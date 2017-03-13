12:26, 13 Mart 2017 Pazartesi

IBM'den tek atoma veri sÄ±ÄŸdÄ±rma





Tek atomda veri depolamaya olanak veren teknik geliÅŸtirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Bilim adamlarÄ±, maddenin en kÃ¼Ã§Ã¼k Ã¶lÃ§eÄŸinde, tek bir atom iÃ§inde veri depolamayÄ± baÅŸardÄ±. IBM ÅŸirketinin bilimsel araÅŸtÄ±rma birimi IBM Research bÃ¼nyesinde faaliyet gÃ¶steren uluslararasÄ± araÅŸtÄ±rma ekibi, Ã¼rettikleri tek atomlu mÄ±knatÄ±s sayesinde molekÃ¼ler seviyede veri depolamayÄ± baÅŸardÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu. AraÅŸtÄ±rma iÃ§in "holmiyum" adlÄ±, birbiriyle eÅŸ manyetik alanlara sahip tekil elektronlardan oluÅŸan elementle deneyler yapan ekip, elektronlarÄ±n baÅŸka elektronlarla etkileÅŸime girmeden, yalnÄ±zca kendi kendini yÃ¼klemesi iÃ§in holmiyumu metal magnezyum oksitle kapladÄ±. BÃ¶ylece yalÄ±tÄ±lan elementin iki basamaklÄ± bir dijital veri birimini kodlayabilecek manyetik alan deÄŸiÅŸ tokuÅŸlarÄ±nÄ± istikrarlÄ± bir ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rmesi amaÃ§landÄ±. Elementin, IBM'in geÃ§miÅŸte geliÅŸtirdiÄŸi, atomlar arasÄ±ndaki elektron transferlerini tersine Ã§eviren Tarama TÃ¼nel Mikroskobuyla uyarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda dahi, dijital veriyi bozulmadan saklayÄ±p koruyabildiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. KeÅŸfin, ileride mikro Ã¶lÃ§ekte geliÅŸmiÅŸ veri depolama araÃ§larÄ± Ã¼retmeye imkan saÄŸlayacaÄŸÄ± kaydedildi. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde Ã¼retilen hard diskler, tek birim dijital veriyi depolamak iÃ§in 100 bin atom kullanÄ±yor. AraÅŸtÄ±rmanÄ±n bulgularÄ± bilim dergisi "Nature"da yayÄ±nlandÄ±.

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