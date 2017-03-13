Kaya ve Himalaya tuzu kullanÄ±mÄ±na dikkat

Endokrin Cerrahisi UzmanÄ± Prof. Dr. YeÅŸim Erbil yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yanlÄ±ÅŸ yÃ¶nlendirmeler sonucundaÂ iyotÂ eksikliÄŸinin bÃ¼yÃ¼k bir sorun haline geldiÄŸini ifade etti.
Ä°yotun insan yaÅŸamÄ±nda Ã§ok Ã¶nemli bir eser element olduÄŸuna iÅŸaret eden Erbil, "Beslenmeyle alÄ±nan iyot, tiroid hÃ¼cresi iÃ§ine girerek, tiroid hormonlarÄ±nÄ±n sentezini gerÃ§ekleÅŸtirir. Ä°yot eksikliÄŸinde guatr oluÅŸumu dÄ±ÅŸÄ±nda Ã§ok Ã¶nemli sorunlar meydana gelir.Â DÃ¼ÅŸÃ¼kler,Â Ã¶lÃ¼ doÄŸum,Â bebek Ã¶lÃ¼mleri, doÄŸumsal anomaliler, fiziksel ve mental gerilik bunlar arasÄ±ndadÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.Â
Ä°yotlu tuzÂ kullanÄ±mÄ±nÄ±n Ã¶zellikle gebe ve Ã§ocuklar iÃ§in hayati Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Erbil, anne karnÄ±ndaki bebeÄŸin geliÅŸimi iÃ§in iyot alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸine vurgu yaptÄ±.
Erbil, Ã§ok Ã¶zel durumlar dÄ±ÅŸÄ±nda iyotlu tuz kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n gerekliliÄŸinin bilimsel olarak kanÄ±tlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, "SÄ±klÄ±kla gÃ¼ndeme getirilen ve Ã§ok yararlÄ± olduÄŸu sÃ¶ylenen kaya tuzu, Himalaya tuzu gibi tuzlarda yeterli miktarda iyot yoktur ve yÃ¼ksek oranda sodyum mevcuttur. AyrÄ±ca SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmalara gÃ¶re, bu tuzlarÄ±n iÃ§inde plÃ¼tonyum, radon gibi Ã§ok zararlÄ± radyoaktif maddeler bulunmaktadÄ±r." dedi.
Bu tuzlarÄ±n minerallerden zengin olduÄŸunun iddia edildiÄŸini ancak bu minerallerin vÃ¼cuda yararÄ± olamayacak kadar eser miktarda bulunduÄŸunu anlatan Erbil, sÃ¶zlerini, "Bu tuzlarÄ±n kullanÄ±mÄ±yla insanlarda iyot eksikliÄŸi geliÅŸme tehdidi vardÄ±r. Bu yanlÄ±ÅŸ yÃ¶nlendirmelerle Ã¼lkemizde iyot eksikliÄŸi geliÅŸerek gelecekte bÃ¼yÃ¼k bir tehlike oluÅŸturacaktÄ±r. Doktor Ã¶nerisi olmadan iyotsuz tuz kesinlikle kullanÄ±lmamalÄ±dÄ±r." Ã¶nerileriyle tamamladÄ±.
Endokrin Cerrahisi UzmanÄ± Erbil, Ã§ok Ã¶zel durumlar dÄ±ÅŸÄ±nda iyotlu tuz kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n gerekliliÄŸinin bilimsel olarak kanÄ±tlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek "Ã‡ok yararlÄ± olduÄŸu sÃ¶ylenen kaya tuzu, Himalaya tuzu gibi tuzlarda yeterli miktarda iyot yoktur" dedi
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