅŸimine takviye amacÄ±yla gÃ¶revlendirilen ve aralarÄ±nda 70 Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisi, bunlardan sorumlu 3 komutan ile ÅŸofÃ¶r olarak gÃ¶rev yapan 2 erin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±.
TÃ¼rkiye'de nÃ¼kleer santral saha mÃ¼hendisliÄŸi yapan ilk TÃ¼rk ÅŸirketi Envy'nin yÃ¼zde 51 hissesi FransÄ±z Assystem tarafÄ±ndan satÄ±n alÄ±ndÄ±
TÃ¼rkiye'nin cari aÃ§Ä±ÄŸÄ± Ocak'ta 2.76 milyar dolar oldu. AA Finans Cari Ä°ÅŸlemler AÃ§Ä±ÄŸÄ± Beklenti Anketi"ne gÃ¶re, ekonomistler ocak ayÄ± cari iÅŸlemler aÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ±n 2,8 milyar dolar dÃ¼zeyinde gerÃ§ekleÅŸeceÄŸi tahmininde bulunmuÅŸtu.
Zeytinburnu'ndaki vida imalathanesinde, mermi imalatÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±
Ulus'ta bir eÄŸlence mekanÄ±na silahla ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla aranan Ã–zbizerdik yakalandÄ±
Lice ilÃ§esinde PKK'lÄ± yÃ¶nelik 7 bini aÅŸkÄ±n personelin katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼zenlenen operasyonda bir terÃ¶rist ile onlara yardÄ±m ve yataklÄ±k eden 2 kiÅŸi yakalandÄ±
Malatya, AdÄ±yaman, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli ve BingÃ¶l'de saÄŸanak bekleniyor
Ã‡anakkale Deniz Zaferi'nin 102. yÄ±lÄ± tÃ¶renlerinde, savaÅŸ dÃ¶nemine ait askeri Ã¼niformalarÄ± giyerek Åžehitler Abidesi Ã§evresinde ''saygÄ± nÃ¶beti" tutacak askerler, ilgi odaÄŸÄ± oldu
AB BakanÄ± Ã‡elik, "Avrupa'daki tÃ¼m demokratlarÄ±n ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kÃ§Ã¼lerin bu faÅŸizm dalgasÄ±na karÅŸÄ± tedbir almasÄ± gerekir" dedi
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, Almanya resmi devlet televizyonu ARD'nin TÃ¼rkÃ§e "hayÄ±r" propaganda yapmasÄ±nÄ± eleÅŸtirerek, "Sana ne? Biz bunun kararÄ±nÄ± vereceÄŸiz, Almanlar bunun kararÄ±nÄ± vermeyecek" dedi.
Prof. Dr. ArÄ±can, "AslÄ±nda Mehmet Akif, 'Tek diÅŸi kalmÄ±ÅŸ canavar' olarak nitelendirdiÄŸi BatÄ±'yÄ±, bu milletin hiÃ§ korkmadan kale almamasÄ± gerektiÄŸini yaklaÅŸÄ±k 100 yÄ±l Ã¶nce dile getirmiÅŸti" dedi
Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu, "Hollanda hÃ¼kÃ¼metini bu hatalÄ± tavÄ±rdan bir an evvel dÃ¶nmeye ve bu hatasÄ±nÄ± telafi edecek adÄ±mlarÄ± atmaya davet ediyorum" dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Avrupa BirliÄŸi organlarÄ±nÄ± ve demokrasiyi, insan haklarÄ±nÄ±, hukuk devletini koruma misyonuyla Ã§alÄ±ÅŸan tÃ¼m uluslararasÄ± kuruluÅŸlarÄ±, Hollanda'ya yaptÄ±rÄ±m uygulamaya davet ediyorum" dedi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Hollanda'daki diplomatik skandalÄ±na iliÅŸkin "Biz bunun hesabÄ±nÄ± soracaÄŸÄ±z. Ã–zÃ¼r dilesen de dilemesen de biz bunun hesabÄ±nÄ± soracaÄŸÄ±z" dedi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine karÅŸÄ± mÃ¼cadele ettiÄŸini ileri sÃ¼ren Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± 2. BaÅŸkan Koruma MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde gÃ¶revli eski Astsubay BingÃ¼l, 15 Temmuz gecesi elleri ve gÃ¶zleri baÄŸlÄ± bir askeri gÃ¶tÃ¼rÃ¼rken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi