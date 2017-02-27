12:42, 13 Mart 2017 Pazartesi

Ä°srail 12 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±





Ä°srail gÃ¼Ã§leri aralarÄ±nda bu sabah DoÄŸu KudÃ¼s'te Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Filistinlinin ailesinden 4 kiÅŸinin de bulunduÄŸu 12 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail askerlerinin, BatÄ± Åžeria ve DoÄŸu KudÃ¼s'te 12 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Ä°srail polisinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, DoÄŸu KudÃ¼s'te bu sabah "bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi" iddiasÄ±yla Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Filistinli gencin evine baskÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi ve ailesinden 4 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Polisin evde bulunan bazÄ± Ã¶zel eÅŸyalara el koyduÄŸu kaydedildi. Ä°srail polisi DoÄŸu KudÃ¼s'te Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Filistinlinin adÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamazken yerel kaynaklar sÃ¶z konusu gencin Ä°brahim Muhammed Matar olduÄŸunu ve gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlar arasÄ±nda annesi ile babasÄ±nÄ±n da bulunduÄŸunu aktardÄ±. Ä°srail ordusundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ise "BatÄ± Åžeria'nÄ±n farklÄ± bÃ¶lgelerinde Ä°srail askerlerine ve sivillere yÃ¶nelik terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± ÅŸÃ¼phesiyle 8 Filistinlinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±" belirtildi. AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Filistinlilerden 6'sÄ±nÄ±n Hamas mensubu olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ä°srail polisi bu sabah DoÄŸu KudÃ¼s'te "bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi" iddiasÄ±yla Filistinli bir genci Ã¶ldÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Ä°srail gÃ¼Ã§leri, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria ve DoÄŸu KudÃ¼s'te evlere sÄ±k sÄ±k baskÄ±nlar dÃ¼zenleyerek Ã§eÅŸitli iddialarla Filistinlileri gÃ¶zaltÄ±na alÄ±yor. Filistin verilerine gÃ¶re, Ä°srail hapishanelerinde yaklaÅŸÄ±k 7 bin Filistinli bulunuyor. Â

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