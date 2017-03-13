11:59, 13 Mart 2017 Pazartesi

Somali'de askeri eÄŸitim merkezinin yakÄ±nÄ±nda bombalÄ± saldÄ±rÄ±





Somali'nin baÅŸkenti MogadiÅŸu'nun doÄŸusundaki bir askeri eÄŸitim merkezinin yakÄ±nÄ±nda bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 4 kiÅŸi yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Somali'nin baÅŸkentiÂ MogadiÅŸu'nun doÄŸusundaki bir askeri eÄŸitim merkezinin yakÄ±nÄ±nda bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenenÂ intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 2 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 4 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. GÃ¼venlik kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re, saldÄ±rÄ± baÅŸkentin doÄŸusundaki Vedcer semtinde ordu birliklerinin eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ askeri merkezin yakÄ±nÄ±nda gerÃ§ekleÅŸti. Ä°lk belirlemelere gÃ¶re, Ã§evrede bulunan 2 kiÅŸi ve saldÄ±rganÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, ikisi asker 4 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±. SaldÄ±rÄ±yÄ± henÃ¼z Ã¼stlenen olmazken 2004'te kurulan Åžebab Ã¶rgÃ¼tÃ¼ militanlarÄ±, baÅŸkent MogadiÅŸu dahil Ã§eÅŸitli kentlerde otelleri, hÃ¼kÃ¼met kurumlarÄ± ve gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerini hedef alan saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenliyor.

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