Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ±'nda gÃ¶sterdikleri kahramanlÄ±kla destanlaÅŸanÂ 57. AlayÂ iÃ§in TekirdaÄŸ'da toplananÂ 57 gÃ¶nÃ¼llÃ¼ Ã‡anakkale'ye uÄŸurlandÄ±.
57. Alay YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ Komitesinin organizasyonunda bir araya gelen "57. Alay Tarihine YÃ¼rÃ¼yor" ekibinin Ã‡anakkale'ye uÄŸurlanmasÄ± dolayasÄ±yla TekirdaÄŸ ValiliÄŸi Ã¶nÃ¼nde tÃ¶ren dÃ¼zenlendi.
TÃ¶rende konuÅŸan TekirdaÄŸ Valisi Mehmet Ceylan, 57. AlayÄ±n bu kutlu yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n aynÄ± Ã¶z gÃ¼ven ve coÅŸkuyla her yÄ±l devam etmesini temenni etti.
57. AlayÄ±n yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼nden ilham alarak onlarÄ±n arkasÄ±ndan aynÄ± ÅŸekilde millet iÃ§in, vatan iÃ§in, bayrak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±p gelecek nesillere de bayraÄŸÄ± ve vatanÄ± teslim etmek iÃ§in gayret ettiklerini ifade eden Ceylan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"57. Alaya, Ulu Ã–nder Mustafa Kemal tarafÄ±ndan 22 Åžubat 1915'te tÃ¶renle sancaÄŸÄ± verildi. Ã‡anakkale'de diÄŸer 250 bin ÅŸehit gibi onlar da bu vatan iÃ§in canlarÄ±nÄ± vererek bu gÃ¼zel vatanÄ± bize emanet etti. Bizler de aynÄ± duygu ve ideallerle onlarÄ±n o kutlu yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼nden ilham alarak, onlarÄ±n arkasÄ±ndan aynÄ± ÅŸekilde bu millet iÃ§in, bu vatan iÃ§in, bu bayrak iÃ§in aynÄ± ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸÄ±p bizden sonraki nesillere de bu bayraÄŸÄ± ve vatanÄ± teslim etmek iÃ§in gayret ediyoruz."
YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸte, merkez ve ilÃ§elerden 57 katÄ±lÄ±mcÄ± yer alÄ±yor.
TÃ¶rene, TekirdaÄŸ BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Kadir Albayrak, SÃ¼leymanpaÅŸa KaymakamÄ± Arslan Yurt, SÃ¼leymanpaÅŸa Belediye BaÅŸkanÄ± Ekrem EÅŸkinat, sivil toplum kuruluÅŸu temsilcileri ve vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±.
TÃ¶renin ardÄ±ndan, ÅŸehir merkezinden Malkara istikametine yola Ã§Ä±kan yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ komitesi, vatandaÅŸlarca alkÄ±ÅŸlanarak selamlandÄ±.
Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ±'nda gÃ¶sterdikleri kahramanlÄ±kla destanlaÅŸan 57. Alay iÃ§in TekirdaÄŸ'da toplanan 57 gÃ¶nÃ¼llÃ¼ Ã‡anakkale'ye uÄŸurlandÄ±.
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