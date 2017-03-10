13:03, 13 Mart 2017 Pazartesi

Musul'da 1 mahalle daha DEAÅž'tan geri alÄ±ndÄ±





Irak ordusuna baÄŸlÄ± gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, Musul'un batÄ± yakasÄ±ndaki Neft Mahallesi'ni DEAÅž'tan geri aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak ordusuna baÄŸlÄ± gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin Musul kent merkezinin batÄ± yakasÄ±ndaki Neft Mahallesi'ni DEAÅž'tan geri aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Musul Ortak Operasyonlar KomutanÄ± Abdulemir Yarullah, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Irak ordusuna baÄŸlÄ± anti terÃ¶r timleri Musul'un batÄ± yakasÄ±ndaki Neft Mahallesi'nde kontrolÃ¼ saÄŸladÄ± ve Muvazzafin Mahallesi'ne doÄŸru harekete geÃ§iyor." ifadelerini kullandÄ±. Orduda gÃ¶revli Albay Cabir HÃ¼seyin ise Neft Mahallesi'nin geri alÄ±nmasÄ± operasyonu sÄ±rasÄ±nda DEAÅž'Ä±n yaklaÅŸÄ±k 20 militanÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, Ã¶rgÃ¼te ait birÃ§ok noktanÄ±n da etkisiz hale getirildiÄŸini sÃ¶yledi. HÃ¼seyin, batÄ± yakasÄ±nda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ve militanlar arasÄ±nda devam eden sokak Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±na, ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerine ait Apache helikopterlerinin de havadan destek verdiÄŸini kaydetti. Irak gÃ¼Ã§leri, kentin batÄ± yakasÄ±na yÃ¶nelik operasyonda ÅŸimdiye kadar birÃ§ok mahallenin yanÄ± sÄ±ra Musul HavalimanÄ±, el-Gizlani Askeri KampÄ± ile Dicle Nehri Ã¼zerindeki beÅŸ kÃ¶prÃ¼den ikisini ele geÃ§irdi. Musul'un doÄŸu yakasÄ±nÄ± ocak ayÄ± sonunda tamamen ele geÃ§iren Irak gÃ¼Ã§leri, 19 Åžubat'ta kentin batÄ± bÃ¶lgelerini DEAÅž'tan kurtarma operasyonuna baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

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