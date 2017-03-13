Somali'de ikinci bombalÄ± saldÄ±rÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Somali'nin baÅŸkenti MogadiÅŸu'da bir otelin Ã¶nÃ¼nde meydana gelen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 8 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 5 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±, MogadiÅŸu'nun Mekke-i MÃ¼kerreme Caddesi Ã¼zerinde yer alan, hÃ¼kÃ¼met yetkilileri ve yabancÄ± turistlerin de kaldÄ±ÄŸÄ± otelin Ã¶nÃ¼nde bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸini ifade etti.
SaldÄ±rÄ±da 8 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten tanÄ±klar, yaralanan 5 kiÅŸinin hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Polisin olay yerini gÃ¼venlik kordonuna aldÄ±ÄŸÄ± ve saldÄ±rÄ± bÃ¶lgesine vatandaÅŸlarÄ±n yaklaÅŸmasÄ±na izin vermediÄŸi belirtildi.
BaÅŸkent'in doÄŸusundaki bir askeri eÄŸitim merkezinin yakÄ±nÄ±nda sabah saatlerinde bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda da 2 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 4 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.
SaldÄ±rÄ±larÄ±n sorumluluÄŸunu henÃ¼z Ã¼stlenen olmazken, Ã¼lkenin gÃ¼neyindeki bazÄ± kÃ¶y ve beldelerin kontrolÃ¼nÃ¼ elinde bulunduran yÃ¶netim karÅŸÄ±tÄ± EÅŸ-Åžebab Ã¶rgÃ¼tÃ¼, Ã¼lkedeki ÅŸiddet eylemleri, rehin alma ve suikastlardan sorumlu tutuluyor.
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MogadiÅŸu'da bir otelin Ã¶nÃ¼nde meydana gelen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 8 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 5 kiÅŸi yaralandÄ±
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