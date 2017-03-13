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14:35, 13 Mart 2017 Pazartesi
Avrupa
12:12, 13 Mart 2017 Pazartesi

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'Astana 3'Ã¼n gÃ¼ndemini TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran belirleyecek
'Astana 3'Ã¼n gÃ¼ndemini TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran belirleyecek

Kazakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Abdrahmanov, yarÄ±n baÅŸlamasÄ± planlanan Suriye konulu 3. tur Astana toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak taraflardan onay beklediklerini, toplantÄ±nÄ±n gÃ¼ndemini TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran'Ä±n belirleyeceÄŸini sÃ¶yledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kazakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kayrat Abdrahmanov,Â yarÄ±n baÅŸlamasÄ± planlananÂ Suriye konulu 3. tur Astana toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak taraflardan onay beklediklerini, toplantÄ±nÄ±nÂ gÃ¼ndemini garantÃ¶r Ã¼lkeler TÃ¼rkiye, RusyaÂ veÂ Ä°ran'Ä±n belirleyeceÄŸini sÃ¶yledi.

Abdrahmanov, mecliste yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, 14-15 Mart'ta yapÄ±lacak Suriye konulu toplantÄ±ya katÄ±lacak heyetlerin Astanaâ€™ya gelmeye baÅŸlayacaklarÄ±nÄ± belirterek "GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin formatÄ± ve gÃ¼ndemi garantÃ¶r Ã¼lkeler olan TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ranâ€™a baÄŸlÄ±." dedi.

Suriye'de 30 AralÄ±k 2016'da ilan edilen ateÅŸkesin etkili hale geldiÄŸini sÃ¶yleyen Abdrahmanov, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Åžu an Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine kimlerin katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± tam sÃ¶yleyemiyorum. Rusyaâ€™dan resmi yazÄ± aldÄ±k. GÃ¶rÃ¼ÅŸmelere Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in Ã¶zel temsilcisi, dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanÄ±nÄ±n Ã¶zel temsilcisi, TÃ¼rkiye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± mÃ¼steÅŸar yardÄ±mcÄ±sÄ± ve Ä°ran'Ä±n temsilcisi katÄ±lacak. GÃ¶rÃ¼ÅŸmenin diÄŸer katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±ndan da onay bekliyoruz."

ÃœrdÃ¼nâ€™Ã¼n katÄ±lÄ±mÄ±yla ilgili Abdrahmanov, "ÃœrdÃ¼n'Ã¼n 6 Åžubat'taki teknik toplantÄ±ya katÄ±lmasÄ± Suriyeâ€™nin ÃœrdÃ¼n sÄ±nÄ±rÄ±ndaki muhalif askeri gruplarÄ±n temsilcilerinin katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

Astana toplantÄ±sÄ±nÄ±n ilki, TÃ¼rkiye ve Rusya Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde 23-24 Ocak'ta dÃ¼zenlenmiÅŸti.

Ä°ki Ã¼lke garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde 30 AralÄ±k 2016'da ilan edilen ateÅŸkesin gÃ¼Ã§lendirilmesi gÃ¼ndemiyle toplanan heyetler, ateÅŸkesi izlemek iÃ§in Ä°ran'Ä±n da dahil olduÄŸu Ã¼Ã§lÃ¼ mekanizma kurulmasÄ± konusunda anlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

6 Åžubat'ta sadece garantÃ¶r Ã¼lkelerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da izleme mekanizmasÄ±na iliÅŸkin teknik detaylar ele alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

15-16 Åžubat'taki ikinci toplantÄ±da, muhalifler ve rejim heyetleri de dahil tÃ¼m taraflar, ateÅŸkesi gÃ¼Ã§lendirmek iÃ§in yeniden bir araya gelmiÅŸti.

MUHALÄ°FLER Â ERTELENMESÄ°NÄ° Â Ä°STEDÄ°

Astana toplantÄ±larÄ± iÃ§in gÃ¶revlendirilen askeri muhalefet heyeti Ã¶nceki gÃ¼n yazÄ±lÄ± bir aÃ§Ä±klama yayÄ±mlayarak toplantÄ±nÄ±n 20 Mart sonrasÄ±na ertelenmesini istemiÅŸti.

Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri iÃ§in davet aldÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden muhalifler, erteleme taleplerine gerekÃ§e olarak, Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ndeki BeÅŸÅŸar Esed gÃ¼Ã§lerinin ve destekÃ§isi yabancÄ± terÃ¶rist gruplarÄ±n ateÅŸkes ihlallerine devam etmesini gÃ¶stermiÅŸti.

Askeri muhalefetin sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Usama Ebu Zeyd de dÃ¼n Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, toplantÄ±ya rejimin ateÅŸkes ihlallerinin sÃ¼rmesi ve Humus Vaer semtinde kuÅŸatma ve saldÄ±rÄ±lara son verilmemesi nedeniyle katÄ±lmayacaklarÄ± mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler gÃ¶zetiminde Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde dÃ¼zenlenen gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin gÃ¼ndemini siyasi geÃ§iÅŸin uygulanmasÄ± oluÅŸturuyor.

Astana toplantÄ±larÄ± ise TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde siyasi geÃ§iÅŸ iÃ§in gerekli genel ateÅŸkes ortamÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in dÃ¼zenleniyor.



Ä°lgili Konular iran rusya TÃ¼rkiye 3. tur Astana toplantÄ±sÄ± Kazakistan
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